Diego Rueda, pionero en el periodismo especializado en el mercado de pases, no seguirá en Caracol Radio

Diego Rueda tuvo su última transmisión de una Copa del Mundo con Caracol Radio en el 2026 - crédito Diego Rueda

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El reconocido periodista Diego Rueda ya no trabajará más en Caracol Radio. Así se lo confirmó a Infobae Colombia una fuente al interior de la compañía: “Llegó el viernes de vacaciones. Estuvo ese día en el programa, sábados, domingos y el lunes, treinta minutos antes de finalizar el programa le dijeron que se iba”.

La etapa de Rueda en la primera cadena radial colombiana duró 32 años: llegó en 1994, fue operador, productor, fundador y director de programas como El Alargue, ya extinto, y El VBar, que fue el último del que hizo parte en la dirección.

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El periodista fue pionero en el periodismo especializado en el mercado de pases, una rama de la comunicación enfocada en dar a conocer los movimientos de un equipo durante el período de transferencias. Sus programas se caracterizaron por esa razón: informar, sobre todo por X y, en general, en redes sociales, las salidas y llegadas de los clubes de manera anticipada.

Lo anterior lo confirmó Felipe Sierra, periodista que en la actualidad —agosto de 2026— es reconocido en esa área. En entrevista con el pódcast La Pizarra de Pipe, Sierra expuso: “Antes de que yo hiciera este periodismo, solamente una persona lo hacía en Colombia y era Diego Rueda, lo que pasa es que lo hacía mal”, dijo el actual comunicador de AS Colombia.

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Incluso Julián Capera, quien también figura entre los periodistas de mercado de pases más reconocidos en Colombia, resaltó esas características de Rueda. “Si tuviera que describir a Diego Rueda en una palabra sería reportero”, dijo en una entrevista con Línea de 4 TV.

Infobae Colombia también pudo conocer que la salida de Diego Rueda habría sido decidida por Caracol Radio desde junio de 2025. Con los cambios estructurales de Prisa Media en esa compañía radial, su salida se habría planificado para después de su participación en la Copa del Mundo con ese medio.

Su desaparición del aire fue progresiva: primero sacaron El VBar Caracol entre semana y lo dejaron únicamente los sábados y domingos, en el espacio que antes ocupaba Carrusel Caracol. Luego, con la transformación de AS Colombia en una plataforma de streaming con programas para distintas plataformas digitales, El VBar volvió al aire, pero ya no en radio: solo en YouTube. “Los oyentes nos extrañan entre semana”, manifestó Rueda al aire durante una de las emisiones del fin de semana.

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