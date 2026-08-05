América de Cali no quiere perder puntos: esta sería su defensa en la Dimayor por el caso Yhormar Hurtado

Yhormar Hurtado no puede jugar durante siete días con el América por una suspensión de la Dimayor - crédito América de Cali

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Se abrió un nuevo capítulo en el caso de Yhormar Hurtado con el América de Cali, debido a que al club lo señalaron por inscribir presuntamente de manera irregular al defensor, ya que habría pasado por tres clubes, lo que infringiría normas internacionales. Además, el equipo lo utilizó frente a Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó.

América no se quedó quieto y tiene lista la defensa para utilizar al futbolista, pues la Dimayor ya tomó su primera decisión y fue suspender provisionalmente al deportista por siete días, desde la noche del 4 de agosto, mientras estudia las demandas de los otros dos clubes.

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El hecho afectó a la plantilla antes del compromiso frente al Once Caldas por la Liga BetPlay, debido a que Hurtado era uno de los 20 convocados, viajó a Manizales y en medio del descanso en el hotel conoció el anuncio del comité disciplinario, lo que cambió los planes del entrenador David González.

La defensa del América

Los Diablos Rojos no quieren arriesgarse a que las demandas del “Inter” y el Boyacá Chicó prosperen, pues, en caso de que sean a su favor, el club pasará de tener puntaje perfecto en las dos primeras jornadas, con goleada 7-0 además, a perder ambos compromisos por 3-0 en el escritorio.

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Según el periodista Julián Capera, América de Cali prepara como defensa en el caso de Yhormar Hurtado el precedente de Luis Sandoval, delantero que se encuentra en Deportes Tolima, pero que hace un par de temporadas, pasó por una situación similar a la del defensor.

América de Cali usaría el precedente de Luis Sandoval en la temporada 2024 para permitir la inscripción de Yhormar Hurtado - crédito @JulianCaperaB/X

A inicios de 2024, el atacante se encontraba en el Deportivo Cali, que descubrió que tenía un preacuerdo con Medellín y rechazó cualquier oferta de renovación de los verdiblancos, así que rescindió contrato en marzo y firmó con Real Cartagena hasta junio, cuando por fin llegó al Poderoso y disputó 24 partidos en el segundo semestre.

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De otro lado, el periodista Alexis Rodríguez señaló que la otra defensa del América está en el Estatuto y Transferencias de Jugadores de la FIFA, enciso 3 sobre la Inscripción de Jugadores y el punto cuatro, que menciona que “los jugadores pueden estar inscritos en un máximo de tres clubes durante una temporada. Durante este periodo, el jugador es elegible para jugar partidos oficiales solamente por dos clubes”.

América se ampara en el Estatuto y Transferencia de Jugadores de la FIFA para la inscripción de Yhormar Hurtado - crédito FIFA

“Como excepción a esta regla, un jugador que juega en dos clubes pertenecientes a asociaciones cuyas temporadas se crucen (es decir, donde la temporada comience en el verano/otoño mientras la otra comience en invierno/primavera), puede ser elegible para jugar partidos oficiales en un tercer club durante la temporada que corresponda, siempre que haya cumplido cabalmente sus obligaciones contractuales con sus clubes anteriores, y que se respeten las disposiciones sobre los periodos de inscripción (art. 6), así como la duración mínima de un contrato (art. 18, apdo. 2). Las restricciones que figuran en este apartado no se aplican si el jugador desea inscribirse y acogerse a la excepción descrita en el artículo 6, apartado 3 a). Los reglamentos de competición de los Mundiales de Clubes FIFA podrán establecer otras excepciones”, añade el documento.

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“América continuará atendiendo los procedimientos correspondientes”

A través de un comunicado, el América de Cali informó que acatará la decisión del comité disciplinario de la Dimayor sobre la suspensión provisional de Yhormar Hurtado, el cual salió de la convocatoria para el ingreso de Marcos Mina a última hora para el encuentro frente a Once Caldas.

“América de Cali mantiene la convicción de que ha actuado en todo momento de conformidad con la reglamentación aplicable, con fundamento en análisis serios y responsables, siguiendo estrictamente los procedimientos establecidos por las autoridades competentes para la inscripción y habilitación de jugadores”, señaló.

Este fue el pronunciamiento del América sobre la suspensión de Yhormar Hurtado, mientras se estudia su inscripción - crédito América de Cali

El club aseguró que “presentará sus argumentos exclusivamente ante las instancias competentes, con el propósito de que, como debe ser, cada caso sea resuelto con fundamento en los hechos, las pruebas y las normas aplicables”.

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“Mientras se adopta una decisión definitiva, América continuará atendiendo los procedimientos correspondientes, colaborando plenamente con las autoridades deportivas y actuando con el respeto, la seriedad y la responsabilidad que caracterizan a nuestra institución”, finalizó.