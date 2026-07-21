Colombia

Falcao García coincidió con uno de los miembros de Oasis en la final del Mundial 2026

En sus redes sociales, el ‘Tigre’ compartió algunas fotografías de su experiencia en las tribunas durante la disputa de la final entre España y Argentina, incluida una leyenda del rock británico

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Falcao García, que asistió al Mundial como comentarista, compartió algunas fotografías durante la final entre España y Argentina, incluida una con Noel Gallagher, guitarrista y compositor de la agrupación inglesa Oasis - crédito @falcao/Instagram
Falcao García, que asistió al Mundial como comentarista, compartió algunas fotografías durante la final entre España y Argentina, incluida una con Noel Gallagher, guitarrista y compositor de la agrupación inglesa Oasis - crédito @falcao/Instagram

Tras su retiro de la selección Colombia y el final de su etapa con Millonarios, Falcao García dio paso a una nueva faceta de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, asistiendo en calidad de comentarista deportivo con ESPN y haciendo seguimiento junto a Carlos Valdés y Fernando Palomo, de la participación del combinado nacional, que llegó hasta los octavos de final siendo eliminado por Suiza en la tanda de penaltis.

El desempeño del Tigre detrás del micrófono fue en general bien recibido por los televidentes, aunque no estuvo exento de generar algunas reacciones divididas cuando señaló las falencias en la preparación de futbolistas en el rentado local, tras la eliminación de la Tricolor, como un asunto a seguir de cara al futuro.

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Con todo, el impacto de Falcao fue en líneas generales positivo, formando parte de los paneles de debate en ESPN luego de los partidos, compartiendo sus impresiones sobre su desarrollo. Además, junto a su esposa Lorelei Tarón asistió a la gran final del campeonato el pasado domingo 19 de julio, disputada entre España y Argentina en el MetLife Stadium y que se saldó con victoria para la Roja con gol de Ferran Torres en tiempo suplementario.

En su cuenta de Instagram, Falcao compartió algunas imágenes de su experiencia como espectador, y sorprendió al revelar que coincidió con Noel Gallagher, reconocido como guitarrista, compositor y cantante de la agrupación británica Oasis, banda que estuvo en boca de los amantes del fútbol durante el Mundial, debido a que Wonderwall fue usada por la selección de Inglaterra para que los jugadores y la hinchada interactuaran luego de cada partido.

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Por lo que se pudo constatar en la publicación, Falcao se tomó dos fotos con el artista: una en la que aparecían el inglés y el colombiano, y otra que sumaba a Lorelei. Adicionalmente, cuando el “Tigre” subió una de las imágenes a sus historias de Instagram, lo hizo incorporando la canción Stop Crying Your Heart Out, otra de las más populares de Oasis.

Falcao y Lorelei Tarón se tomaron fotos con Noel Gallagher de Oasis, en la final del Mundial 2026 - crédito @falcao/Instagram
Falcao y Lorelei Tarón se tomaron fotos con Noel Gallagher de Oasis, en la final del Mundial 2026 - crédito @falcao/Instagram

La sorpresa de sus seguidores se hizo notar de inmediato, pues hasta la fecha no se tenía conocimiento de que Falcao fuese seguidor de la agrupación británica. Eso sí, no dudaron en celebrar que ambos coincidieran en la imagen. “Falcao y Noel, eso es lo que sueño cuando tengo fiebre”, “Fuiste lo mejor de Colombia en este Mundial”, “Se vuelve costumbre verte con Noel ¿Ah?”, “Khaaaaa con el mismísimo Noel Gallagher!!!”, fueron algunas de las reacciones más destacadas.

La historia de Falcao con el Manchester City, el equipo de Noel Gallagher

Falcao firmó una de las mejores actuaciones de su carrera ante el Manchester City, equipo del que son hinchas los hermanos Gallagher - crédito Reuters
Falcao firmó una de las mejores actuaciones de su carrera ante el Manchester City, equipo del que son hinchas los hermanos Gallagher - crédito Reuters

Si bien los caminos del máximo goleador histórico de la selección Colombia y la del compositor de varios de los temas emblemáticos del rock de los años 90 y 2000 no se habían cruzado hasta ahora, podría decirse que ambos desarrollaron una relación indirecta por uno de los momentos culminantes en la carrera del “Tigre”.

Durante la Champions League de la temporada 2016/17, el AS Monaco donde militaba Falcao, se midió en los octavos de final ante el Manchester City, equipo habitualmente relacionado con Oasis y los Gallagher que son hinchas del club desde su niñez.

Ese día el colombiano firmó una de sus mejores actuaciones en el fútbol europeo. Al minuto 31, luego de que los Ciudadanos se pusieron en ventaja con gol de Raheem Sterling, el “Tigre” se lanzó de “palomita” y cabeceó un centro desde la derecha de Fabinho para batir la portería defendida por Willy Cavallero.

Luego, en el segundo tiempo, el colombiano respondió poco después del 2-2 para el City convertido por Sergio “Kun” Agüero con una jugada que quedó en la memoria de la Champions League.

El delantero colombiano fue figura del AS Mónaco en la serie de octavos de final de la temporada 2006-2007 en donde marcó dos de los seis goles del club francés

Tras recibir un balón largo, Falcao le ganó con el cuerpo a John Stones, y antes de que Nicolás Otamendi le cerrara el ángulo de tiro, el delantero le picó el balón a Cavallero cuando salió a achicarle, dejando sin palabras al Etihad Stadium. Pese a que Monaco perdió 5-3 dicho encuentro, la victoria 3-1 en el partido de vuelta les permitió avanzar a la siguiente fase por la cantidad de goles convertidos en condición de visitante.

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