Concurso de notarios enfrenta nuevas trabas: crece la incertidumbre por retrasos y fallas en el proceso

La Superintendencia de Notariado y Registro participa en el Consejo Superior de la Carrera Notarial con voz, pero sin voto. - crédito Superintendencia de Notariado y Registro

El concurso público y abierto para proveer notarías en Colombia enfrenta nuevos cuestionamientos tras la reunión del Consejo Superior de la Carrera Notarial, realizada este lunes, en la que se discutieron las dificultades jurídicas, operativas y presupuestales que actualmente rodean el proceso, según reveló El Tiempo.

La situación ha incrementado la incertidumbre sobre el futuro del concurso, que busca adjudicar 329 notarías en propiedad en distintas regiones del país y que permanece suspendido desde hace siete meses.

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De acuerdo con la información conocida por el medio, en el encuentro participaron el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo; los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Lenis, y del Consejo de Estado, Alberto Montaña; el procurador general, Gregorio Eljach; y dos notarios elegidos en representación del gremio. La Superintendencia de Notariado y Registro asistió con voz, pero sin voto.

Dificultades jurídicas y retrasos en el cronograma

Durante la sesión se revisaron las complicaciones que enfrenta el concurso, así como el impacto presupuestal que tendría mantener el cronograma vigente. También se analizaron posibles escenarios de reconfiguración del proceso ante los cuestionamientos que han surgido en los últimos meses, según el reporte de El Tiempo.

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La controversia aumentó luego de las advertencias realizadas por la Contraloría y la Procuraduría, entidades que han alertado sobre presuntas irregularidades en el desarrollo del concurso.

La Contraloría señaló retrasos en el cronograma, fallas documentales y problemas relacionados con los desarrollos tecnológicos requeridos para la operación del proceso, ejecutado mediante un contrato firmado entre la Superintendencia de Notariado y Registro y la Universidad Libre por más de 8.127 millones de pesos en julio de 2025.

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Además, el ente de control indicó que varios elementos esenciales seguían sin definición por parte del Consejo Superior de la Carrera Notarial.

“En el informe de asuntos pendientes del 14 de enero de 2026 se reconoció que seguían sin decisión del Consejo Superior de Carrera Notarial, elementos esenciales para la operación del concurso, incluidos instrumentos de prueba, metodologías, criterios de evaluación, acuerdo de confidencialidad”, aseguró la Contraloría.

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Según el organismo, estas situaciones derivaron en un hallazgo con incidencia disciplinaria y evidenciaron falta de control sobre aspectos sustanciales del concurso.

Universidad Libre pide terminar el contrato

A las dificultades ya existentes se sumó la solicitud formal presentada por la Universidad Libre, entidad encargada de ejecutar el concurso, para terminar anticipadamente y de mutuo acuerdo el Contrato de Prestación de Servicios No. 2189 de 2025.

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Según conoció El Tiempo, el documento radicado ante la Superintendencia de Notariado y Registro argumenta que los cambios posteriores en el cronograma modificaron “de manera grave, sustancial e imprevisible” las condiciones económicas y operativas bajo las cuales la institución estructuró su propuesta inicial.

La universidad explicó que la ampliación del proceso hasta julio de 2027 representó un incremento cercano al 88% en el tiempo inicialmente previsto para la ejecución contractual, lo que obligaría a asumir costos no contemplados relacionados con nómina, infraestructura tecnológica, garantías y logística.

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Además, cuestionó la incorporación de nuevas actividades, entre ellas jornadas presenciales para consulta de material de pruebas y entrevistas, que —según afirmó— no estaban previstas dentro de las condiciones originales del contrato.

En el documento firmado por la representante legal de la institución, María Elizabeth García González, la Universidad Libre señaló que la extensión del concurso desbordó el marco de riesgos previsibles y generó una “excesiva onerosidad sobreviniente” que alteró el equilibrio financiero pactado inicialmente.

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La institución solicitó que la terminación contractual no sea interpretada como un incumplimiento de sus obligaciones, sino como consecuencia de decisiones administrativas posteriores que modificaron las condiciones del proceso.

La Universidad Libre pidió terminar de mutuo acuerdo el contrato para operar el proceso de selección de notarías. - crédito Universidad Libre

Vacantes y provisión interina

El concurso busca proveer 329 notarías en propiedad que actualmente permanecen vacantes. Según las cifras divulgadas por El Tiempo, hoy existen 591 notarías con titulares en propiedad, mientras que otras 30 funcionan bajo modalidad de encargo y 299 permanecen en interinidad.

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La situación ha mantenido represada la provisión definitiva de cargos notariales en distintas regiones del país.

El cronograma más reciente contemplaba la apertura de 340 vacantes, con inscripciones programadas entre el 26 de junio y el 17 de julio de 2026. Las pruebas escritas estaban previstas para el 11 de octubre y la publicación de la lista definitiva de elegibles para el 28 de julio de 2027.

Sin embargo, el futuro del proceso volvió a quedar en duda tras la solicitud de terminación contractual presentada por la Universidad Libre y las observaciones realizadas por los organismos de control.

El contrato para ejecutar el proceso fue firmado en 2025 por más de 8.127 millones de pesos. - crédito Colprensa

Consejo Superior analiza continuidad del proceso

En medio de la controversia, el presidente Gustavo Petro se refirió recientemente al sistema notarial durante una entrevista con Caracol Radio.

“No quise hacer el concurso en tiempo electoral, usted entenderá las razones. Venden a 700 millones de pesos cada cupo de notarías. Esa es otra mafia…”, afirmó el mandatario.

El presidente no presentó pruebas sobre esas afirmaciones. Mientras tanto, la Procuraduría y la Fiscalía adelantan investigaciones relacionadas con el proceso.

Hasta ahora, el Consejo Superior de la Carrera Notarial continúa evaluando el futuro del concurso y las posibles modificaciones al cronograma, mientras persisten los cuestionamientos de los organismos de control y la solicitud de terminación contractual presentada por la Universidad Libre, según informó el medio.