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José Ordóñez recordó al fallecido Alfonso Lizarazo: “No sabía que yo sería un dolor de cabeza”

El humorista santandereano publicó en sus redes sociales la que fue su primera aparición en ‘Sábados Felices’, introducido por el fallecido fundador del programa, con el que manifestó tener algunas diferencias en su momento

El santandereano hizo su primera aparición en el programa en 1988, introducido por Alfonso Lizarazo, que le dio su nombre artístico - crédito @mundojoseordonez/Instagram

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El humorista colombiano José Ordóñez Jr. evocó este miércoles 5 de agosto su primer encuentro con Alfonso Lizarazo Sánchez, el presentador y creador de Sábados Felices ―que falleció el martes 4 de agosto de 2026 a los 85 años en su residencia del barrio El Golf, al norte de Barranquilla.

A pesar de reconocer fricciones con el presentador y congresista, Ordóñez le rindió tributo con una anécdota que marcó el inicio de su carrera.

“A pesar de las diferencias que tuve con Alfonso Lizarazo, reconozco que hizo mucho por el humor en Colombia”, escribió el comediante en sus redes sociales.

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El humorista recordó cómo fue la relación con su papá y la historia detrás de su incorporación al elenco de 'Ordoñese de la risa' - crédito Tropicana
El humorista afirmó que tuvo algunas diferencias con Lizarazo, especialmente cuando emprendió su propio proyecto 'Ordóñese de la Risa', compitiendo directamente con 'Sábados Felices' - crédito Tropicana

La reflexión la acompañó con una grabación del programa que data del 8 de diciembre de 1987 —aunque emitida en enero de 1988—, año en el que Ordóñez quedó campeón del espacio.

Ese día, el joven humorista se presentó ante las cámaras por primera vez. Su padre había pedido a Lizarazo que lo presentara bajo su nombre de pila, Bernardo Ordóñez. El presentador, que tenía la costumbre de referirse al progenitor como José Ordóñez, tomó una decisión propia: “Como Alfonso siempre presentaba a mi padre como José Ordóñez, decidió que yo sería ‘José Ordóñez Jr.’”, relató el comediante.

El nerviosismo de aquella primera aparición quedó registrado en la grabación. “Era evidente mi nerviosismo pues era mi primera vez ante cámaras”, reconoció. Su debut incluyó una imitación de José Fernández Gómez, español naturalizado colombiano recordado por su trayectoria en los medios gracias a su faceta como presentador del Noticiero de las 7 y el Noticiero Nacional.

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Lo que Lizarazo no anticipó fue que aquel joven debutante le traería problemas hasta el punto de ser un rival en el rating de la televisión colombiana.

“No sabía Lizarazo que yo sería un dolor de cabeza, porque años más adelante Ordóñese de la risa se convirtió en el dolor de cabeza que casi los hace perder la licitación por el bajo rating”, recordó Ordóñez con humor, en referencia a su emblemático programa de los años 90.

Alfonso Lizarazo permaneció cinco días en poder de la guerrilla, hecho que evidenció los riesgos para figuras públicas durante el conflicto en Colombia - crédito Colprensa
Ordóñez reconoció a Lizarazo por su rol como impulsor de la comedia en Colombia - crédito Colprensa

A pesar de las diferencias entre ambos, el comediante cerró su homenaje con gratitud. “¡Gracias a don Alfonso Lizarazo! Mi nombre artístico no es Bernardo, es José Ordóñez Jr. porque así me mencionó el día en que empecé mi carrera en este bello arte”.

Lizarazo, nacido el 29 de diciembre de 1940 en Bucaramanga, lideró Sábados Felices durante más de 26 años en Caracol Televisión, y el programa se consolidó como el formato de humor más longevo de la televisión colombiana, además de alcanzar el recórd Guiness al programa humorístico más duradero a nivel mundial.

Según reportes de distintos medios de comunicación, Lizarazo enfrentaba desde hacía varios años problemas cardíacos y había sido sometido a dos intervenciones quirúrgicas tras sufrir un infarto.

Así fue la primera aparición de José Ordóñez en ‘Sábados Felices’

Ordóñez eligió hacer una imitación del presentador José Fernández Gómez, uno de los más reconocidos del país durante la grabación emitida en 1988 - crédito @mundojoseordonez/Instagram
Ordóñez eligió hacer una imitación del presentador José Fernández Gómez, uno de los más reconocidos del país durante la grabación emitida en 1988 - crédito @mundojoseordonez/Instagram

“De Bucaramanga viene a contar un chiste por primera vez un joven bumangués. Se llama José Ordóñez Jr. Bienvenido y mucha suerte”. Con esas palabras, Alfonso Lizarazo le dio la entrada al debutante santandereano, que llegó a un atril emulando el tono del mencionado José Fernández Gómez.

Su rutina comenzó con un segmento de noticias humorísticas, que incluían consejos cómicos para amas de casa, situaciones absurdas como un político cayendo dentro de un armario, y bromas sobre cajeros bancarios en situaciones de robo. También se habló de temas locales como una sequía en Jericó, Antioquia, y se usaron elementos satíricos en las noticias para entretener al público.

Durante su presentación, Ordóñez combinó humor con referencias cotidianas y políticas, generando varias risas y aplausos. Al final, Lizarazo destacó que él mismo se encargó de su maquillaje, peluca y vestuario para imitar a José Fernández.

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