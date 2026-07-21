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Gustavo Puerta sería uno de los fichajes más importantes en Europa: dos equipos de Alemania se unirían a la puja

La buena actuación del volante en el Mundial 2026 lo cotizó en el mercado de transferencias y el Racing de Santander pide una cifra millonaria para venderlo

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Gustavo Puerta logró visibilidad por el Mundial 2026 y el Racing de Santander quiere aprovechar para venderlo a un buen precio - crédito Anne-Marie Sorvin/IMAGN IMAGES vía Reuters
Gustavo Puerta logró visibilidad por el Mundial 2026 y el Racing de Santander quiere aprovechar para venderlo a un buen precio - crédito Anne-Marie Sorvin/IMAGN IMAGES vía Reuters

De los jugadores que disputaron la Copa Mundial de la FIFA con la selección Colombia, no cabe duda de que Gustavo Puerta fue la sorpresa y figura del combinado nacional, ya que se ganó la titularidad desde el primer encuentro y demostró todo su talento en la parte defensiva.

Fue tal la presentación de Puerta que muchos equipos entraron en pelea por su fichaje, pues previo al llamado para el certamen en Norteamérica, era una joven promesa que destacó con el Racing de Santander en la campaña por el ascenso a la primera división de España.

Por el momento, el conjunto ibérico espera una buena oferta para vender al futbolista de 22 años, quien también terminó como una estrella juvenil en la Copa del Mundo por sus estadísticas en los cinco partidos de la Tricolor y quitarle el puesto en el once inicial a Richard Ríos.

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“Han preguntado por Gustavo Puerta”

Debido a sus tres años en Europa, pasar por cuatro clubes y buena parte de su formación la hizo en clubes de segunda división, cuyo debut fue en el Bogotá FC, lo ha convertido en un jugador con mucha proyección a futuro para algunas escuadras que desean futbolistas de su tipo.

Se conoció que Gustavo Puerta volvería a Alemania la próxima temporada, ya que dos conjuntos lo buscarían en el mercado de fichajes por sus actuaciones no solo en el Racing de Santander, sino con la selección Colombia desde los amistosos hasta el Mundial 2026.

La selección Colombia le ayudó a Gustavo Puerta a cotizarse en el mercado de fichajes y el Mundial 2026 fue el impulso para recibir ofertas millonarias - crédito Lee Smith/REUTERS
La selección Colombia le ayudó a Gustavo Puerta a cotizarse en el mercado de fichajes y el Mundial 2026 fue el impulso para recibir ofertas millonarias - crédito Lee Smith/REUTERS

El colombiano contaría con la ventaja de que ya jugó con el Núremberg y el Bayer Leverkusen, con este último levantó el trofeo de la Bundesliga en 2024, aunque no se consolidó en ese país y por eso fue enviado al Hull City de Inglaterra, para finalmente terminar en España.

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Eintracht Frankfurt y Stuttgart han preguntado por Gustavo Puerta en las últimas semanas. El Racing Santander ya está negociando una transferencia, con ofertas de 16 millones de euros de Inglaterra y Portugal, más una propuesta de 15 millones de euros de Rusia sobre la mesa”, escribió el periodista Dominik Schneider en su cuenta de X.

Gustavo Puerta
Gustavo Puerta sería buscado por clubes de Alemania, Inglaterra, Portugal y Rusia, además de una opción en Italia - crédito @FT_schneidi/X

Por el momento, el cuadro español no quiere acelerarse con la salida del colombiano, sino que busca el mejor negocio para conseguir una buena cantidad de dinero para sus refuerzos, pues la idea es mantener la categoría por otro año más y luego apuntarle a la clasificación a un torneo internacional.

Jugador revelación

De otro lado, Gustavo Puerta también se consolidó como un jugador para el futuro de la selección Colombia en el proceso al Mundial de 2030, pues su rendimiento en el Mundial 2026 fue notable y recordó su desempeño en la Copa Juvenil de la FIFA en 2023, cuando fue el capitán de la Tricolor en Argentina.

El volante integró el Once Ideal de Jugadores Revelación en la Copa del Mundo de Norteamérica, hecho por la agencia AFP con aquellos futbolistas sorprendentes por su rendimiento a lo largo del campeonato, tanto por su edad como por ser debutantes en el torneo.

Además de Puerta, aparecen hombres como el portero Orlando Gill, de Paraguay, el defensor español Pau Cubarsí, con solo 19 años, la figura mexicana de Gilberto Mora y la estrella de Johan Manzambi, que se perdió los últimos dos compromisos con el seleccionado de Suiza.

Previamente, Puerta fue reconocido como uno de los mejores jugadores sub-23 de la Copa del Mundo, según el observatorio Cies, por sus números en los cinco juegos de la selección Colombia.

Gustavo Puerta entre los mejores jóvenes de la Copa del mundo-crédito @CIES_Football/X
Gustavo Puerta entre los mejores jóvenes de la Copa del mundo-crédito @CIES_Football/X

Once ideal de revelaciones del Mundial 2026: Orlando Gill (Paraguay); Nico O’Reilly (Inglaterra), Pau Cubarsí (España), Lopes Cabral (Cabo Verde); Gustavo Puerta (Colombia), Lucas Bergvall (Suecia), Ayyoub Bouaddi (Marruecos), Gilberto Mora (México); Antonio Nusa (Noruega), Yan Diomande (Costa de Marfil) y Johan Manzambi (Suiza).

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