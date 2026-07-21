Así despidió Minnesota United a James Rodríguez: sus estadísticas en la MLS de los Estados Unidos

James Rodríguez dio dos asistencias jugando con Minnesota United en la Major League Soccer de los Estados Unidos - crédito Apple TV

La etapa de James Rodríguez en la Major League Soccer llegó oficialmente a su fin. Luego de disputar el Mundial de 2026 con la selección Colombia, el mediocampista quedó como agente libre tras finalizar su vínculo con Minnesota United, club que el martes 21 de julio le dedicó un mensaje de despedida en sus redes sociales para agradecerle su paso por la institución.

El equipo estadounidense publicó una imagen del volante colombiano con la frase “Gracias por todo, James”, acompañada del mensaje “Once a Loon, Always a Loon” (“Una vez un Loon, siempre un Loon”), con el que dio por cerrada la corta relación entre ambas partes. De esta manera, el capitán de la selección Colombia vuelve al mercado de fichajes y su futuro es una incógnita.

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Así despidió Minnesota United a James Rodríguez de forma oficial - crédito @MNUFC/X

La historia de James Rodríguez y Minnesota United

James llegó a Minnesota United en febrero de 2026 con un contrato de corta duración. Desde el principio quedó claro que el principal objetivo era mantenerse en ritmo de competencia antes de afrontar el Mundial de Norteamérica con la selección Colombia, torneo en el que volvió a ser una de las principales figuras del combinado nacional.

Sin embargo, su rendimiento en la MLS estuvo lejos de las expectativas que despertó su fichaje. Las lesiones, algunos problemas físicos y la falta de continuidad impidieron que el colombiano se consolidara dentro del equipo dirigido por Minnesota. Su participación fue esporádica y nunca logró convertirse en un habitual del once inicial.

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El 6 de febrero de 2026, Minnesota United oficializó a James Rodríguez como su nuevo jugador - crédito @MNUFC / X

Estadísticas de James Rodríguez en Minnesota United

Durante su paso por el club estadounidense disputó un total de 10 partidos oficiales entre la MLS y la US Open Cup. Solo fue titular en dos oportunidades, mientras que en los otros ocho encuentros ingresó desde el banco de suplentes. En total acumuló cerca de 380 minutos en cancha, un registro bajo para un jugador de su trayectoria.

En el apartado ofensivo, James no logró marcar goles, aunque sí aportó dos asistencias. Ambas llegaron en el empate 2-2 frente al Austin FC, partido en el que mostró algunos destellos de la calidad que lo ha caracterizado durante su carrera. También registró nueve remates al arco durante su estancia en la liga estadounidense, incluido un disparo que se estrelló en el poste en su último compromiso ante Colorado Rapids.

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Precisamente, ese encuentro frente a Colorado fue el último de James antes de incorporarse a la concentración de la selección Colombia para disputar la Copa del Mundo. En aquel compromiso permaneció 64 minutos sobre el terreno de juego y cerró oficialmente su participación con Minnesota antes de enfocarse en el certamen internacional.

James Rodríguez disputó 8 partidos oficiales y sumó 273 minutos de juego durante su breve paso por el Minnesota United de la Major League Soccer - crédito Minnesota United

Las opiniones del paso de James Rodríguez por Minnesota United

El lateral Anthony Markanich elogió en su momento la actitud del volante colombiano y aseguró que su presencia fue positiva para el equipo. “Es un gran personaje. No es de esos tipos que se guardan para sí mismos. Habla con todo el mundo, lo cual es increíble. También es un gran tipo de vestuario y ayuda a los chicos más jóvenes. Creo que todos le vamos a extrañar”, afirmó el defensor.

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Las opiniones entre los aficionados también fueron divididas. Mientras algunos lamentaron que un futbolista con la experiencia de James tuviera tan pocos minutos y una influencia limitada dentro del equipo, otros consideraron que su contratación cumplió el propósito para el que fue realizada: permitirle llegar con ritmo competitivo al Mundial sin comprometer al club con un contrato de larga duración.

Ahora, con su salida, James Rodríguez afronta un nuevo capítulo en su carrera. El mediocampista de 35 años queda como agente libre y podrá negociar con cualquier equipo para definir su próximo destino. En las últimas semanas, diferentes versiones de la prensa internacional lo han relacionado con la Lazio de Italia, aunque hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial.

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