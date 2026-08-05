Reykon abrió un segundo show en el Movistar Arena de Bogotá: fecha y precios de boletería

El reguetonero, tras agotar la boletería de su concierto del 7 de noviembre en cuestión de horas, confirmó una segunda fecha para el día 6 - crédito @reykon/Instagram

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Reykon regresa a los escenarios tras varios años de ausencia por razones personales —entre ellas su paternidad y una cirugía que afectó temporalmente su voz— y lo hace por la puerta grande: el Movistar Arena de Bogotá.

El artista agotó las entradas para su primer concierto, programado para el 7 de noviembre de 2026, en menos de nueve horas. Ante la alta demanda, confirmó una segunda fecha para el 6 de noviembre en el mismo recinto, con el fin de que más fanáticos puedan asistir a lo que él mismo describe como el concierto más importante de su carrera.

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El concierto de Reykon del 7 de noviembre en el Movistar Arena agotó sus entradas en menos de nueve horas, motivo por el que confirmó una segunda fecha para el 6 de noviembre - crédito cortesía Breakfast Live

La respuesta del público desbordó las expectativas desde el primer anuncio. Cada publicación relacionada con el evento generó conversación entre seguidores, medios y la industria musical. Frente a las solicitudes masivas en redes sociales, el artista oficializó el segundo show, que da una nueva oportunidad a quienes no lograron comprar boletas antes del sold out.

El anuncio se hizo con un reel protagonizado por el propio Reykon en el que responde a una llamada. Inicialmente responde que “el 7 no puedo, tengo algo importante bro” haciendo alusión a la primera fecha en el Movistar Arena. Acto seguido, confirma que el 6 está disponible, luego de lo cual se despliega el cartel oficial, haciendo el anuncio del segundo concierto del reguetonero en el Movistar Arena.

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El show de Reykon recorrerá su evolución musical y los temas que lo consolidaron en el género urbano en Colombia durante la década de 2010 - crédito reykon / Instagram

El espectáculo recorrerá su evolución musical y los temas que lo consolidaron como figura del género urbano en Colombia durante la década de 2010, cuando competía en las listas de popularidad con J Balvin y Maluma. El show no se plantea como un ejercicio de nostalgia: el intérprete de Señorita, Secretos e Imaginándote anticipó en entrevista con GQ México y Latinoamérica que el concierto será el inicio de una gira internacional en la que combinará sus canciones más reconocidas con material nuevo.

“Va a pasear por las canciones de toda la vida, esas que la gente ya se sabe, y también por lo nuevo que vengo trayendo. Quiero que la gente la pase chimba, que cante, que se sienta en casa. Eso para mí ya es ganar”, describió. De hecho, en dicha entrevista ya había anticipado que realizaría dos conciertos en la capital colombiana, incluso antes de agotar la boletería.

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Para Reykon, pisar el Movistar Arena tiene un peso particular luego de todo lo que atravesó. “Es jugar de local, frente a mi propia gente, y después de todo lo que pasé eso tiene un peso distinto. Es como decirle a Colombia ‘aquí sigue Reykon’, que esa música que los puso a rumbear hace ocho o diez años los va a volver a poner a rumbear, porque hay Reykon para rato”, señaló.

La preventa para clientes Movistar y para quienes se registraron en noseteolvido.com está disponible hasta el jueves 6 de agosto a las 3:59 p. m., o hasta agotar existencias. La venta al público general dará inicio el mismo jueves a las 4:00 p. m., aceptando todas las formas de pago.

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Reykon anticipó que los conciertos en Bogotá marcarán el inicio de una gira internacional con canciones reconocidas y material nuevo - crédito @reykon/Instagram

Tal y como en el primer concierto, el segundo contará con los mismos precios:

Etapa de lanzamiento

Platea (primer piso): $190.000

Secciones 206-214 (segundo piso): $190.000

Secciones 202-205 y 215-218 (segundo piso, regular y preferencial): $250.000

Tribuna Fan Sur (primer piso): $350.000

Etapa final

Secciones 206-214 (segundo piso): $220.000

Platea (primer piso): $230.000

Secciones 202-205 y 215-218 (segundo piso, regular y preferencial): $280.000

Tribuna Fan Sur (primer piso): $400.000

A lo anterior se suma el Paquete VIP El Lider ($465.000), que incluye:

Una boleta de ingreso a la localidad Platea, al valor correspondiente a Etapa 1.

Una bebida de bienvenida

Una Tote Bag oficial del evento.

Una Escarapela conmemorativa del evento.

Los precios no incluyen los costos de servicio de la tiquetera. El concierto es exclusivo para mayores de edad.