El ‘Vinícius colombiano’ reaccionó a la operación estética que se hizo el futbolista brasileño: “¿Y ahora?”

Rincón lleva varios años imitando al extremo brasileño - crédito Visuales IA

Tras participar en la Copa del Mundo con Brasil, que fue eliminado por Noruega en los octavos de final del torneo de naciones, el atacante Vinícius Junior es noticia en España, porque se filtraron fotografías del resultado de una intervención estética a la que se sometió el futbolista.

El brasileño reapareció en un evento social con un aspecto diferente, lo que generó especulaciones sobre una posible cirugía estética en el rostro. En redes sociales, imágenes y videos de Vinícius circularon ampliamente, mostrando un mentón más definido y rasgos faciales modificados, lo que alimentó los rumores sobre una intervención quirúrgica.

Fuentes cercanas al entorno del futbolista indican que, tras una temporada exigente y el desgaste acumulado por su participación tanto en la liga española como en la Copa del Mundo, Vinícius habría aprovechado el receso vacacional para someterse a un procedimiento estético. Sin embargo, no existe confirmación oficial sobre el tipo de cirugía ni declaraciones del propio jugador al respecto.

PUBLICIDAD

El extremo brasileño se habría operado tras el mundial de 2026 - crédito Redes Sociales

La nueva imagen de Vinícius ha generado todo tipo de comentarios entre aficionados y especialistas. Algunos destacan que el futbolista luce rejuvenecido y con mayor confianza, mientras otros opinan que el cambio fue demasiado notorio. A pesar de las especulaciones, Vinícius continúa centrado en su preparación para la próxima temporada con el Real Madrid, equipo del que es figura destacada.

Su entorno asegura que el jugador se encuentra en óptimas condiciones físicas y listo para enfrentar los retos deportivos que se avecinan, reafirmando su compromiso tanto con su club como con la selección brasileña.

Una de las fotografías que fue filtrada por la prensa en Madrid es de Vinícius junto a un médico, y aunque previamente el equipo del brasileño anunció que se haría una cirugía para tratar una dolencia en una de sus manos, se especula que en realidad se trató de un procedimiento estético.

PUBLICIDAD

El ‘Vinícius colombiano’ reaccionó a la noticia

Rincón ha recorrido el mundo para participar en partidos con creadores de contenido - crédito @vinicolombia_7/Instagram

Ricardo Rincón, conocido como el “Vinícius colombiano”, se ha vuelto popular por su parecido físico con el extremo brasileño, lo que le ha permitido participar de eventos públicos y partidos con creadores de contenido del mundo.

Precisamente, tras la filtración de la presunta intervención estética de Vinícius, el creador de contenido cafetero fue uno de los primeros en reaccionar al publicar una fotografía alterada con inteligencia artificial para aumentar el tamaño de rasgos en su rostro.

Rincón añadió el mensaje: “¿Y ahora?“, haciendo alusión al procedimiento que cambió por completo el rostro del futbolista por el que ha sido viral en reiteradas ocasiones. En los comentarios, seguidores del imitador dejaron mensajes graciosos para referirse a lo que podría hacer el colombiano de ahora en adelante.

PUBLICIDAD

“Mano, le tocó operarse también”, “Se te acabó la chamba, ya no te pareces en nada al original” o “Hay que buscar cirujanos que quieran publicidad, es el momento de la evolución para la réplica de Vini”, son algunos de los comentarios.

El creador de contenido reaccionó a la noticia sobre la cirugía del futbolista brasileño - crédito @vinicolombia_7/Instagram

Su parecido con Vinícius lo hizo debutar en el fútbol profesional

En enero de 2026, sorprendió que el colombiano Ricardo Rincón firmara un contrato por seis meses con Real Frontera, club de la segunda división del fútbol venezolano. Debido a que Rincón solo había jugado partidos benéficos y con creadores de contenido tras su contratación, el periodista Elías López rechazó la contratación del colombiano, asegurando que solo ayudaba a desprestigiar al fútbol de su país.

PUBLICIDAD

“Esto será una de las mayores vergüenzas en la historia de nuestro fútbol. Una falta de respeto gigante con todos los futbolistas profesionales de nuestro país que luchan todos los días por una oportunidad. Es inadmisible”, escribió López en su cuenta de X.