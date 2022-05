Desde obras de Gabo hasta textos de Santiago Gamboa: 34 libros hacen parte de la selección enviada a la Feria del Libro de Seúl

Colombia será el invitado de honor en la Feria del Libro de Seúl; por ello, 34 títulos nacionales fueron escogidos para representar al país en el evento literario realizado en la nación asiática. FOTO: Archivo (Colprensa)

Colombia ya tuvo la oportunidad de acercarse a la cultura coreana a través de la Feria Internacional del Libro de Bogotá que se llevó a cabo del 19 de abril al 2 de mayo de 2022. Decenas de autores y miles de muestras artísticas se vieron en el evento literario más importante de Latinoamérica, pues el país asiático fue el invitado de honor. Ahora, el turno es para la nación cafetera, que será el gran atractivo de la Feria del Libro que se llevará a cabo en Seúl.

Del 1 a 5 de junio diversas muestras literarias y culturales de Colombia serán el centro de atención en el Centro de Convenciones y Exhibiciones de la capital de la República de Corea; de hecho, esta es la primera vez que un país latinoamericano se convierte en invitado de honor de la fiesta literaria realizada en aquella región asiática.

Pero esta convocatoria tiene un tema de fondo y es, ni más ni menos, que la conmemoración de los 60 años de las relaciones bilaterales entre ambas naciones que nacieron luego del apoyo de Colombia a la Guerra de Corea, llevada a cabo desde junio de 1950 hasta julio de 1953, generando, después de este conflicto, una cooperación no solo a nivel económico sino también cultural.

Ya lo había mencionado el embajador de Corea en Colombia en diálogo con Infobae Colombia, indicando que el proceso, denominado ‘diplomacia pública’, generó “un trabajo minucioso donde el Gobierno nacional y el sector público-privado coreano ha venido desarrollado desde hace más de 25 años, una campaña por el emprendimiento cultural y las industrias creativas” dejando un balance positivo en términos artísticos y culturales.

Ahora, para esta invitación de Colombia a la Feria del Libro de Seúl fue seleccionada una comitiva teniendo en cuenta enfoques de diversidad étnica, generacional, de género y con representatividad de diversas corrientes literarias; de hecho, 11 títulos fueron aprobados para su traducción al coreano y otros 23 fueron identificados en varias librerías de Seúl, para un total de 34 textos en ese país.

De acuerdo con el funcionario, se tuvo muy en cuenta la diversidad étnica y regional al contar, de manera presencial, con representantes de Antioquia, Cundinamarca, Bolívar, Cauca, Nariño y Valle del Cauca. En total, serán 9 mujeres, 11 hombres, un participante de la comunidad afrocolombiana y otro de las comunidades indígenas.

Por otra parte, dentro de los traducidos se encuentran infaltables de Gabriel García Márquez como Cien años de soledad, El amor en los tiempos del cólera, El coronel no tiene quien le escriba, El otoño del patriarca y La hojarasca, así como Memoria de mis putas tristes, Las aventuras de Miguel Littin, Yo no vengo a decir un discurso, Doce cuentos peregrinos, Vivir para contarla y Me alquilo para soñar.

Asimismo, estarán presentes decenas de ejemplares de El ruido de las cosas al caer, de Juan Gabriel Vásquez, Plegarias nocturnas, de Santiago Gamboa; La Nieve del Almirante, Ilona llega con la lluvia y Un bel morir, de Álvaro Mutis; María, de Jorge Isaacs, Corea, apuntes desde la cuerda floja, de Andrés Felipe Solano; Gabo, memorias de una vida mágica, de Oscar Pantoja, y Rabia en el corazón, de Ingrid Betancourt.

Además, cerca de una veintena de eventos hacen parte de la agenda de la feria de Seúl, como: Voces de la diversidad, Mujeres al poder, escritoras colombianas contemporáneas, La mujer en el campo editorial, Un mundo sin fronteras: literatura colombiana contemporánea, Realidad y perspectivas del sector editorial colombiano. En todos ellos, Colombia mostrará su mejor cara en temas literarios, biodiversos, étnicos y culturales.

