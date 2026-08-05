Así se despidieron los comediantes de ‘Sábados Felices’ de Alfonso Lizarazo: recordaron el legado de su director

Comediantes de Sábados Felices se despiden de Alfonso Lizarazo: gratitud, recuerdos y un vacío en el humor colombiano - crédito montaje Colprensa @cecorre_humor/ Instagram

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El mundo del entretenimiento colombiano enfrenta la pérdida de una de sus figuras más emblemáticas. Alfonso Lizarazo, creador y presentador de Sábados Felices, falleció el 4 de agosto de 2026 a los 85 años en su residencia del barrio El Golf, en Barranquilla. Su muerte, tras años con complicaciones cardíacas, marcó el cierre de una etapa fundamental para la televisión y el humor en Colombia.

Las reacciones no se hicieron esperar entre los humoristas que compartieron escenario y vida con él. Nelson Polanía, conocido como Polilla, escribió en redes: “Siempre hay personas a quienes uno debe reconocer, porque la gratitud es el espejo del alma”.

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Alfonso Lizarazo, creador de Sábados Felices, falleció en Barranquilla a los 85 años dejando una huella imborrable en la televisión y el humor colombiano - crédito archivos Colprensa

En su mensaje, Polanía subrayó la influencia de Lizarazo: “En mi caso, y el de muchos amigos, colegas, artistas y compañeros, Alfonso Lizarazo fue quien nos demostró que se puede dedicar al arte con responsabilidad y dedicación, para vivir de él”.

El humorista también recordó la faceta social del presentador: “Lleva una escuelita en tu corazón fue quizás la mejor campaña que he conocido, porque llevaba humor y sentido humano a los sitios más apartados del país, todo gestado por él”. Polanía añadió: “Gracias don Alfonso, por enseñarnos ese camino de creer en que podíamos cambiar vidas con el humor, empezando por las nuestras”. Para el comediante, la llegada a Sábados Felices fue decisiva: “Sin usted no hubiese conocido la comedia”.

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Y concluyó: “Llegar a su programa me abrió las puertas para conocer el amor y llevarme el premio más grande de Sábados Felices, el corazón de su amada Gordita Fabiola, como usted la llamaba”.

Nelson Polanía, Polilla, destacó la importancia de la gratitud y reconoció el papel de Lizarazo en la formación de varias generaciones de artistas -crédito @polillafeliz / Instagram

Sábados Felices se consolidó como un referente del humor nacional bajo la dirección de Lizarazo, quien estuvo al frente del programa durante más de 25 años. Su legado abarcó iniciativas como la campaña “Lleva una escuelita en tu corazón”, que promovió la educación en comunidades vulnerables a través del humor.

César Corredor, conocido por su personaje Barbarita, expresó: “Hoy es un día muy triste para el Humor, se ha ido mi mentor, mi jefe, mi amigo, mi segundo padre”. Corredor destacó el vacío que deja Lizarazo: “Qué dolor tan grande y qué vacío deja mi amigo, un excelente presentador, director y gran ser humano, amante del fútbol y de la música, creador de nuestro Sábados Felices”.

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César Corredor, Barbarita, expresó el vacío que deja la partida de su mentor, resaltando su calidad humana y su aporte al humor colombiano - crédito @cecorre_humor/ Instagram

El humorista añadió: “Gracias jefe, gracias porque usted fue quien creyó en mí y me brindó la oportunidad hace 36 años ya”. Y cerró: “Siempre será recordado como el mejor. Todo un Guinness Récord”.

Las despedidas se multiplicaron en redes sociales. John Jairo Londoño, Fosforito, escribió: “Agradezco profundamente haber sido recibido por un grande de la presentación en mis inicios en Sábados Felices”. Y añadió: “Su calidez nunca se olvidará. Dios lo tenga en su santa gloria”. Por su parte, la actriz Patricia Silva se sumó con un mensaje breve: “Día muy triste”, acompañado de imágenes de los primeros años del programa.

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Las despedidas continuaron en redes sociales, donde figuras como Fosforito y Patricia Silva recordaron la calidez y el apoyo de Lizarazo en los primeros años del programa - crédito Instagram

La dimensión de la figura de Lizarazo también fue resaltada por Pedro González, Don Jediondo, quien lamentó la noticia: “El humor colombiano está de luto”. Recordó la trayectoria de Lizarazo: “Ha fallecido hoy en Barranquilla a los 87 años don Alfonso Lizarazo, gestor, fundador y director por muchos años de Sábados Felices, programa estrella del humor en Colombia”.

El humorista mencionó otras facetas del presentador: “Antes de Sábados Felices, don Alfonso había creado Campeones de la Risa, Operación Ja Ja y varios programas en Caracol Televisión y Caracol Radio, como Baila de Rumba”. Además, Don Jediondo resaltó que Lizarazo fue DJ de Radio Quince, creó el Festival Internacional del Humor y promovió la campaña “Lleva una escuelita en tu corazón”.

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Pedro González, Don Jediondo, lamentó la pérdida de Lizarazo y reconoció su papel como fundador y líder de Sábados Felices durante décadas - crédito Don Jediondo / X

El humorista concluyó con un mensaje de afecto: “Su partida es una gran pérdida para el humor colombiano. Mi abrazo de solidaridad para su familia y para todos los compañeros del programa que por muchos años disfrutamos de sus enseñanzas, su carisma y su don de gentes. Descansa en paz don Alfonso”.

Alfonso Lizarazo nació en Bucaramanga el 29 de diciembre de 1940. A los 18 años se mudó a Bogotá, donde inició una carrera multifacética en radio, televisión y política, incluyendo un paso por el Senado.

En 1972, creó Sábados Felices, programa que se transformó en espacio de referencia para generaciones de televidentes y humoristas.

Hugo Patiño, uno de los miembros emblemáticos del elenco, también dedicó palabras sentidas: “No existen palabras suficientes para despedir a un hombre que dejó una huella imborrable en la televisión colombiana y en el corazón de quienes tuvieron el privilegio de conocerlo”. El humorista recordó: “Hace 54 años, don Alfonso Lizarazo hizo realidad un sueño al crear Sábados Felices, un programa que se convirtió en un ícono de la televisión”.

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Hugo Patiño, miembro emblemático del elenco, recordó el legado de Lizarazo y su aporte al desarrollo de la televisión colombiana - crédito @principedemarulanda/ Instagram

Agradeció la oportunidad brindada: “Estoy muy agradecido con Alfonso porque fue la primera persona que creyó en mi talento y quien abrió las puertas para iniciar mi carrera en el humor”. Patiño resaltó el valor humano de Lizarazo: “Fue un ser humano extraordinario, generoso y comprometido con los demás. Su deseo de servir quedó reflejado en la creación de las escuelitas, un proyecto que nació de su corazón y que les permitió a miles de personas estudiar y construir un mejor futuro”.

Y finalizó: “Gracias, don Alfonso, por creer en tantos talentos, por transformar vidas y por construir un legado que jamás será olvidado. Gracias por crear el programa de humor más icónico de Colombia y por regalarle, durante más de cinco décadas, alegría, risas y unión a las familias colombianas cada sábado”.

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El fallecimiento de Alfonso Lizarazo fue lamentado por otras figuras del espectáculo y la televisión, como Hernán Orjuela, quien expresó: “No puedo ocultar la tristeza ante la partida de un amigo, mentor y visionario como el gran Alfonso Lizarazo”. Y agregó: “Gracias por tanto que hiciste a la radio, la TV y al público colombiano en general. Dios contigo siempre”.

El fallecimiento de Lizarazo también fue lamentado por figuras como Hernán Orjuela, quien resaltó su papel como mentor y amigo - crédito Instagram

La última aparición pública de Lizarazo sucedió en diciembre de 2025, durante la celebración de su cumpleaños número 85. El evento, documentado por colegas y amigos, mostró a un hombre rodeado de afecto y admiración, cierre simbólico de una vida dedicada a la creación y promoción del humor nacional.

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