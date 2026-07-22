Así fue la primera reunión de empalme regional en Antioquia con Abelardo de la Espriella: “Un diálogo serio y fluido”

El gobernador explicó al presidente electo su paquete de propuestas para el departamento - crédito @AndresJRendonC/X

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó en sus redes sociales que el proceso de empalme regional con el presidente electo, Abelardo de la Espriella, avanza con acuerdos en temas estratégicos como seguridad, infraestructura, salud, equidad de género y autonomía fiscal para las regiones.

Luego de establecer cinco peticiones especiales para el jefe de Estado que se posesionará el 7 de agosto de 2026, Rendón destacó que el diálogo se logró llevar a cabo por la presencia del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y los demás mandatarios municipales del departamento.

Durante el encuentro, el gobernador planteó la urgencia de ejecutar operativos directos contra organizaciones armadas que operan en el territorio antioqueño. “Queremos, presidente, que ojalá usted pueda estrenar los bombardeos contra alias Calarcá. Eso es un bandido que le pisó la cola a Petro y Petro no lo tocó durante estos cuatro años”, indicó Rendón. Frente a esta solicitud, el presidente electo De la Espriella respondió: “No se preocupe, también vuelven los bombardeos”, recibiendo aplausos de los asistentes.

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El presidente electo Abelardo de la Espriella estuvo acompañado del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador Andrés Julián Rendón, antes de la reunión de empalme regional - crédito Alcaldía de Medellín

El mandatario regional expuso que, como parte de la estrategia de seguridad, se propone una operación denominada “Cazadora Antioquia”, centrada en diecinueve objetivos de alto valor vinculados a estructuras de las Farc, ELN, Clan del Golfo y el MES. Además, sugirió implementar un piloto de aspersión con drones en el departamento, iniciativa que recibió el respaldo del presidente electo, quien afirmó que el piloto comenzará el 8 de agosto.

En materia de infraestructura, Rendón presentó el proyecto de reactivación del ferrocarril de Antioquia, con una primera etapa entre Bello y Puerto Berrío. El futuro ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, agregó que ya existen acercamientos con la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos (DFC) y el Exim Bank, ambos interesados en respaldar la iniciativa.

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De la misma manera, el gobernador aseguró que la autonomía fiscal para las regiones es otro de los puntos centrales de la agenda departamental. En este aspecto, tanto el gobernador como el presidente electo coincidieron en la pertinencia de la descentralización para fortalecer las finanzas públicas.

Abelardo de la Espriella asistió el 20 de julio a la conmemoración del Día de la Independencia en el Túnel del Toyo - crédito Gobernación de Antioquia

En la reunión, De la Espriella anunció que despachará desde Antioquia durante su mandato, y argumentó que “esta región merece ser vista por el poder central y la única manera es así, desde acá, con autonomía regional”.

Una de las propuestas controversiales del gobernador antioqueño: adelantar el reloj para ahorrar energía

De la misma manera, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, presentó al presidente electo una propuesta para adelantar el reloj nacional una hora y aprovechar la luz natural como medida de ahorro energético.

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Según detalló Rendón, la medida permitiría reducir los picos de consumo y disminuir la presión sobre el sistema eléctrico colombiano, en especial durante las horas de mayor demanda, a través de la creación de una “Mesa antiapagón” bajo la coordinación del Ministerio de Minas y Energía, con el objetivo de reunir a los principales actores del sector, aumentar la oferta de energía y racionalizar el consumo.

Rendón planteó una Mesa antiapagón liderada por el Ministerio de Minas y Energía para reunir al sector eléctrico, aumentar la oferta y racionalizar el consumo - crédito Gobernación de Antioquia

Rendón advirtió que, aunque la central Hidroituango aporta actualmente cerca del 12% de la energía nacional, este margen no garantiza la estabilidad del sistema a largo plazo: “Antioquia es también corazón energético de Colombia. Con Hidroituango aportando hoy cerca del doce por ciento de la energía que consume Colombia, Antioquia espanta el apagón, pero no por mucho tiempo”, afirmó durante su intervención.

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La propuesta de adelantar el horario, inspirada en una sugerencia de la Sociedad Hidroituango, estima un ahorro potencial cercano al 2% de la demanda nacional de energía, con posibles efectos de entre 2% y 7% por la modificación de hábitos de consumo.

El gerente de la sociedad, Alejandro Arbeláez Arango, señaló que adelantar la discusión sobre el tema antes de la posesión de De la Espriella permitiría “ganar cinco semanas de trabajo” ante una contingencia que varios sectores consideran inminente.

La iniciativa incluye además incentivos económicos para quienes reduzcan su consumo eléctrico. “Necesitamos crear un mercado para la reducción del consumo de energía, donde se remunera al usuario que ahorre. Al final, el recurso energético más barato es el megavatio que no necesitamos consumir”, sostuvo Rendón.

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