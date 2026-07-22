Colombia

Corrupción en la Ungrd: Corte Suprema archivó la investigación contra el exsenador Carlos Trujillo tras no hallar evidencia de posibles delitos

La Sala Especial de Instrucción concluyó que no existían pruebas o indicios para abrir una investigación formal contra el excongresista del Partido Conservador

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La Corte Suprema de Justicia decidió inhibirse de abrir una investigación formal contra el exsenador Carlos Andrés Trujillo - crédito Argemiro Piñeros/Colprensa
La Corte Suprema de Justicia decidió inhibirse de abrir una investigación formal contra el exsenador Carlos Andrés Trujillo - crédito Argemiro Piñeros/Colprensa

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió inhibirse de abrir una investigación formal en contra del exsenador del Partido Conservador Carlos Andrés Trujillo González dentro del proceso relacionado con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

En la providencia, el alto tribunal determinó que no encontró elementos que permitieran atribuirle al excongresista una conducta con características de delito, por lo que ordenó archivar las diligencias una vez la decisión quede ejecutoriada.

“Como ya se había anticipado, es menester proferir auto inhibitorio, en razón de la inexistencia de conducta(s) penalmente reprochable atribuible a TRUJILLO GONZÁLEZ, pues no existe en el expediente evidencia, indicio o prueba alguna de la ocurrencia de una acción u omisión desplegada por aquel que pueda presentar las características de un delito”, señaló el alto tribunal.

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La determinación quedó consignada en un auto de 24 páginas, con ponencia de la magistrada Cristina Lombana Velásquez y aprobado mediante el Acta No. 30 del 9 de julio de 2026. El proceso se originó a partir de una denuncia presentada por el hoy senador Enrique Gómez Martínez, sustentada, según la Corte, en información publicada en varias notas periodísticas relacionadas con el entramado de corrupción en la entidad.

La providencia ordenó archivar las diligencias una vez quede en firme la decisión y precisó que contra el auto únicamente procede el recurso de reposición - crédito Corte Suprema de Justicia
La providencia ordenó archivar las diligencias una vez quede en firme la decisión y precisó que contra el auto únicamente procede el recurso de reposición - crédito Corte Suprema de Justicia

En la parte resolutiva de la providencia, la Sala Especial de Instrucción también se refirió al contenido de dicha denuncia y concluyó que los elementos presentados no alcanzaban el estándar requerido para abrir una investigación penal.

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En ese sentido, el alto tribunal indicó: La denuncia no supera el nivel de sospechas o ‘pálpitos’ del denunciante de que algo podría haberse presentado con ocasión de lo que narra en su escrito delator, máxime en un contexto como el de los hechos ocurridos en la UNGRD”.

La Sala agregó que, al no existir una conducta penalmente relevante atribuible al exsenador, tampoco era posible hacer un encuadramiento dentro de algún tipo penal. Con base en esas conclusiones, la Corte resolvió “INHIBIRSE de abrir instrucción formal en contra del Senador de la República CARLOS ANDRÉS TRUJILLO GONZÁLEZ”, precisó que contra la decisión procede el recurso de reposición y ordenó archivar las diligencias una vez la providencia quede en firme.

La reacción de Trujillo tras la decisión

Carlos Andrés Trujillo afirmó que la justicia confirmó que no tuvo ninguna vinculación con el escándalo de la Ungrd - crédito Senado
Carlos Andrés Trujillo afirmó que la justicia confirmó que no tuvo ninguna vinculación con el escándalo de la Ungrd - crédito Senado

Luego de conocerse el fallo, Carlos Andrés Trujillo entregó declaraciones a la revista Semana, en las que aseguró que durante varios años fue vinculado al escándalo sin que existieran fundamentos para ello.

Nos hicieron mucho daño esas personas que quisieron vincularnos a un escándalo cuando teníamos la tranquilidad en la consciencia de que no teníamos ninguna vinculación con ello. Hoy tenemos la tranquilidad después de más de tres años donde la justicia da un veredicto y confirma lo que nosotros sosteníamos”, afirmó el exsenador.

Según explicó, una de las razones por las que terminó siendo relacionado con el caso fue que el exdirector de la Ungrd, Olmedo López, también es oriundo de Itagüí. Añadió que ambos estudiaron en la misma universidad y trabajaron en la administración municipal de ese municipio, pero sostuvo que esos hechos corresponden únicamente a coincidencias y no constituyen evidencia de alguna relación con los hechos investigados.

Ungrd
Trujillo anunció que emprenderá acciones legales contra quienes lo señalaron por corrupción en la Ungrd - crédito Ungrd

El excongresista también se refirió a las afirmaciones realizadas por el también exdirector de la Ungrd, Carlos Carrillo, quien de acuerdo con las declaraciones entregadas por el exsenador a Semana, habría reconocido ante la Corte Suprema de Justicia que no contaba con pruebas documentales que sustentaran esas afirmaciones.

"Todo fue una gran trama que montaron distintas personas, especialmente mis contradictores políticos en torno a construir un relato que no existía, que no tenía fundamento en la realidad y como él mismo dice en su versión, simplemente fundamentado en lo que decían las redes sociales”, señaló Trujillo.

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