Alejandro Carranza negó haber conocido en forma premeditada la suspensión de Gustavo Petro como presidente, pese a su testimonio en la Corte Suprema

Alejandro Carranza, abogado del presidente Gustavo Petro, ha tenido un fuerte cruce de versiones con la expresidenta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara Gloria Arizabaleta- crédito Gloria Elena Arizabaleta/Facebook - @HombreJurista/X

Guardar

Alejandro Carranza, abogado del saliente presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó el miércoles 5 de agosto de 2026 a la publicación de un informe periodístico en el que, basado en su testimonio ante la Corte Suprema de Justicia, en el caso que involucra a la exrepresentante a la Cámara Gloria Arizabaleta, se mencionó que había advertido al jefe de Estado con antelación de su suspensión.

Carranza respondió a la versión de que Petro sabía con dos días de anticipación que sería suspendido por la entonces presidenta de la Comisión de Acusaciones del legislativo, al asegurar que el aviso ocurrió el martes 9 de junio a las 6:00 p. m. y la orden se ejecutó el miércoles 10 de junio. Según su pronunciamiento, entre ese aviso y la reacción jurídica no hubo “ni un día de diferencia”.

PUBLICIDAD

En primer lugar, el abogado apuntó al medio de comunicación que reveló el video de su comparecencia ante el alto tribunal, en el caso en el que es testigo por presunta extorsión de la mujer. “Si tienen el video podrán observar que al honorable magistrado le expliqué que el Presidente fue avisado de lo que pasaba por mí, día el martes (9 de junio) a las 6:00 pm, y la orden de suspensión se ejecutó el miércoles (10 de junio)”, destacó el jurista.

El abogado Alejandro Carranza, a través de sus redes sociales, negó que tuviera conocimiento previo sobre la suspensión del presidente Gustavo Petro por parte de la entonces presidenta de la Comisión de Acusaciones, Gloria Arizabaleta - crédito @HombreJurista/X

Según Carranza, “el presidente Gustavo Petro no tuvo ni un día de diferencia”. Esto, con la decisión tomada por la excongresista, que argumentó una presunta y reiterada participación en política durante el proceso electoral, a la par de que seguía investigándolo por lo que sería la violación de topes de campaña, por más de $5.000 millones; siendo esta, según el expediente, su “arma de negociación”.

PUBLICIDAD

La cronología del caso que involucra al abogado de Gustavo Petro

En su mensaje, Carranza relacionó su versión con las actuaciones que, según dijo, presentó ese mismo miércoles ante la Comisión de Acusaciones. “Precisamente fue ese mismo miércoles cuando presentamos ante la Comisión la defensa del Presidente para evitar el golpe de Estado, recusamos a la Representante, formulamos nulidad y presentamos una denuncia en su contra”, señaló el abogado.

En el mismo mensaje, el letrado agregó que ese día Petro se pronunció desde Nueva York (Estados Unidos), en donde asistió al acto en el que Colombia asumió la presidencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. “Mientras que, ese mismo miércoles el Presidente denunciaba públicamente la actuación de la representante desde New York”, destacó Carranza en su cuenta.

PUBLICIDAD

Gloria Arizabaleta, exrepresentante a la Cámara, ha sido señalada de presunta extorsión contra el presidente Gustavo Petro - crédito suministrada a Infobae Colombia

En su declaración ante la Corte, el profesional en derecho relató además una llamada posterior con el presidente cuando estaba en la ONU. “Volví a hablar por teléfono con el presidente, me preguntó si ya habíamos hecho la denuncia. Le dije que ya la estaba haciendo, que la iba a radicar, y le conté la estrategia que íbamos a realizar”, remarcó Carranza, que acto seguido detalló los pasos a seguir.

“Le dije: ‘vamos a pedir una aclaración, vamos a pedir una nulidad y, llegado el caso, metemos una tutela’”, indicó el abogado, en respuesta al reportaje de El Tiempo en el que se detalló, con base en la grabación, lo que expresó Carranza ante el alto tribunal; en el caso en el que se le señala a Arizabaleta presuntas irregularidades y exigencias indebidas en la Comisión de Acusaciones, entre ellos a Petro.

PUBLICIDAD

Alejandro Carranza dio su versión sobre la suspensión de Gustavo Petro

En su pronunciamiento, posterior al artículo citado, Carranza cuestionó de forma directa la interpretación sobre su testimonio. “De donde sacan que el Presidente sabía desde hacía dos días que le tratarían de dar golpe de Estado”, refirió el abogado, que en ese orden de ideas pidió una rectificación. “En lugar de lo anterior y evidente, les solicito que expresen la verdad”, destacó.

Alejandro Carranza es testigo en el caso contras la exrepresentante Gloria Arizabaleta, que por sus actuaciones también fue suspendida por la Procuraduría y no pudo terminar su periodo - crédito @HombreJurista/X

Del mismo modo, el letrado lanzó nuevos señalamientos contra Néstor Humberto Martínez, exfiscal General y que tendría nexos con el citado medio; aunque las conversaciones reveladas con Arizabaleta advertían del presunto interés del abogado por mover casos que involucraran al extitular del órgano judicial, como se leyó en este mensaje del 8 de abril. “Ayúdame con la compulsa a la Fiscalía a NHM”.

PUBLICIDAD

“Su aparente deseo de realizar publicaciones temerarias es únicamente uno, y nada más que uno, su intención es brindar apoyo a su columnista, Néstor Humberto Martínez”, apuntó el letrado a El Tiempo, destinatario de su fuerte réplica, con la que intentó sacudirse de señalamientos sobre gestiones con Arizabaleta para mantener supuestamente al tanto a Petro de lo actuado en la célula legislativa.

¿Qué dijo Carranza ante la Corte sobre Arizabaleta?

Según el reporte del medio, en la declaración que Carranza rindió ante la Corte Suprema, como parte de la investigación contra la aforada Arizabaleta, aseguró que se reunió al menos en cuatro ocasiones con la exrepresentante y que recibió información anticipada sobre actuaciones de la Comisión, entre ellas un borrador de providencia y la intención de suspender al presidente; pese a que no tenía competencia.

PUBLICIDAD

Gustavo Petro, próximo a irse de la Casa de Nariño, ha negado haber violado los topes en su campaña a la presidencia en 2022 - crédito Colprensa

“Le dije que ella estaba diciendo que la siguiente semana iba a citar justo unos días antes de la elección y que eso tenía que arreglarse. Entonces el ministro de Hacienda dijo que no, y el presidente de inmediato dijo: ‘ella es una extorsionista’ y me pidió que tomara cartas en el asunto”, reveló Carranza ante el alto tribunal sobre lo que habría sido su diálogo con Petro antes del viaje a la ONU.

En esa reunión estuvo el saliente ministro de Hacienda, Germán Ávila, a la que la excongresista habría presionado para buscar beneficios: todo a cambio de moderar sus actuaciones como presidenta de la Comisión de Acusaciones. Carranza también relató otro encuentro tras una llamada de Jairo Corzo, secretario de la Comisión de Acusaciones, el lunes festivo 8 de julio, en un local de comidas.

PUBLICIDAD

“Entonces ella me dijo que le habían pedido suspender al presidente. Yo le respondí que suspenderlo era algo absolutamente arbitrario y que, además, en plena época de campaña resultaría muy dañino”, declaró el letrado, que también tendria conocimiento de la elaboración del borrador del auto con el que Arizabaleta intentó suspender al mandatario, en un acto de aparente prevaricato.