Jimmy Butler, a ritmo de J Balvin, compartió su experiencia acompañando a la selección Colombia en el Mundial 2026

El basquetbolista siguió a la Tricolor en varios partidos del torneo, incluido el de la eliminación ante Suiza en los octavos de final en Vancouver - crédito @jimmybutler/Instagram

Desde hace algunos años el basquetbolista de la NBA, Jimmy Butler, fue desarrollando una afinidad con Colombia, motivada principalmente por James Rodríguez. Esto, debido a que el jugador de los Golden State Warriors incursionó en el café creando su propia marca, Bigface Brand, algo en lo que el “10″ le fue de ayuda brindándole asesoría al respecto.

Esta conexión llevó a Butler a viajar al Eje Cafetero, fortaleciendo un lazo donde el baloncestista ha llegado a declarar públicamente que James es una de sus grandes inspiraciones deportivas.

Este afecto mutuo se traduce frecuentemente en llamativos intercambios culturales y deportivos. El propio James aprovechó sus visitas a Estados Unidos para asistir a los partidos de la NBA, particularmente en los días que Butler jugaba en el Miami Heat.

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En el caso de Butler, su actividad fue especialmente intensa durante los últimos dos meses. Visitó Cartagena como invitado de J Balvin para su concierto allí, y luego siguió al seleccionado nacional en varios tramos de su experiencia mundialista, comenzando por una escala del plantel en San Diego en la que se tomó una foto con James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Luis Díaz, Daniel Muñoz, David Ospina y Camilo Vargas.

Butler estuvo en San Diego, visitando a los jugadores de la Tricolor, particularmente a su amigo James Rodríguez, poco antes de su debut en la Copa del Mundo - crédito @jamesrodriguez10/Instagram

Finalizada la Copa del Mundo, el basquetbolista subió un reel en su cuenta de Instagram en el que mostró cómo vivió los tres partidos a los que pudo asistir.

En la grabación se mostró a Butler acompañado de su hija Rylee, durante el partido de dieciseisavos de final entre Brasil y Japón. La niña respondió que iba a ver ese día al “tío Neymar”, dando a entender la cercanía que había entre Butler y el ’10′ brasileño. Eso quedó plasmado en un abrazo que compartieron ambos durante el calentamiento, y de hecho también abrazó a la menor.

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En una escena posterior se ve a Butler a bordo de una camioneta camino al Hard Rock Stadium de Miami, a ritmo de Tonto, el tema de J Balvin, Ryan Castro y DJ Snake, para ver a la Selección Colombia.

Al salir del vehículo, el basquetbolista vestía las camisetas Tricolor —se colocó tanto la “2″ de Daniel Muñoz como la “10″ de James— y un sombrero vueltiao, mostrando su nivel de cariño por el país y el seleccionado nacional. Allí compartió saludos con los dos jugadores durante el calentamiento, y luego con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Luego del partido se fue de fiesta con Ryan Castro.

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En los partidos a los que no pudo ir al estadio, Butler siguió a Colombia en la televisión, como en el juego ante la República Democrática del Congo en fase de grupos - crédito @jimmybutler/Instagram

Por último, Butler mostró su experiencia viendo el partido de Colombia ante Suiza en Vancouver, por los octavos de final. “Estoy temblando como una stripper”, dijo a la cámara por la expectativa que le generaba el partido. Las escenas fueron cambiando de la expectativa frustrada por las opciones desperdiciadas de Colombia, a la decepción por el gol de Rubén Vargas que le dio el pase a los trasalpinos a los cuartos de final.

Por último, se ve una escena en la que aparecen Juan Fernando Quintero y James Rodríguez, aparentemente en la casa de Butler, compartiendo un vino mientras los dos colombianos le daban al estadounidense una camiseta firmada de la Tricolor.

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La grabación de Butler contó con reacciones de Neymar, Daniel Muñoz, Ryan Castro y el basquetbolista colombiano Braian Angola - crédito @jimmybutler/Instagram

“Para el ojo no entrenado parece la Copa del Mundo. Pero es realmente una oportunidad para apoyar a mis hermanos, ya que realmente inspiran al mundo”, añadió Butler en la descripción. En cuestión de minutos la publiación se llenó de reacciones de sus seguidores —especialmente de los colombianos— y hasta de varias de las figuras que aparecieron en la grabación. Daniel Muñoz lo describió como “la cabra”, mientras que Ryan Castro comentó con su habitual “AWOO”.

“Un colombiano más”, “Te queremos Jimmy, eres Colombiano”, “Love You mi hermano Colombiano”, “Parcero Jaime, you get it”, “Me encanta lo mucho que nos ama a los colombianos”, fueron otros de los comentarios que se hicieron notar en la publicación del alero de los Warriors.

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