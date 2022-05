“No le puedo prometer a nadie que seremos campeones”: Hernán Darío Herrera, técnico de Atlético Nacional

Hernán Darío Herrera asumió como técnico interino de Atlético Nacional tras la destitución de Alejandro Restrepo. Foto: Dimayor

El Atlético Nacional ya está en modo cuadrangulares, en donde esperan iniciar con pie derecho en su visita al Junior en el Metropolitano de Barranquilla el próximo sábado 21 de mayo desde las 7:30 p. m. con trasmisión de Win Sports +. Sin embargo, en la afición Verdolaga reina la incertidumbre, ya que su equipo suma cinco encuentros sin conocer la victoria por liga tras último triunfo ante el América de Cali 2-0 por la fecha 15 de la Liga Betplay Dimayor el pasado 10 de abril.

Además, el Rey de Copas acumula cinco años sin ser campeón en el rentado local y los hinchas esperan que bajo el mando del Arriero se logre la tan anhelada estrella 17. En primer lugar, el cuadro paisa tendrá que superar no solamente el onceno Tiburón sino al líder del todos contra todos; Millonarios y al Atlético Bucaramanga de Armando ‘Piripi’ Osma.

Lo cierto es que en el semestre anterior Nacional vivió una historia similar cuando estaba bajo las órdenes de Alejandro Restrepo, que a pesar de cabalgar en la cima gran parte del torneo, el equipo fue de más a menos y terminó eliminado de la final cumpliendo una opaca presentación quedando en deuda.

En su última salida ante Equidad por la fecha 20 de la liga, Atlético Nacional fue superado por la minina diferencia por los pupilos de Alexis García y dejó más dudas sobre el nivel del equipo de cara al arranque de los cuadrangulares.

Le puede interesar: Alfredo Arias se convierte en el sexto entrenador uruguayo en tomar las riendas de Independiente Santa Fe

Sobre la actualidad del verde antioqueño, Hernán Darío Herrera se mostró muy tranquilo y confía plenamente en sus jugadores pues sabe que en este tipo de instancias es borrón y cuenta nueva. “Nacional tiene que jugar con público o sin público. Sí tenemos la obligación de buscar el título, tenemos un equipo que está comprometido. Vamos a luchar por eso, no le puedo prometer a nadie que seremos campeones, pero el primer lugar lo vamos a luchar. El equipo compite y lo seguirá haciendo”

Asimismo, el timonel de 64 años aseguró que irán a la Arenosa por los tres puntos y que no se le esconderán a Junior, aunque agregó que un empate ante los dirigidos por Juan Cruz Real no es un mal resultado. “Vamos a Barranquilla y debemos hacer un buen partido. La idea es ganar, pero podemos empatar también. No tenemos que ganar todo tampoco. Yo no voy a cambiar mi estructura. Yo no me le voy a esconder a Junior. Tienen un gran equipo pero Nacional también”.

Por otro lado, el Arriero se refirió a la actualidad del defensor central Felipe Aguilar, quien por una lesión de esguince de tobillo se perdió 10 encuentros de Nacional mientras que Baldomero Perlaza y Tomás Ángel hacen trabajo diferenciado, ya que ambos jugadores presentaron molestias musculares.

“Felipe Aguilar, veremos cómo sigue para los próximos partidos. Baldomero Perlaza y Tomás Ángel están con fatiga muscular y están haciendo trabajo diferenciado y los médicos los evaluarán para lo que viene”.

Un dato no menor es que Atlético Nacional es el equipo que más veces ha clasificado a los cuadrangulares o playoff del fútbol colombiano. Desde 2002 que se juegan torneos cortos, los Verdolagas han jugado estas fases en 32 ocasiones de las cuales en nueve oportunidades salió campeón (2005-I, 2007-I, 2007-II, 2011-I, 2013-I, 2013-II, 2014-I, 2015-II y 2017-I).

SEGUIR LEYENDO: