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Juan Daniel Sepúlveda, el ex de Andrea Valdiri, reveló si devolverá la camioneta que le regaló la bailarina antes de su ruptura: “Para eso la estoy lavando”

El empresario reaccionó a la pregunta de una seguidora sobre la devolución del vehículo y su respuesta avivó la discusión sobre los regalos en las relaciones de pareja

La posible ruptura entre Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda genera especulaciones en redes sociales y medios de entretenimiento - crédito composición fotográfica
Sepúlveda abordó el tema de la camioneta tras separarse de Valdiri y su respuesta generó reacciones - crédito composición fotográfica
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La separación entre Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda continúa generando reacciones en redes sociales, no solo por el final de una relación de casi tres años sino por los detalles y gestos que han quedado bajo la mirada pública.

En las últimas semanas, el foco de atención se desplazó hacia un regalo de alto valor simbólico y material: la camioneta que la influencer le obsequió al empresario durante uno de los momentos más estables de la pareja.

El debate surgió a raíz de una publicación reciente de Juan Daniel Sepúlveda en la que aparece lavando el vehículo. Uno de los seguidores de la pareja no dudó en preguntar si, tras la ruptura, el empresario devolvería la camioneta a Andrea Valdiri. La respuesta de Sepúlveda fue breve y cargada de ironía: “Para eso la estoy lavando, para devolverla”. Esta reacción, lejos de pasar desapercibida, se viralizó y encendió una nueva ola de opiniones entre quienes siguen de cerca cada paso de ambos creadores de contenido.

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Andrea Valdiri publicó sexys fotos y bromeó con su novio por su apariencia - crédito @andreavaldirisos/IG
El comentario de Sepúlveda sobre el destino del vehículo reactivó la discusión sobre la propiedad de los obsequios tras el final de una relación sentimental - crédito @andreavaldirisos/IG

Para muchos usuarios, el comentario de Sepúlveda reabrió el debate sobre la propiedad de los regalos en una relación sentimental. Algunos opinaron que, una vez entregado, un obsequio deja de pertenecer a quien lo dio, mientras otros defendieron que ciertos bienes deberían regresar a manos de la persona que los entregó si la relación se termina. Hasta el momento, no hay indicios de que exista un conflicto real entre Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda por la camioneta. El tono de la respuesta del empresario sugiere que, más que un problema, se trató de una reacción humorística a un comentario recurrente entre los seguidores.

La historia de la camioneta tiene su origen en abril de 2026, cuando Andrea Valdiri sorprendió a su entonces pareja con el vehículo como regalo de cumpleaños. La influencer compartió el momento en redes sociales, acompañando el gesto con un mensaje en el que destacaba el cariño mutuo y los planes de futuro que compartían. La escena quedó registrada en un video que rápidamente sumó miles de visualizaciones y comentarios, consolidando la imagen de una pareja sólida y en crecimiento.

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La barranquillera sorprendió al ganadero con el obsequio de más de 550 millones de pesos en el mercado - crédito @andreavaldirisos/IG

Sin embargo, los rumores sobre una posible ruptura comenzaron a intensificarse a mediados de julio. Las especulaciones partieron cuando los seguidores notaron que ambos habían dejado de seguirse en redes sociales y Valdiri publicó mensajes en los que sugería un cambio de ciclo personal. Finalmente, el sábado 18 de julio, la creadora de contenido decidió confirmar la noticia a través de sus propias plataformas, pidiendo evitar la búsqueda de culpables y quedarse con los recuerdos positivos del tiempo juntos.

En su mensaje, Andrea Valdiri fue clara sobre su decisión de priorizar la tranquilidad y dejar atrás las culpas. Reconoció que, aunque la situación genera tristeza, su vida y sus proyectos deben continuar: “Con tusa, sin tusa, ¿a uno qué le toca? Seguir trabajando. A mí no me mantiene nadie, tengo que seguir haciendo con mis pelacas, camellando, no parando. De eso se trata la vida”. La influencer también reflexionó sobre su evolución personal y la manera en que enfrenta las rupturas en esta etapa de su vida, apelando a la madurez y el aprendizaje.

Recientemente fue vista en el Carnaval de Barranquilla, besándose públicamente con Sepúlveda, lo que generó una gran atención en las redes sociales - crédito @sepulv.jjd / IG
Andrea Valdiri abordó la separación en redes sociales y expresó su decisión de seguir adelante con sus proyectos y su vida familiar - crédito @sepulv.jjd / IG

Por su parte, Juan Daniel Sepúlveda optó por una despedida discreta, publicando una fotografía de Valdiri sonriendo acompañada de la palabra “Gracias” y un emoji de corazón con curita. El gesto fue interpretado por muchos como una muestra de respeto y afecto, dejando claro que la relación terminó en buenos términos.

La relación entre ambos comenzó de manera poco convencional y estuvo marcada por episodios de apoyo mutuo. En una ocasión, Valdiri reconoció públicamente que Sepúlveda la asesoró en un momento crítico para una de sus empresas, ayudándola a evitar una pérdida millonaria. El romance se hizo público durante el Carnaval de Barranquilla, donde las cámaras captaron a la pareja besándose. Más tarde, ambos decidieron hacerse tatuajes en honor al otro, lo que reforzó su compromiso ante los seguidores.

El novio de La Valdiri aseguró que defenderá a su pareja de los insultos de Yina Calderón pese a los comentarios que le hagan en redes sociales - crédito @sepulv.jjd/ Instagram
La pareja vivió una relación marcada por el apoyo mutuo, con momentos públicos como el Carnaval de Barranquilla y tatuajes en honor al otro - crédito @sepulv.jjd/ Instagram

Con el paso de los días, la atención sobre la camioneta parece ser solo uno de los muchos detalles que los seguidores usan para mantener viva la conversación sobre la expareja. Por ahora, ni Andrea Valdiri ni Juan Daniel Sepúlveda han dado indicios de que la propiedad del vehículo sea un motivo de disputa real. Las publicaciones de ambos reflejan una etapa de transición y la voluntad de mirar hacia adelante, cada uno enfocado en sus proyectos y en la reconstrucción de sus rutinas personales.

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