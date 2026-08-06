Registrador le salió al paso a Petro y su teoría de fraude a dos días de dejar el poder: “No existen dudas sobre los resultados electorales”

Hernán Penagos, titular del órgano electoral, explicó de forma detallada por qué las acusaciones sobre un software que altera resultados electorales, como lo ha señalado el presidente saliente Gustavo Petro, son infundadas - crédito suministrado a Infobae Colombia

Guardar

Ante los recientes señalamientos del presidente de la República Gustavo Petro, sobre aparente fraude electoral, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos Giraldo, respondió en la tarde del miércoles 5 de agosto de 2026 a las denuncias de supuestas irregularidades electorales en la segunda vuelta, efectuada el 21 de junio, en la que se impuso el abogado de derecha Abelardo de la Espriella.

Penagos Giraldo reafirmó que “no existen dudas sobre los resultados electorales” y, en defensa del proceso efectuado con la vigilancia de veedurías internacionales, enfatizó como autoridad electoral la solidez técnica y jurídica de los comicios, rechazó las teorías de fraude digital y llamó a la responsabilidad en el debate público; a dos días de que se dé la transmisión de mando.

PUBLICIDAD

Hernán Penagos, registrador nacional, se sacudió de los nuevos señalamientos hechos por Gustavo Petro sobre un supuesto fraude electoral - crédito Juan Diego Cano/Presidencia - Catalina Olaya/Colprensa

Registrador respondió a los señalamientos de Petro, que lo acusó de ser “cómplice delicuencial” del aparente fraude

Durante un acto en Soacha, el saliente jefe de Estado cuestionó la legitimidad de las elecciones presidenciales celebradas en junio y calificó al registrador como un “cómplice delincuencial presumiblemente”. Además, aseguró que el verdadero vencedor fue el senador Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, y denunció irregularidades técnicas en la transmisión y resguardo de los resultados.

En respuesta, Penagos negó cualquier fundamento en esas afirmaciones y remarcó la transparencia del proceso. “No existe fundamento alguno para poner en duda los resultados de las elecciones presidenciales y rechazamos las afirmaciones que pretenden atribuir alteraciones de la voluntad popular a supuestos algoritmos o mecanismos informáticos”, sostuvo el titular del órgano electoral.

PUBLICIDAD

En su exposición, Penagos explicó que las versiones sobre supuestas alteraciones en los resultados, basadas en bloques matemáticos o secuencias de mesas, carecen de sustento técnico y desconocen la organización del censo electoral colombiano. Es decir, lo que señalaban como ‘rachas’, un patrón que según el colectivo de testigos digitales en los que se basó el presidente se repite en 1.350 mesas.

En un pronunciamiento dirigido a la opinión pública, el registrador Hernán Penagos explicó que las supuestas rachas en puestos de votación señaladas por Gustavo Petro son un patrón normal, por organización de los votantes de acuerdo a su edad - crédito suministrada a Infobae Colombia

“Esa circunstancia ha ocurrido históricamente en Colombia. Hemos verificado los resultados del año 2022, donde fue triunfador el presidente Petro, así como los del año 2018, y en todos ellos ocurre la misma circunstancia”, afirmó Penagos. “No hay duda alguna de lo que aquí se ha venido presentando ni de los resultados”, añadió el registrador nacional, que dijo que el proceso cuenta con plenas garantías.

PUBLICIDAD

Registrador invitó a compañías de análisis de datos a una verificación independiente

En este apartado, el jefe del órgano electoral extendió una invitación a empresas especializadas para que auditen de manera independiente los resultados. “Quiero invitar a las empresas verificadoras de datos para que estadísticamente revisen los resultados electorales de las pasadas elecciones y puedan constatar que no ha ocurrido nada contrario a la lógica o a la estadística”, indicó Penagos.

Con ello, la autoridad electoral, que fue claro en reseñar que es normal que en las primeras mesas vote la gente de más edad y en las últimas los más jóvenes, con lo que quiso explicar el triunfo de De la Espriella, reiteró que el escrutinio estuvo respaldado por testigos de diferentes agrupaciones políticas y que la participación ciudadana constituye un pilar de la legitimidad democrática.

PUBLICIDAD

En medio de la controversia, Penagos instó a todos los actores políticos y sociales a actuar con responsabilidad. “Quiero invitar con mucho respeto a que no se manipulen los datos, porque esta circunstancia está generando lenguaje de odio y amenazas contra la infraestructura de la Registraduría y contra el talento humano de miles de personas que han trabajado de manera muy juiciosa”, refirió.

Así pues, señaló que las acusaciones pueden derivar en riesgos para la seguridad de la entidad y su personal. “Más de 260.000 testigos estuvieron en todas las mesas de votación de las pasadas elecciones presidenciales. Pretender demostrar alteraciones de los resultados con base en algoritmos o código hash demuestra un absoluto desconocimiento de cómo se cuentan los votos”, concluyó.

PUBLICIDAD