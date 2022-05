Por qué Barranquilla lleva tres días sin luz eléctrica: alcalde Pumarejo calificó de “inaceptable” la situación

"Es inaceptable que nos hayan sometido a tres días sin fluido eléctrico": alcalde Jaime Pumarejo. Foto de archivo: EFE/ Sanjay Baid/Archivo

Barranquilla a oscuras: durante los últimos tres días, la ciudad ha estado sin servicio de energía eléctrica debido a las labores de mantenimiento que la empresa Air-e ha adelantado recientemente. Los ciudadanos, por su parte, han evidenciado su inconformismo.

Algunos de los sectores atlanticenses que han reportado escasez de luz son el municipio de Soledad y los barrios La Luz, Rebolo, Villa del Carmen, La Cumbre, entre otros, que han tenido que enfrentarse a largas horas a oscuras, dado que los apagones han sido constantes y, dicen los ciudadanos, sin previo aviso.

El tema causó tanto malestar que Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, se manifestó recientemente, condenó la situación, la calificó de “inaceptable” y exhortó a la empresa hidroeléctrica para que tome las medidas necesarias que eviten que esto siga sucediendo.

“Es inaceptable, lamentable, nos han sometido a tres días sin fluido eléctrico y, más aun, en un momento en el que el calor y la humedad en Barranquilla es intolerable para muchos. Entendemos que Air-e está haciendo un esfuerzo, pero no nos puede someter a días como estos, esto no puede volver a suceder”, señaló el mandatario local.

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, durante la entrevista con EFE en Madrid. EFE/ Chema Moya

Por otro lado, Pumarejo le exigió a Air-e que le avise con antelación a las comunidades afectadas que estarán sin el servicio de energía para que se tomen las medidas preventivas, pues varios de los barranquilleros y soledeños dependen de la luz para trabajar, estudiar o refrescarse son los aires acondicionados debido a las temperaturas de esos sectores.

Es más, el burgomaestre del Clan Char reconoció que los costeños son los que pagan las facturas de energía eléctrica “más costosas del país” y por eso pidió celeridad para que se restablezca cuanto antes el servicio. “El Caribe colombiano está haciendo un esfuerzo que Colombia no comprende. Nosotros pagamos hoy la tarifa más costosa de energía eléctrica del país. ¿Y por qué la estamos pagando? Porque durante más de dos décadas el Estado no proveyó que los operadores de distribución y comercialización no estaban haciendo las inversiones que tenían que hacer de acuerdo a sus recaudos y de acuerdo a los envíos que se le hacían, por ejemplo, para la normalización de barrios”, sostuvo el alcalde barranquillero.

Entre tanto, la compañía anunció que durante el transcurso de la semana estará adelantando los trabajos pertinentes para que los hogares del Caribe tengan su servicio otra vez con normalidad. De acuerdo con la prensa local, entre las 11 y 6 de la tarde algunos de los barrios antes mencionados podrían presentar afectaciones mientras los técnicos ajustan los cables, generadores, etc.

Además, en el municipio de Sabanalarga, que también estuvo sin luz recientemente, se informó que también se dispondrán de las actividades necesarias para que la luz no falte más.

El alcalde Pumarejo, por su parte, hizo un llamado al Gobierno nacional para que evidencie los costos de las tarifas que pagan los habitantes del Atlántico para tener energía eléctrica. “No puede ser que la región donde más se necesita el consumo de energía, se paguen las tarifas más altas”, señaló, a su vez que sacó a relucir el caso de las familias más pobres de la ciudad que gobierna desde enero del 2020.

“No puede ser que una familia estrato 1 o 2 tenga que pagar hasta 300 mil pesos por una factura. No tienen cómo pagarlo y después nos dicen que somos mala paga. Nosotros no somos mala paga, simplemente no podemos hacer milagros”, dijo.

Es más, aunque regañó a la empresa que dota de luz a las familias del Caribe, dijo que entendía que la responsabilidad no recaía completamente sobre ellos. “No podemos caer en la retórica fácil de culpar a la empresa (Air-e), porque la empresa está recibiendo un problema y en ese problema la CREG le dijo que las pérdidas del pasado y la falta de inversión del pasado se las tenía que cobrar a los mismos usuarios. No le dijo al Gobierno que lo que tenía que hacer, les dijo a los usuarios que lo tenían que hacer. Y al mismo tiempo recibió una casa que está en ruinas. Ellos están arreglando la casa, están invirtiendo en las inversiones que no hizo Electricaribe y eso hay que reconocerlo, pero mientras tanto los perjudicados somos los barranquilleros, los ciudadanos del Caribe”, alertó el alcalde barranquillero.

