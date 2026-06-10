Elecciones en Colombia: Ministerio del Interior reforzó la protección de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta

Entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda saldrá el sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño, a partir del 7 de agosto - crédito @delaespriella_style/Instagram - Enea Lebrun/REUTERS

Durante una nueva reunión de la Comisión para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales (Cormpe), la número 23 en el proceso electoral, el Ministerio del Interior confirmó el martes 9 de junio de 2026, a 12 días de que se lleve a cabo la segunda vuelta presidencial, que se reforzaron los esquemas de protección de los candidatos presidenciales Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con lo expuesto por la cartera de Armando Benedetti, esta medida no solo se aplicó para los aspirantes al primer cargo de la nación, sino también para sus fórmulas vicepresidenciales, Aida Quilcué y José Manuel Restrepo; además de sus equipos de campaña. Lo anterior, con el objetivo de garantizar una contienda presidencial segura y transparente, en la que se escogerá al sucesor de Gustavo Petro.

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La determinación responde, según se expresó en este encuentro, a la necesidad de fortalecer las garantías de seguridad en la recta final de esta etapa. En ese contexto, se hizo una revisión exhaustiva de los dispositivos de seguridad asignados a las aspiraciones presidenciales y vicepresidenciales en todo el territorio, en una semana crucial; pues será el cierre en plaza pública.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, dio un parte de tranquilidad con respecto a los esquemas de seguridad de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella - crédito prensa Ministerio del Interior

Según informó el ministerio, en la sesión participaron la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Policía Nacional, el Ejército Nacional y otras entidades responsables. Durante el encuentro, los equipos evaluaron los niveles de riesgo, las alertas vigentes y los requerimientos presentados por las diferentes campañas para “adoptar acciones preventivas” en favor de los candidatos y sus colaboradores.

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“El análisis se centró en los esquemas de protección asignados a los aspirantes y en las medidas implementadas para sus desplazamientos en las diversas regiones del país”, precisó la entidad. De esta forma, se busca anticipar y mitigar cualquier situación en materia de seguridad que pueda comprometer la integridad de los candidatos o afectar el normal desarrollo de la contienda electoral.

La Unidad Nacional de Protección (UNP) brinda su apoyo logístico en los esquemas de seguridad de los candidatos presidenciales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ministro del Interior dijo que hay plenas garantías de seguridad para los candidatos

En ese sentido, Benedetti resaltó el compromiso del Gobierno nacional con la seguridad del proceso democrático. “La protección de la vida, la integridad y los derechos políticos de quienes participan en el proceso democrático constituye una prioridad del Estado”, aseguró el funcionario, pese a que ha estado en el ‘ojo del huracán’ por sus posturas en favor del senador Cepeda, como ocurrió el 31 de mayo.

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En esa misma línea, reiteró la importancia de un monitoreo permanente de las condiciones de seguridad a nivel nacional. “Todas nuestras capacidades institucionales están dispuestas para garantizar que la segunda vuelta presidencial se desarrolle con plenas garantías democráticas, en condiciones de seguridad y con absoluto respeto por los derechos políticos de los candidatos y de la ciudadanía”, dijo.

Para la jornada del 21 de junio están convocados un total de 41.421.973 ciudadanos a las urnas- crédito @Registraduria/X

Al aproximarse la contienda, se indicó que la Cormpe presidencial continuará en sesión permanente durante los días previos a la jornada electoral, con el propósito de mantener el seguimiento sobre el orden público y asegurar la participación de todos los actores políticos que harán parte de esta elección: para la cual están convocados 41.421.973 ciudadanos a las urnas, en un total de 122.020 mesas.

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El refuerzo de los dispositivos de protección incluye, según el ministerio, un monitoreo constante de los movimientos y actividades de los candidatos, así como la integración de recursos adicionales para los desplazamientos en diferentes regiones del país. Con esta estrategia se busca responder de manera eficaz ante cualquier alerta o requerimiento formulado por las campañas presidenciales en este periodo.

Un aspecto relevante de esta sesión es que se definió que la vigilancia y el acompañamiento institucional continuarán activos hasta después de la jornada electoral. De esta forma se prevé dar plenas condiciones a los aspirantes, pero también a los ciudadanos que acudirán a los puestos de votación para elegir a su nuevo mandatario, que deberá tomar posesión el 7 de agosto de 2026.

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