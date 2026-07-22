Santa Fe vs. Caracas de Venezuela: Nahuel Bustos analizó el partido de Copa Sudamericana 2026

Nahuel Bustos, jugador de Independiente Santa Fe, habló sobre la pretemporada del equipo, el enfrentamiento ante Caracas y lo que viene este semestre para el equipo - crédito Unido 360

Santa Fe ultima detalles para su regreso a la competencia internacional. El jueves 23 de julio recibirá a Caracas FC en el estadio Nemesio Camacho El Campín por el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana 2026, un compromiso en el que el conjunto cardenal buscará sacar ventaja antes de la definición en territorio venezolano.

En la previa del encuentro, el delantero argentino Nahuel Bustos analizó al rival y aseguró que el cuerpo técnico ya identificó los aspectos que deberán controlar durante los 90 minutos. Para el atacante, Caracas cambiará su propuesta respecto a la que suele mostrar en condición de local.

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“Sabemos que Caracas, de visitante, trabaja los partidos de una manera diferente. Creemos que va a apostar por el contragolpe y por eso nosotros estamos preparando el partido para atacarlos por las bandas y tener la posesión de la pelota”, explicó Bustos, en atención a medios de comunicación.

Independiente Santa Fe enfrentará a Caracas de Venezuela por los play-off de Copa Sudamericana 2026, el próximo jueves 23 de julio a las 7:30 p.m - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Caracas juega a defenderse y hacer contraataques

El delantero también señaló que el equipo conoce el planteamiento que podría utilizar el conjunto venezolano y que la clave estará en mantener la calma para imponer su idea de juego. “Sabemos cuál puede ser el planteamiento de ellos, pero tenemos que estar tranquilos, manejar el partido y salir a buscar el resultado. Es algo que hemos trabajado durante estas semanas”, afirmó.

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Además, hizo énfasis en el principal aspecto que deberán controlar para evitar sorpresas durante el compromiso. “Debemos cuidarnos de las transiciones que puedan generar a partir de errores nuestros. Los jugadores de ataque tenemos que asegurar mejor la pelota para no darles espacios”, comentó.

La pretemporada de Independiente Santa Fe

Bustos también se refirió al trabajo realizado por el plantel durante la preparación para el segundo semestre. Según explicó, las semanas de entrenamiento permitieron corregir varios aspectos y llegar en buenas condiciones al inicio de la competencia oficial.

“Tuvimos una muy buena pretemporada, con mucho trabajo. El equipo asimiló muy bien todo lo que se hizo y los partidos amistosos nos sirvieron para corregir errores”, aseguró el atacante, quien considera que ahora el reto será trasladar ese rendimiento a los partidos oficiales.

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El delantero destacó que el grupo llega con confianza al debut internacional. “Estamos tranquilos porque trabajamos muy bien durante estos 25 días. Ahora lo importante es transmitir todo eso dentro del campo”, señaló.

El Caracas Fútbol Club, conocido como "Los Rojos del Ávila", es el equipo más laureado de Venezuela con 12 títulos de Primera División - crédito AFP

¿Cómo se siente Nahuel Bustos jugando con Hugo Rodallega al tiempo?

Sobre su posición dentro del campo, explicó que se siente cómodo compartiendo el frente de ataque con Hugo Rodallega. “Había jugado como único nueve o como extremo, pero ahora me está tocando hacerlo junto a Hugo. Nos complementamos muy bien y eso es algo que beneficia al equipo”, afirmó.

Finalmente, Bustos destacó el ambiente que se vive dentro del grupo y aprovechó para enviar un mensaje a la afición cardenal. “Mis compañeros y todo el equipo están muy bien. Llegamos de la mejor manera y a la gente solo queda agradecerle porque siempre está con nosotros. Esperamos devolverles esa alegría con un buen resultado”, concluyó.

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Así se disputará la serie entre Independiente Santa Fe y Caracas por los play-off de Copa Sudamericana 2026 - crédito Santa Fe

Hora y dónde ver Santa Fe vs. Caracas

El encuentro comenzará a las 7:30 p. m. de Colombia, Perú y Ecuador; 8:30 p. m. de Chile; y 9:30 p. m. de Argentina y Uruguay. La transmisión para Sudamérica estará disponible a través del Plan Premium de Disney+.

Ambos equipos volverán a la competencia oficial después de casi dos meses de inactividad. Curiosamente, los dos jugaron su último partido el pasado 27 de mayo. Santa Fe cerró la fase de grupos de la Copa Libertadores con un triunfo 1-0 sobre Peñarol en Montevideo, mientras que Caracas terminó su participación en la Copa Sudamericana con una derrota 3-1 frente a Botafogo.

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El antecedente más reciente entre ambos clubes se remonta al 23 de septiembre de 2010, también por la Copa Sudamericana. En aquella ocasión, el compromiso disputado en el Estadio Olímpico de Caracas terminó igualado sin goles.