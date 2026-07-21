Colombia

Explosión en Buenaventura deja un muerto y un herido: autoridades investigan posible vínculo con grupos armados

El informe preliminar de la Policía del Valle sostiene que la detonación se produjo durante la manipulación o transporte de una granada de mano tipo IM-M26

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CTI Fiscalía levantamiento cuerpo en Cali-Colombia-28-08-2021
Una explosión atribuida a una presunta granada de fragmentación dejó un muerto y un herido grave en la vereda La Gloria de Buenaventura, Valle del Cauca -crédito Policía del Valle del Cauca

La mañana del martes 21 de julio, un hecho violento interrumpió la tranquilidad de la vereda La Gloria, ubicada en la jurisdicción de Buenaventura, Valle del Cauca.

Según reportó la Policía del Valle, una explosión atribuida a una presunta granada de fragmentación provocó la muerte de un hombre y heridas graves a otro ciudadano. El caso fue conocido cuando una de las víctimas ingresó a la Clínica Santa Sofía con lesiones producidas por esquirlas.

Unidades de la Policía Nacional se desplazaron hasta el sitio tras recibir el aviso y localizaron el cuerpo sin vida de la segunda persona afectada. De acuerdo con el reporte oficial, el estallido ocurrió mientras al menos uno de los implicados manipulaba el artefacto explosivo.

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Investigación señala posible manipulación de granada

El informe preliminar de la Policía del Valle sostiene que la detonación se produjo durante la manipulación o transporte de una granada de mano tipo IM-M26. Como resultado de este episodio, uno de los hombres murió de manera inmediata y el otro permanece bajo atención médica especializada.

El CTI de la Fiscalía realizó el levantamiento de los dos cuerpos embolsados - crédito Facebook
El reporte oficial indicó que el estallido ocurrió mientras al menos uno de los implicados manipulaba o transportaba una granada de mano tipo IM-M26 - crédito Facebook

Durante la inspección técnica, los investigadores recolectaron elementos materiales probatorios, entre ellos la palanca de seguridad perteneciente a la granada. Estos objetos quedaron bajo custodia de las autoridades competentes para su análisis y para esclarecer las circunstancias exactas del incidente.

Antecedentes judiciales y posibles nexos con grupos armados

En las verificaciones adelantadas por la Policía Nacional, se estableció que la persona fallecida tenía anotaciones judiciales por delitos como rebelión en los años 2015 y 2022, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego en 2020. Fuentes de la investigación, citadas por medios locales, indicaron que el hombre podría haber estado vinculado a estructuras armadas ilegales con presencia en la región.

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Carlos Yefferson Potes Palacio, personero distrital de Buenaventura, declaró sobre el caso: “Eso fue en la mañana. Una persona transportaba una granada y el artefacto le explotó. Al parecer, pertenecía a un grupo con injerencia del ELN en la vereda La Gloria”.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) asumió los actos urgentes y continúa adelantando las diligencias para determinar tanto la procedencia del artefacto como la identidad y vínculos de las personas implicadas.

Dispositivo de seguridad y llamado a la comunidad

Unidades del CTI de la Fiscalía realizaron el levantamiento de los cuerpos y recolectaron pruebas en el lugar del ataque armado ocurrido en el barrio Altos de Parrantial, en Maicao - crédito red social X
La inspección técnica permitió recolectar elementos probatorios, incluida la palanca de seguridad de la granada, para esclarecer el incidente en La Gloria - crédito red social X

La Policía Nacional informó que seguirá desplegando acciones operativas e investigativas para garantizar la seguridad en la zona.

El hecho se dio en el contexto de una región donde han existido disputas por el control territorial entre diferentes estructuras armadas ilegales. La vereda La Gloria, como otras zonas rurales de Buenaventura, ha experimentado la presencia de grupos con intereses en actividades ilícitas, lo que incrementa el riesgo para la población civil.

Paralelamente, otra explosión en zona franca

En la misma jornada, una explosión distinta se registró en la Zona Franca Celpa de Buenaventura, donde dos personas resultaron con quemaduras tras el estallido de un tanque que almacenaba líquidos inflamables.

Los heridos fueron trasladados a la Clínica Santa Sofía y los organismos de socorro evacuaron la zona mientras los bomberos controlaban el incendio. Las autoridades abrieron una investigación para esclarecer las causas de este segundo incidente, relacionado con una reacción química en el interior del tanque.

Otra explosión en la Zona Franca Celpa de Buenaventura dejó dos heridos con quemaduras tras el estallido de un tanque con líquidos inflamables - crédito X
Otra explosión en la Zona Franca Celpa de Buenaventura dejó dos heridos con quemaduras tras el estallido de un tanque con líquidos inflamables - crédito X

Autoridades avanzan en la investigación

La Policía Valle y el CTI mantienen la investigación abierta para determinar si las víctimas de la explosión en La Gloria tenían relación directa con estructuras armadas ilegales, así como para identificar posibles responsables de la manipulación y transporte de artefactos explosivos en la zona.

Los elementos recolectados y los antecedentes judiciales del fallecido serán piezas clave para el avance de las pesquisas. La comunidad de Buenaventura permanece atenta a los resultados de las investigaciones y a las acciones de las autoridades para evitar que este tipo de situaciones se repitan en el territorio.

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