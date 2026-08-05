Así fue la presentación de Leonai Souza, el fichaje brasileño de Millonarios: estos son los detalles de su contrato

Leonai Souza jugó con Barcelona de Guayaquil de 2022 a 2026, superando los 100 partidos con los ecuatorianos - crédito @leonai_souza/Instagram

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Millonarios no quiere problemas en el segundo semestre de 2026 y sacó la chequera para contratar a una ser de jugadores en buena forma, con ritmo de competencia y conocidos a nivel local e internacional, algo que le empezó a dar frutos por los triunfos consecutivos frente a Junior y Deportivo Pasto.

Los azules cerraron su libro de pases con Leonai Souza, el cual fue presentado a los aficionados y ayudará a fortalecer el medio campo, una de las posiciones de mayores complicaciones en la temporada 2026 porque no se le ha encontrado el compañero ideal a Rodrigo Ureña.

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De esta manera, el técnico Fabián Bustos por fin cuenta con la plantilla completa y lista para afrontar la Liga BetPlay y la Copa Colombia, cuyos objetivos es salir campeón en ambas competencias, llegar a la Copa Libertadores y consolidar un proceso que continúa bajo muchas dudas.

“Bem-vindo al Embajador”

Debido a los problemas con Mateo García, volante que, por ahora, no ha mostrado el mismo nivel que con Once Caldas en 2025, además del bajo nivel de Stiven Vega y Dewar Victoria en esa posición, fue necesario que el club entrara en el mercado de fichajes por un mediocampista.

Debido a que no podía contratar a nadie de la Liga BetPlay, Millonarios miró el mercado internacional y encontró a Leonai Souza, que se encontraba libre tras su salida del Náutico de Brasil, lo que facilitó las conversaciones y el conocimiento previo del entrenador Fabián Bustos.

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Fue así como en cuestión de dos días se acordó la llegada a Bogotá, pruebas médicas, documentación y la firma de contrato del brasileño de 31 años, al que presentaron en redes sociales con la frase “bem-vindo al Embajador” y usando el uniforme titular de los embajadores.

Leonai Souza firmó contrato con Millonarios solo por cinco meses, hasta diciembre de 2026, debido a que no venía con ritmo y los directivos quieren asegurarse de que rinda en la Liga BetPlay, y si se convierte en figura, le renovarán el vínculo por seis meses más, para junio de 2027.

“Se desempeña como un volante de equilibrio, destacado por su fortaleza física, capacidad de recuperación, intensidad en la marca y criterio en la distribución del juego, cualidades que respaldan su amplia trayectoria”, informó el club en un comunicado, sobre el perfil del brasileño.

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