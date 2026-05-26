Colombia

Concurso de notarios enfrenta nuevas trabas: crece la incertidumbre por retrasos y fallas en el proceso

El Consejo Superior de la Carrera Notarial estudia modificaciones al proceso tras la petición de la Universidad Libre de finalizar el contrato vigente. Mientras tanto, la Contraloría y la Procuraduría mantienen observaciones por retrasos y fallas que afectan la provisión definitiva

Guardar
Google icon
El concurso de notarios 2026 en Colombia abre cerca de 340 vacantes distribuidas entre notarías de varias categorías - crédito Superintendencia de Notariado y Registro
La Superintendencia de Notariado y Registro participa en el Consejo Superior de la Carrera Notarial con voz, pero sin voto. - crédito Superintendencia de Notariado y Registro

El concurso público y abierto para proveer notarías en Colombia enfrenta nuevos cuestionamientos tras la reunión del Consejo Superior de la Carrera Notarial, realizada este lunes, en la que se discutieron las dificultades jurídicas, operativas y presupuestales que actualmente rodean el proceso, según reveló El Tiempo.

La situación ha incrementado la incertidumbre sobre el futuro del concurso, que busca adjudicar 329 notarías en propiedad en distintas regiones del país y que permanece suspendido desde hace siete meses.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información conocida por el medio, en el encuentro participaron el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo; los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Lenis, y del Consejo de Estado, Alberto Montaña; el procurador general, Gregorio Eljach; y dos notarios elegidos en representación del gremio. La Superintendencia de Notariado y Registro asistió con voz, pero sin voto.

Dificultades jurídicas y retrasos en el cronograma

Durante la sesión se revisaron las complicaciones que enfrenta el concurso, así como el impacto presupuestal que tendría mantener el cronograma vigente. También se analizaron posibles escenarios de reconfiguración del proceso ante los cuestionamientos que han surgido en los últimos meses, según el reporte de El Tiempo.

PUBLICIDAD

La controversia aumentó luego de las advertencias realizadas por la Contraloría y la Procuraduría, entidades que han alertado sobre presuntas irregularidades en el desarrollo del concurso.

La Contraloría señaló retrasos en el cronograma, fallas documentales y problemas relacionados con los desarrollos tecnológicos requeridos para la operación del proceso, ejecutado mediante un contrato firmado entre la Superintendencia de Notariado y Registro y la Universidad Libre por más de 8.127 millones de pesos en julio de 2025.

Además, el ente de control indicó que varios elementos esenciales seguían sin definición por parte del Consejo Superior de la Carrera Notarial.

“En el informe de asuntos pendientes del 14 de enero de 2026 se reconoció que seguían sin decisión del Consejo Superior de Carrera Notarial, elementos esenciales para la operación del concurso, incluidos instrumentos de prueba, metodologías, criterios de evaluación, acuerdo de confidencialidad”, aseguró la Contraloría.

Según el organismo, estas situaciones derivaron en un hallazgo con incidencia disciplinaria y evidenciaron falta de control sobre aspectos sustanciales del concurso.

Comunicación de Observaciones No. 7 by

Universidad Libre pide terminar el contrato

A las dificultades ya existentes se sumó la solicitud formal presentada por la Universidad Libre, entidad encargada de ejecutar el concurso, para terminar anticipadamente y de mutuo acuerdo el Contrato de Prestación de Servicios No. 2189 de 2025.

Según conoció El Tiempo, el documento radicado ante la Superintendencia de Notariado y Registro argumenta que los cambios posteriores en el cronograma modificaron “de manera grave, sustancial e imprevisible” las condiciones económicas y operativas bajo las cuales la institución estructuró su propuesta inicial.

La universidad explicó que la ampliación del proceso hasta julio de 2027 representó un incremento cercano al 88% en el tiempo inicialmente previsto para la ejecución contractual, lo que obligaría a asumir costos no contemplados relacionados con nómina, infraestructura tecnológica, garantías y logística.

Además, cuestionó la incorporación de nuevas actividades, entre ellas jornadas presenciales para consulta de material de pruebas y entrevistas, que —según afirmó— no estaban previstas dentro de las condiciones originales del contrato.

En el documento firmado por la representante legal de la institución, María Elizabeth García González, la Universidad Libre señaló que la extensión del concurso desbordó el marco de riesgos previsibles y generó una “excesiva onerosidad sobreviniente” que alteró el equilibrio financiero pactado inicialmente.

La institución solicitó que la terminación contractual no sea interpretada como un incumplimiento de sus obligaciones, sino como consecuencia de decisiones administrativas posteriores que modificaron las condiciones del proceso.

La Universidad Libre pidió terminar de mutuo acuerdo el contrato para operar el proceso de selección de notarías. - crédito Universidad Libre
La Universidad Libre pidió terminar de mutuo acuerdo el contrato para operar el proceso de selección de notarías. - crédito Universidad Libre

Vacantes y provisión interina

El concurso busca proveer 329 notarías en propiedad que actualmente permanecen vacantes. Según las cifras divulgadas por El Tiempo, hoy existen 591 notarías con titulares en propiedad, mientras que otras 30 funcionan bajo modalidad de encargo y 299 permanecen en interinidad.

