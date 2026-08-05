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El papá de Gustavo Puerta habría tenido que pagar “centenares de millones” para que llegara a ser futbolista profesional

El volante de la selección nacional pertenece, en la actualidad, al Racing de Santander de España, pero sería transferido a otro club en este mercado de pases

El mediocampista explicó que el proyectil permaneció en su cuerpo durante cuatro años y recién fue extraído en 2018.-crédito Un Break/YouTube
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Una denuncia sobre las dificultades que enfrentan algunos jóvenes futbolistas en Colombia volvió a poner sobre la mesa el debate sobre las divisiones menores y los presuntos cobros irregulares para acceder al fútbol profesional.

El periodista César Augusto Londoño aseguró que al padre del mediocampista Gustavo Puerta le habrían exigido “centenares de millones de pesos” para que su hijo pudiera llegar al profesionalismo.

La declaración fue entregada durante una emisión de Caracol Radio, en medio de una reflexión sobre el presente del fútbol colombiano y la necesidad de fortalecer los procesos de formación antes de pensar en conquistar grandes títulos con la selección nacional.

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“Antes de pensar en ganar una Copa América o de pedir que seamos finalistas del Mundial, debemos primero tener unas fuerzas básicas sólidas. No puede ser que a los futbolistas jóvenes les pidan plata para ponerlos a debutar. Aquí da miedo denunciar porque la justicia no actúa al respecto; por eso esos futbolistas no denuncian. Al papá de Gustavo Puerta le pidieron centenares de millones de pesos para que llegara al fútbol profesional”, afirmó Londoño.

El periodista agregó que, por ahora, no revelará los nombres de las personas involucradas, aunque dejó una pista sobre el caso.

No voy a revelar nombres, más adelante lo haré, pero si ustedes revisan dónde se formó Puerta se pueden dar cuenta”, señaló.

Gustavo Puerta está avaluado en 20 millones de euro luego del Mundial 2026 - crédito Real Racing Santander
Gustavo Puerta está avaluado en 20 millones de euros luego del Mundial 2026 - crédito Real Racing Santander

La versión entregada a Infobae Colombia

Infobae Colombia consultó a Hernán Pacheco, entrenador colombiano, quien hizo parte de la formación como futbolista profesional de Gustavo Puerta en Bogotá F.C, el club donde debutó Puerta. Pacheco y el jugador mantienen una estrecha relación en la actualidad, agosto de 2026, tres años después de la salida del colombiano de ese equipo capitalino.

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No conozco algo al respecto, y la verdad es que Puerta tampoco me ha contado nada nunca sobre eso. Yo lo recibí, después de que me lo referenciara el entrenador Jorge Zapata. Pero no sé a quién se refiere Londoño. Pero voy a consultar a Puerta al respecto. Aunque sí es cierto que esa es la realidad del fútbol profesional colombiano. A los muchachos les piden plata para ponerlos a debutar”, fue lo que dijo Pacheco sobre lo revelado por Londoño.

Gustavo Puerta fue la gran revelación de la selección Colombia en el pasado Mundial 2026 - crédito Lee Smith/Reuters
Gustavo Puerta fue la gran revelación de la selección Colombia en el pasado Mundial 2026 - crédito Lee Smith/Reuters

¿Quién es Jorge Zapata y por qué calificó a Gustavo Puerta de “desagradecido”?

Aunque el periodista Cesar Londoño no mencionó directamente a ninguna persona o institución, sus palabras llevaron a recordar una controversia que surgió meses atrás alrededor del actual volante colombiano, cuando el entrenador Jorge Zapata aseguró haber sido el primer formador de Puerta y manifestó sentirse olvidado por el futbolista.

En ese momento, Zapata afirmó que recibió al jugador cuando apenas comenzaba su proceso y que fue él quien lo encaminó hacia el Bogotá Fútbol Club, paso que terminó siendo determinante para su carrera.

Yo fui el que lo envié al Bogotá. Hice de más porque sabía la clase de jugador que era”, expresó el entrenador, quien además aseguró que perdió toda comunicación con el mediocampista tras su consolidación internacional.

Las declaraciones fueron difundidas por el periodista Óscar Rentería, quien incluso calificó a Puerta de “desagradecido” al considerar que no había reconocido públicamente el trabajo de quien, según Zapata, fue uno de los principales responsables de su formación deportiva.

Gustavo Puerta marcó su primer gol en el Sudamericano sub-20
Gustavo Puerta fue el capitán de la selección Colombiia sub-20 en el Suramericano de 2021 - crédito VizzorImage

En aquella oportunidad, el técnico insistió en que su mayor tranquilidad era haber cumplido con su labor. “Me agradezca o no, es su consciencia. Mi tranquilidad está en que hice un gran trabajo y que la institución donde él se formó futbolísticamente y como persona fue acá”, afirmó.

Sin embargo, las recientes palabras de César Augusto Londoño abren un nuevo capítulo sobre los primeros años de la carrera del volante colombiano. Aunque el periodista evitó mencionar nombres, el hecho de señalar que basta con revisar el proceso formativo de Puerta ha generado interpretaciones sobre si sus declaraciones podrían estar relacionadas con alguna de las personas que participaron en esa etapa.

Hasta el momento, no existe una denuncia formal conocida sobre este caso ni Gustavo Puerta se ha pronunciado públicamente respecto a las afirmaciones realizadas por Londoño. Tampoco las personas que participaron en su formación deportiva han respondido a la nueva controversia.

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