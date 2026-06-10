Deportes

Jimmy Butler visitó a la selección Colombia y se tomó foto con varias de las figuras del plantel

El vínculo del basquetbolista con el país, impulsado por su amistad con James Rodríguez y su interés por el café, volvió a quedar expuesto en la concentración previa al estreno del miércoles 17 de junio

Guardar
Google icon
Jimmy Butler, estrella de la NBA, pasó por la concentración de la selección Colombia a verse con, entre otros, James Rodríguez - crédito @jimmybutler/Instagram y Lina Gasca/Colprensa
Jimmy Butler, estrella de la NBA, pasó por la concentración de la selección Colombia a verse con, entre otros, James Rodríguez - crédito @jimmybutler/Instagram y Lina Gasca/Colprensa

El inicio de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 es inminente y las 48 selecciones ya se encuentran completando los preparativos de cara al inicio de la edición 23 del torneo de fútbol más importante del planeta.

Al mando de Néstor Lorenzo, la selección Colombia continúa adelantando sus entrenamientos luego de sus amistosos ante Costa Rica y Jordania, ya pensando en Uzbekistán para el debut el próximo miércoles 17 de junio.

PUBLICIDAD

Sin embargo, a la fiebre Tricolor parece que no solo se ha sumado el pueblo colombiano, sino Jimmy Butler. El basquetbolista, una de las figuras de la NBA y hoy al servicio de los Golden State Warriors, desarrolló a lo largo de los años una relación cercana con el país, motivada principalmente por James Rodríguez.

Desde su presencia en Cartagena para acompañar a J Balvin en su concierto, Jimmy Butler no ha dejado de expresar su cariño por Colombia - crédito @jimmybutler/Instagram
Desde su presencia en Cartagena para acompañar a J Balvin en su concierto, Jimmy Butler no ha dejado de expresar su cariño por Colombia - crédito @jimmybutler/Instagram

El eje central de su amistad está estrechamente ligado a Colombia y a una de las grandes pasiones de Butler: el café. Cuando el jugador lanzó su marca comercial, Bigface Brand, James Rodríguez —que también tiene su propia marca, Dos Molinos— se convirtió en un aliado clave para guiarlo en el mundo del grano colombiano. Esta conexión llevó a Butler a viajar al Eje Cafetero del país, fortaleciendo un lazo donde el baloncestista ha llegado a declarar públicamente que el mediocampista es una de sus grandes inspiraciones deportivas.

PUBLICIDAD

Este afecto mutuo se traduce frecuentemente en llamativos intercambios culturales y deportivos. James le ha obsequiado indumentaria en distintas oportunidades, incluyendo la camiseta de la Selección Colombia y la del Envigado FC, el club donde debutó el ‘10′, la cual Butler vistió orgulloso en su momento. El propio James aprovechó sus visitas a Estados Unidos para asistir a los partidos de la NBA, particularmente en los días que Butler jugaba en el Miami Heat.

El impacto de esta hermandad ha convertido a la figura del Miami Heat en un ferviente admirador de la cultura colombiana. En días recientes dejó una evidencia de ello cuando asistió como invitado especial de J Balvin a su concierto en Cartagena, compartiendo varias fotografías del encuentro en los camerinos.

Todo esto llevó a que Butler expresara de forma constante en sus redes sociales su cariño por Colombia, al punto que aprovechó su regreso a Estados Unidos para recalar en San Diego, en el punto de concentración del seleccionado nacional, para interactuar con los jugadores del plantel, aprovechando que se encontraban haciendo labores de recuperación luego de su victoria por 2-0 ante Jordania.

Butler estuvo en San Diego, visitando a los jugadores de la Tricolor, particularmente a su amigo James Rodríguez - crédito @jamesrodriguez10/Instagram
Butler estuvo en San Diego, visitando a los jugadores de la Tricolor, particularmente a su amigo James Rodríguez - crédito @jamesrodriguez10/Instagram

James Rodríguez confirmó la visita de Butler al compartir en sus historias de Instagram una foto en la que aparece recibiendo a Butler, junto a Juan Fernando Quintero, Luis Díaz, Daniel Muñoz, David Ospina y Camilo Vargas. Todos ellos aparecieron vestidos de manera casual.

El itinerario y las dudas de Colombia antes del debut en el Mundial

Fotografía de la celebración del primer gol de la selección Colombia, lo hizo Jhon Arias a pase de Jhon Arias - crédito AFP
Colombia viajará a Guadalajara antes de su partido ante Uzbekistán el 17 de junio - crédito AFP

Tras completar su estadía en San Diego, la Tricolor emprenderá rumbo a Guadalajara, la ciudad elegida para hacer de base durante la fase de grupos, con el fin de iniciar los trabajos de cara al partido ante Uzbekistán.

