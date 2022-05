Concejales caleños le piden al secretario de Seguridad aclarar a qué se refiere cuando habla de “cargarse” al sargento retirado Alexánder Chalá

La últimas semanas han sido agitadas para el entorno político de la ciudad de Santiago de Cali, la administración de Jorge Iván Ospina se ha visto involucrada en un nuevo escandalo que protagoniza el secretario de Seguridad, Carlos Soler Parra, pues después de conocerse un audio de una presunta amenaza en contra de un sargento retirado, varios concejales de esta capital, le han pedido a Soler rectificar lo dicho y aclarar los término utilizados, pues algunos sectores han señalado que se trata de una amenaza de muerte.

Varios cabildantes caleños han rechazado la postura del funcionario vallecaucano, además se ha pedido una investigación exhaustiva en relación a varios documentos de la secretaría de Seguridad y Justicia, pues señalan que la agenda de contratación vincula a varios exmilitares y personas con una polémica hoja de vida. El audio filtrado del Secretario sonó temerario y desde diferentes sectores se han pedido medidas preventivas para proteger la vida del militar presuntamente intimidado.

El concejal Fernando Tamayo señaló: “es necesario que el secretario Soler salga y le aclaré a la ciudadanía, y si es necesario, que los órganos de control revisen tres hojas de vida de adicionales, de tres ex militares que están trabajando la secretaría, y uno tiene aparentemente una sindicación por homicidio y los otros dos, están sindicados o tienen investigaciones por el tema de las chuzadas a personalidades incluyendo periodistas”.

A su vez, la concejala Ana Erazo, le pidió a la Fiscalía General de la Nación, fortalecer las investigaciones en relación a los vínculos dudosos que tenga la Secretaría de Seguridad y Justicia, asimismo, cuestionó la presencia de Soler frente al cargo y aseveró que no es viable que este funcionario continué ejerciendo su posición dentro de la administración caleña, instando al alcalde a pedirle la renuncia, la cabildante aseguró: “exhortamos a Jorge Iván Ospina a solicitarle la renuncia o retirarlo del cargo mientras se llevan a cabo las investigaciones y se resuelven los procesos penales”.

El origen de la polémica

El revuelo se produjo después que , publicó en su cuenta de Twitter un audio en donde presuntamente el secretario Soler se refería a él. Chala indicó que esto era una amenaza de muerte como represalia a un supuesto contrato que este público y vinculaba a la dependencia con dos exmilitares investigados, tal es el caso del coronel Elkin Argote y el general en retiro, Leonardo Barrero.

En el polémico audio, se escucho a quien sería Carlos Soler mencionando: “yo no me meto con nadie, pero el que se mete conmigo me lo cargo, a ese sargento chala me lo voy a cargar; allá le abrieron las investigaciones que tenía paradas hace 11 años. Como se mete con el alcalde también, pues hay que tener cuidado y no patear la lonchera hermano, porque yo con usted le he dicho ya como tres veces, lealtad, me cargo a todo el que se atraviese, porque a mí se me atraviesan hermano y yo voy de frente, tengo el pulmón en aire para ir con toda, yo no soy un niño jugando”.

Ante esta situación, el senador Iván Cepeda afirmó que interpondría una denuncia penal para tratar el caso, mientras que el sargento Chala afirmó que Soler no debería meterse con su familia, pues según el militar, hay información que vincula al secretario de Seguridad con uniformados que están vinculados con casos narcoparamilitares.