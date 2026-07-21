Lina Tejeiro aclaró los rumores sobre su amistad con Greeicy Rendón en medio de su embarazo: esto dijo

La actriz respondió a las dudas de sus seguidores en Instagram, contó que la cantante supo la noticia antes que su familia y aseguró que volvieron a verse hace menos de un mes - crédito notitalencol / Instagram

Las redes sociales han estado atentas a cada movimiento de Lina Tejeiro y Greeicy Rendón durante los últimos meses. Ambas figuras han compartido públicamente momentos de una amistad cercana, pero la ausencia de imágenes y apariciones conjuntas desde hace más de un año impulsó rumores sobre un posible distanciamiento.

El interés creció aún más tras la noticia del embarazo de Tejeiro, que participa en el programa MasterChef Celebrity y se encuentra a la espera de su primer hijo, al que llamará Gael.

La conversación sobre la relación entre ambas celebridades se intensificó en plataformas digitales, en las que seguidores de las dos artistas comenzaron a preguntarse si permanecía vigente la amistad que solían mostrar.

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En sus publicaciones son frecuentes los comentarios en los que se especulaba sobre una posible ruptura de ese lazo, especialmente ante la falta de manifestaciones públicas en fechas recientes.

Lina Tejeiro rompe el silencio y cuenta cómo vivió la noticia de su embarazo

Las redes sociales alimentaron rumores de distanciamiento entre Lina Tejeiro y Greeicy Rendón por más de un año sin imágenes ni apariciones conjuntas - crédito Composición Fotográfica: linatejeiro, greeicy / Instagram

En medio de esta ola de dudas, Lina Tejeiro decidió responder de manera directa a sus seguidores. Durante una dinámica de preguntas en su cuenta de Instagram, la actriz abordó el tema y reveló información inédita sobre la reacción de su círculo cercano al enterarse de su embarazo.

Según explicó, Greeicy fue una de las primeras personas en conocer la noticia: “La primera persona en enterarse inmediatamente después que yo me enteré, a la hora y media le conté a la Raji, fue Greeicy, incluso antes que mi mamá y mis hermanos”, afirmó la empresaria.

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Además, la actriz desmintió cualquier versión sobre un supuesto alejamiento definitivo. Explicó que recientemente, en el último mes, volvió a verse con la cantante caleña y que la relación entre ambas permanece intacta.

“La Raji vino hace menos de un mes y nos vimos”, puntualizó. Esta declaración aportó claridad y contribuyó a frenar los rumores sobre una supuesta disputa o enfriamiento de su vínculo.

El embarazo de Lina Tejeiro, actual participante de MasterChef Celebrity, reactivó las preguntas sobre su amistad con Greeicy Rendón - crédito @linatejeiro / Instagram

Greeicy también fue consultada sobre el estado actual de su amistad con Lina Tejeiro. En una entrevista con Los40, en mayo, la intérprete fue clara al definir su manera de cultivar los lazos personales: “Yo soy una amiga cactus”, aseguró.

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Con esa expresión, Rendón ilustró que no requiere mantener un contacto diario para conservar el afecto por sus amistades. “Quiero mucho a Lina, pero no somos de esas amigas que hablan todos los días o están permanentemente juntas”, explicó.

La cantante añadió que hasta ese momento no había podido encontrarse personalmente con Tejeiro desde que comenzó la etapa de maternidad, aunque se ha mantenido atenta a sus publicaciones y fotografías en redes sociales. “Cada vez que veo imágenes de Lina mostrando su pancita pienso que se ve feliz y muy bonita en esta nueva etapa”, expresó Greeicy Rendón, según la emisora.

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El embarazo de Lina Tejeiro: reacciones y apoyo

El anuncio del embarazo de Lina se produjo el 30 de abril, cuando la actriz publicó un video que confirmaba los rumores y mostró por primera vez su barriga. Desde entonces, ha compartido en redes sociales momentos significativos, como los movimientos de su bebé y el avance de su gestación.

Lina Tejeiro afirmó en Instagram que Greeicy Rendón fue una de las primeras personas en enterarse de su embarazo, incluso antes que su mamá y sus hermanos - crédito @linatejeiro

En la misma ronda de preguntas con sus seguidores, Tejeiro contó que será mamá soltera y que cuenta con el respaldo de sus familiares: “No me preocupa porque tengo el apoyo y amor de mis familiares”, declaró.

Esta revelación abrió un nuevo espacio de conversación sobre la situación sentimental de la actriz y la identidad del padre del niño. La noticia generó una ola de comentarios y felicitaciones en redes sociales.

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Ambas protagonistas han coincidido en rechazar cualquier versión sobre un conflicto o separación definitiva. Las palabras de Greeicy Rendón y Lina Tejeiro respaldan la idea de que la amistad sigue vigente, aunque cada una transite por proyectos y etapas personales distintas.