Aunque la mayoría de los puestos parecen claros para la titular (destacando particularmente la titularidad de Gustavo Puerta por encima de Richard Ríos en los últimos amistosos), Lorenzo dejó ver que todavía hay puestos en los que no tiene claros los nombres. La pareja de centrales, más allá de lo asentado de Dávinson Sánchez, todavía deja ver que hay dudas entre si su acompañante debe ser Jhon Lucumí o Willer Ditta. También hay dudas con Daniel Muñoz, que no se ha mostrado con la misma claridad que en la Copa América 2024, algo que viene aprovechando Santiago Arias para discutirle el puesto.

Adicionalmente, el puesto del delantero también genera incertidumbre. Más allá de que el titular parece ser Luis Javier Suárez, no ha marcado tantas diferencias y sus variantes tampoco mejoran el desempeño del delantero de Sporting de Lisboa. Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández no destacó en los dos amistosos, y Jhon Córdoba no ha sumado minutos antes del debut por problemas físicos.

Temas Relacionados

Selección Colombia Mundial 2026Jimmy ButlerJames RodríguezColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia es campeona de la Liga de Naciones Femenina Conmebol: superó a Paraguay por 4-3 en Asunción

La Tricolor debió remontar un marcador en contra para defender el liderato en la última jornada y conseguir el primer trofeo en la categoría de mayores

Colombia es campeona de la Liga de Naciones Femenina Conmebol: superó a Paraguay por 4-3 en Asunción

La selección Colombia femenina por fin gana un título con la Liga de Naciones Conmebol: estos son sus otros trofeos

El combinado de mayores salió campeona por primera vez en esta categoría y suma una alegría en un historial en el que han sido pocas las celebraciones

La selección Colombia femenina por fin gana un título con la Liga de Naciones Conmebol: estos son sus otros trofeos

Esta fue la posición final de la selección Colombia femenina en la tabla de la Liga de Naciones Conmebol

El combinado nacional cerró su participación en el certamen frente al combinado de Paraguay en Asunción, en una jornada que tuvo cuatro duelos en simultáneo

Esta fue la posición final de la selección Colombia femenina en la tabla de la Liga de Naciones Conmebol

Cómo será la preparación de la selección Colombia femenina para el Mundial 2027: fechas para los amistosos

Luego de jugar la Liga de Naciones Conmebol, la Tricolor arrancará el proceso para definir el equipo que irá al certamen de Brasil, donde quiere ser protagonista

Cómo será la preparación de la selección Colombia femenina para el Mundial 2027: fechas para los amistosos

Comenzó la cuenta regresiva para el debut mundialista de la selección Colombia: cuándo comienza el Mundial Femenino 2027

La Tricolor aseguró su clasificación a la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027 tras derrotar 1-0 a Uruguay con gol de Gisela Robledo

Comenzó la cuenta regresiva para el debut mundialista de la selección Colombia: cuándo comienza el Mundial Femenino 2027
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revictimizar a las familias y negar a las víctimas, las claves de la expulsión de José Pastor Ruiz Mahecha de la JEP

Revictimizar a las familias y negar a las víctimas, las claves de la expulsión de José Pastor Ruiz Mahecha de la JEP

Capturan a presunto asesino del periodista Cristian Herrera, en Norte de Santander

Gobernación de Antioquia identificó a los responsables del crimen de cuatro personas en Remedios: ofrecen millonaria recompensa

5 uniformados de la Armada quedan heridos tras ataque con drones en Chocó: ELN sería responsable

Disidencias de ‘Calarcá’ secuestraron a cuatro personas y quemaron dos viviendas en Remedios, Antioquia: Gobernador confirmó tres muertos

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano reveló el nombre con el que creció y explicó por qué se lo cambió legalmente: “En honor a ella”

Aida Victoria Merlano reveló el nombre con el que creció y explicó por qué se lo cambió legalmente: “En honor a ella”

Álvaro Díaz regresa a Colombia con su propuesta escénica más ambiciosa hasta ahora: fecha, lugar y precios

Esperanza Gómez reveló si el tamaño importa: “Ahí empieza el complejo”

Felipe Peláez fue confundido con Daddy Yankee y su reacción se viralizó: “Me tocó improvisar”

La mánager de artistas Claudia Serrato reapareció y se mostró afectada antes de realizarse importante operación por el cáncer que padece

Deportes

Colombia es campeona de la Liga de Naciones Femenina Conmebol: superó a Paraguay por 4-3 en Asunción

Colombia es campeona de la Liga de Naciones Femenina Conmebol: superó a Paraguay por 4-3 en Asunción

La selección Colombia femenina por fin gana un título con la Liga de Naciones Conmebol: estos son sus otros trofeos

Esta fue la posición final de la selección Colombia femenina en la tabla de la Liga de Naciones Conmebol

Cómo será la preparación de la selección Colombia femenina para el Mundial 2027: fechas para los amistosos

Comenzó la cuenta regresiva para el debut mundialista de la selección Colombia: cuándo comienza el Mundial Femenino 2027