Video | Liverpool confirmó a Samuel Martínez: conozca cómo jugaba a los 10 años y su equipo favorito en Colombia

Samuel Martínez anotó cuatro goles en un solo partido, cuando tenía 10 años. El ahora jugador del Liverpool de Inglaterra, declaró esto después del partido - crédito Pibe Deportes

Samuel Martínez fue oficializado como nuevo jugador del Liverpool de Inglaterra, proveniente de Atlético Nacional. El futbolista de 17 años esperará a cumplir la mayoría de edad para unirse de forma definitiva al equipo inglés y entre tanto seguirá en el equipo colombiano. Es hincha del América de Cali junto a su familia, y desde corta edad se caracterizó por los goles y la velocidad.

Martínez nació el 5 de abril de 2007 en Tuluá, municipio del Valle del Cauca, y comenzó a formarse como futbolista profesional en la escuela de fútbol Club Deportivo Talentos, que pertenece al exfutbolista profesional Gustavo Victoria.

PUBLICIDAD

Desde el principio, se caracterizó por jugar en la mitad de la cancha y rematar de larga distancia. Así quedó comprobado en un registro audiovisual del medio de comunicación “Pibe Deportes”, que entrevistó a Martínez en 2017, cuando tenía 10 años y acababa de marcar cuatro goles en un solo partido.

Samuel Martínez fue oficializado como nuevo jugador del Liverpool de Inglaterra, y seguirá en Atlético Nacional, a pesar de que es hincha de otro club - crédito Liverpool

Samuel Martínez y sus goles a los 10 años

Esta fue la declaración de Samuel Martínez:

Periodista: “Estoy con una de las promesas del fútbol colombiano, que es hijo de un exfutbolista profesional, el ”Indio" Martínez. Me acompaña Samuel Martínez Valencia, que acaba de marcar. ¿Cuántos goles hizo, Samuel?“.

Samuel: “Cuatro”.

Periodista: “Cuatro goles en el partido de Talentos, que hace poquito finalizó. ¿Cómo se sintió, que le pareció el partido?“.

Samuel: “Era buen rival era buen equipo y ganamos”.

Periodista: “Samuel, usted es el goleador del equipo, ¿cierto?”.

Samuel: “Sí”.

Periodista: “¿Cuántos goles lleva hasta el momento?”.

Samuel: “En total llevo siete goles”.

Periodista: “Incluso el año pasado también fue el goleador del equipo”.

Samuel: “Sí, fui el máximo goleador”.

Periodista: “¿Qué quiere ser este año?”

Samuel: “Quiero ser goleador otra vez”.

Periodista: “¿Qué le aconseja su papá?”.

Samuel: “Cuando hay rivales cerca, me dice que conduzca el balón pegado al pie. Y cuando hay espacio, que la tire larga y corra, porque tengo velocidad”.

PUBLICIDAD

Periodista: “Samuel, su tío Fabio, que jugó en Cortuluá y América, ¿qué le dice?”.

Samuel: “Me dice que cuando esté libre y no tenga jugadores cerca, le pegue al arco”.

Periodista: “Un buen consejo de su tío Fabio”.

Atlético Nacional anunció el acuerdo con Liverpool FC para el traspaso de Samuel Martínez - crédito Atlético Nacional

Samuel Martínez es hincha de América de Cali

Samuel Martínez continuará en Atlético Nacional por un año más, hasta junio de 2027. Así lo informaron el equipo colombiano y el Liverpool de Inglaterra. La razón es que para lograr el permiso de trabajo y permanencia en el país inglés, el ciudadano debe tener la mayoría de edad, que es de 18 años, lo cual alcanzará Martínez el próximo 5 de abril de 2027.

PUBLICIDAD

Martínez continuará su formación como futbolista profesional en Atlético Nacional, club que paradójicamente es uno de los clásicos rivales del equipo del cual es hincha junto a su familia, América de Cali. Lo afirmó el propio jugador, en marzo de 2026, durante un diálogo con Win Sports: “En mi casa todos somos de América de Cali”, dijo el volante.

El 10 de la selección Colombia sub-17 estará jugando la Copa Mundial de la FIFA de la categoría en el segundo semestre del 2026 - crédito FCF y Liverpool

Y es que no es para menos, Samuel Martínez es sobrino de un exfutbolista de ese club, Fabián Martínez, quien jugó en el Cortuluá. Su papá, Jairo Martínez fue jugador de fútbol profesional, actuó en Atlético Bucaramanga y Cortuluá, y finalizó su carrera en el Depor FC.

PUBLICIDAD

Lo cierto es que Colombia tendrá otro representante en la historia del Liverpool de Inglaterra, después de que Luis Díaz fuera el más reciente. Se trata de Samuel Martínez, quien afirmó también en ese diálogo con Win Sports, que su ídolo colombiano era precisamente “Lucho”, mientras que a nivel internacional es Lionel Messi.