La situación ha mantenido represada la provisión definitiva de cargos notariales en distintas regiones del país.

El cronograma más reciente contemplaba la apertura de 340 vacantes, con inscripciones programadas entre el 26 de junio y el 17 de julio de 2026. Las pruebas escritas estaban previstas para el 11 de octubre y la publicación de la lista definitiva de elegibles para el 28 de julio de 2027.

Sin embargo, el futuro del proceso volvió a quedar en duda tras la solicitud de terminación contractual presentada por la Universidad Libre y las observaciones realizadas por los organismos de control.

La Superintendencia de Notariado y Registro de Colombia emite medidas flexibles para horarios de notarías durante las festividades de fin de año - crédito Colprensa
El contrato para ejecutar el proceso fue firmado en 2025 por más de 8.127 millones de pesos. - crédito Colprensa

Consejo Superior analiza continuidad del proceso

En medio de la controversia, el presidente Gustavo Petro se refirió recientemente al sistema notarial durante una entrevista con Caracol Radio.

“No quise hacer el concurso en tiempo electoral, usted entenderá las razones. Venden a 700 millones de pesos cada cupo de notarías. Esa es otra mafia…”, afirmó el mandatario.

El presidente no presentó pruebas sobre esas afirmaciones. Mientras tanto, la Procuraduría y la Fiscalía adelantan investigaciones relacionadas con el proceso.

Hasta ahora, el Consejo Superior de la Carrera Notarial continúa evaluando el futuro del concurso y las posibles modificaciones al cronograma, mientras persisten los cuestionamientos de los organismos de control y la solicitud de terminación contractual presentada por la Universidad Libre, según informó el medio.

Temas Relacionados

concurso de notariosnotarías en ColombiaUniversidad Libreconcurso público notaríasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del lunes 25 de mayo

A continuación, se muestran los números ganadores y el signo zodiacal que salieron en las balotas del sorteo de esta noche

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del lunes 25 de mayo

Conductora fallece tras perder el control de su automóvil en Cali: investigan posible infarto como causa

El accidente ocurrió en el norte de la ciudad y dejó además a un motociclista herido, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro

Conductora fallece tras perder el control de su automóvil en Cali: investigan posible infarto como causa

Aerocivil anuncia trabajos técnicos en El Dorado durante dos fines de semana: así operará el aeropuerto

La entidad realizará labores de calibración y verificación de sistemas de aterrizaje en la pista sur del aeropuerto de Bogotá. Aunque las operaciones continuarán, pasajeros deberán estar atentos a posibles ajustes en itinerarios

Aerocivil anuncia trabajos técnicos en El Dorado durante dos fines de semana: así operará el aeropuerto

En qué barrios de Bogotá habrá cortes de agua este martes

Se suspenderá temporalmente el servicio de abastecimiento de agua, así que revisa y alista las reservas

En qué barrios de Bogotá habrá cortes de agua este martes

Pilas: Así rotará el Pico y Placa en Cartagena este martes 26 de mayo

Esto le interesa si va a manejar por las calles de Cartagena este martes

Pilas: Así rotará el Pico y Placa en Cartagena este martes 26 de mayo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ola de violencia electoral afecta campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: 63 hechos en 21 departamentos

Ola de violencia electoral afecta campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: 63 hechos en 21 departamentos

Ejército Nacional denunció ataque con explosivos a tropas en Guaviare y advirtió riesgos para la población civil

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos y ofrecen $100 millones por información

ENTRETENIMIENTO

Karol G y Maluma se robaron las miradas en los American Music Awards 2026: la artista sedujo con su interpretación de ‘Ivonny bonita’

Karol G y Maluma se robaron las miradas en los American Music Awards 2026: la artista sedujo con su interpretación de ‘Ivonny bonita’

Cuatro días, un hotel y cero descanso: así nació el icónico vestuario que usó Shakira para ‘Dai Dai’, la canción de la Copa Mundial 2026

Alexa Torrex reveló las razones por las que no apoyará a Tebi Bernal en la final de ‘La casa de los famosos’: “Fue más que un shippeo”

Andrés Gómez, esposo de Beba, habló de sus dudas sobre el futuro sentimental con la exparticipante de ‘La casa de los famosos’: “No era para un rato”

Valentina ‘Mor’ fue enviada a la cárcel por un juez: la ‘influencer’ fue acusada de robar a turistas extranjeros en Medellín

Deportes

La tenista colombiana María Camila Osorio dio el golpe en Roland Garros y mantiene vivo el sueño colombiano

La tenista colombiana María Camila Osorio dio el golpe en Roland Garros y mantiene vivo el sueño colombiano

Universitario vs. Deportes Tolima: dónde, a qué hora ver y las posibilidades de clasificación para el Pijao

Millonarios vs. O’Higgins: dónde, a qué hora ver y cuáles son las posibilidades de clasificación del Embajador

Contraste de realidades: así reaccionaron Santos Borré y ‘Cucho’ Hernández a la convocatoria de la selección Colombia

James Rodríguez encabeza la lista de los nueve jugadores que repetirán Mundial con la selección Colombia