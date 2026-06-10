Jimmy Butler visitó a la selección Colombia y se tomó foto con varias de las figuras del plantel

Jimmy Butler, estrella de la NBA, pasó por la concentración de la selección Colombia a verse con, entre otros, James Rodríguez - crédito @jimmybutler/Instagram y Lina Gasca/Colprensa

El inicio de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 es inminente y las 48 selecciones ya se encuentran completando los preparativos de cara al inicio de la edición 23 del torneo de fútbol más importante del planeta.

Al mando de Néstor Lorenzo, la selección Colombia continúa adelantando sus entrenamientos luego de sus amistosos ante Costa Rica y Jordania, ya pensando en Uzbekistán para el debut el próximo miércoles 17 de junio.

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Sin embargo, a la fiebre Tricolor parece que no solo se ha sumado el pueblo colombiano, sino Jimmy Butler. El basquetbolista, una de las figuras de la NBA y hoy al servicio de los Golden State Warriors, desarrolló a lo largo de los años una relación cercana con el país, motivada principalmente por James Rodríguez.

Desde su presencia en Cartagena para acompañar a J Balvin en su concierto, Jimmy Butler no ha dejado de expresar su cariño por Colombia - crédito @jimmybutler/Instagram

El eje central de su amistad está estrechamente ligado a Colombia y a una de las grandes pasiones de Butler: el café. Cuando el jugador lanzó su marca comercial, Bigface Brand, James Rodríguez —que también tiene su propia marca, Dos Molinos— se convirtió en un aliado clave para guiarlo en el mundo del grano colombiano. Esta conexión llevó a Butler a viajar al Eje Cafetero del país, fortaleciendo un lazo donde el baloncestista ha llegado a declarar públicamente que el mediocampista es una de sus grandes inspiraciones deportivas.

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Este afecto mutuo se traduce frecuentemente en llamativos intercambios culturales y deportivos. James le ha obsequiado indumentaria en distintas oportunidades, incluyendo la camiseta de la Selección Colombia y la del Envigado FC, el club donde debutó el ‘10′, la cual Butler vistió orgulloso en su momento. El propio James aprovechó sus visitas a Estados Unidos para asistir a los partidos de la NBA, particularmente en los días que Butler jugaba en el Miami Heat.

El impacto de esta hermandad ha convertido a la figura del Miami Heat en un ferviente admirador de la cultura colombiana. En días recientes dejó una evidencia de ello cuando asistió como invitado especial de J Balvin a su concierto en Cartagena, compartiendo varias fotografías del encuentro en los camerinos.

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Todo esto llevó a que Butler expresara de forma constante en sus redes sociales su cariño por Colombia, al punto que aprovechó su regreso a Estados Unidos para recalar en San Diego, en el punto de concentración del seleccionado nacional, para interactuar con los jugadores del plantel, aprovechando que se encontraban haciendo labores de recuperación luego de su victoria por 2-0 ante Jordania.

Butler estuvo en San Diego, visitando a los jugadores de la Tricolor, particularmente a su amigo James Rodríguez - crédito @jamesrodriguez10/Instagram

James Rodríguez confirmó la visita de Butler al compartir en sus historias de Instagram una foto en la que aparece recibiendo a Butler, junto a Juan Fernando Quintero, Luis Díaz, Daniel Muñoz, David Ospina y Camilo Vargas. Todos ellos aparecieron vestidos de manera casual.

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El itinerario y las dudas de Colombia antes del debut en el Mundial

Colombia viajará a Guadalajara antes de su partido ante Uzbekistán el 17 de junio - crédito AFP

Tras completar su estadía en San Diego, la Tricolor emprenderá rumbo a Guadalajara, la ciudad elegida para hacer de base durante la fase de grupos, con el fin de iniciar los trabajos de cara al partido ante Uzbekistán.

Aunque la mayoría de los puestos parecen claros para la titular (destacando particularmente la titularidad de Gustavo Puerta por encima de Richard Ríos en los últimos amistosos), Lorenzo dejó ver que todavía hay puestos en los que no tiene claros los nombres. La pareja de centrales, más allá de lo asentado de Dávinson Sánchez, todavía deja ver que hay dudas entre si su acompañante debe ser Jhon Lucumí o Willer Ditta. También hay dudas con Daniel Muñoz, que no se ha mostrado con la misma claridad que en la Copa América 2024, algo que viene aprovechando Santiago Arias para discutirle el puesto.

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Adicionalmente, el puesto del delantero también genera incertidumbre. Más allá de que el titular parece ser Luis Javier Suárez, no ha marcado tantas diferencias y sus variantes tampoco mejoran el desempeño del delantero de Sporting de Lisboa. Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández no destacó en los dos amistosos, y Jhon Córdoba no ha sumado minutos antes del debut por problemas físicos.