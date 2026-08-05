Secretario de Salud de Bogotá aseguró que la crisis del sector fue “peor que la pandemia” durante el Gobierno Petro

Gersón Bermont hizo las declaraciones durante el lanzamiento de la Casa de Justicia en la localidad de Bosa - crédito Secretaría de Salud de Bogotá

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La crisis que atraviesa el sistema de salud volvió a quedar en el centro del debate público tras las declaraciones del secretario de Salud de Bogotá, Gersón Bermont, quien aseguró que el país llega al cierre del gobierno de Gustavo Petro con un panorama marcado por el deterioro de la atención y la falta de inversiones para responder a las necesidades de los ciudadanos.

El funcionario se pronunció durante el lanzamiento de la Casa de Justicia en Bosa, donde hizo un balance crítico de la situación que enfrenta el sector. Según explicó, Bogotá tuvo que asumir una presión creciente sobre su red hospitalaria debido a la llegada de pacientes provenientes de distintas regiones del país, una situación que incrementó la ocupación de camas disponibles en la capital.

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Bogotá enfrenta una alta ocupación hospitalaria por la atención de pacientes remitidos desde diferentes regiones del país- crédito Secretaria Distrital de Salud

Para Bermont, ese escenario refleja problemas que van más allá de Bogotá y evidencian fallas en la gestión nacional para fortalecer la infraestructura y los equipos de apoyo en salud. A su juicio, durante los últimos cuatro años no hubo una estrategia efectiva para modernizar la capacidad de atención ni para responder a las dificultades que enfrentan los territorios.

El secretario aseguró que uno de los mayores inconvenientes fue la ausencia de articulación entre el Gobierno nacional y las administraciones locales. De acuerdo con su balance, durante el mandato del presidente Gustavo Petro no existió una relación cercana con las capitales ni con las regiones, lo que terminó generando incertidumbre dentro del sistema.

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Esa percepción, afirmó, también estuvo relacionada con la propuesta del Gobierno de transformar el modelo de salud. Aunque la reforma fue uno de los principales compromisos de la administración, Bermont sostuvo que nunca se materializó una hoja de ruta clara para concretar esos cambios ni para ofrecer estabilidad a los actores del sector. Al referirse a las condiciones actuales de la atención médica en el país, el funcionario expresó su preocupación por la reducción de recursos destinados al fortalecimiento del sistema y por la ausencia de nuevos proyectos de infraestructura hospitalaria y de innovación tecnológica.

El secretario de Salud aseguró que en los últimos cuatro años no hubo nuevas camas ni avances tecnológicos suficientes para fortalecer el sistema - crédito Colprensa

“Incertidumbre en el sector. En estos cuatro años en Colombia disminuyeron las inversiones en el sector salud. Hoy no vemos camas nuevas, no vemos tecnologías nuevas. Colombia se frenó en estos cuatro años, porque las necesidades de las personas sí avanzan”, concluyó. Bermont fue más allá en sus cuestionamientos y comparó el momento que atraviesa la salud colombiana con uno de los episodios más complejos que ha enfrentado el país durante las últimas décadas. Para el secretario, las dificultades acumuladas durante la actual administración superaron incluso los retos que representó la emergencia sanitaria ocasionada por el covid-19.

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“Ha sido una crisis profunda, una crisis que, gracias a Dios, ya termina. Este periodo ha sido peor que la misma pandemia que nos tocó manejar, y la respuesta después del 7 de agosto será trabajar juntos en función de acompañar al Ministerio de Salud para encontrar una respuesta”, afirmó.

Las declaraciones fueron pronunciadas mientras el funcionario exponía los desafíos que enfrenta la red hospitalaria de Bogotá. Entre ellos mencionó la alta ocupación de camas por la llegada constante de pacientes remitidos desde otros departamentos, quienes buscan atención en la capital debido a las dificultades existentes en sus lugares de origen.

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Bermont confirmó que la ministra de Salud designada, Ana María Vesga, prepara un plan de choque para atender la crisis del sector - crédito Colprensa

Pese al diagnóstico crítico sobre el estado del sistema, Bermont señaló que ya existen conversaciones para enfrentar la situación una vez comience el nuevo gobierno. Según confirmó, la ministra de Salud designada, Ana María Vesga, cuenta con un plan de choque orientado a responder a la crisis que atraviesa el sector.

De acuerdo con el secretario, esa estrategia buscará atender las necesidades más urgentes de los pacientes y avanzar en la recuperación de la confianza en el sistema de salud. El propósito, explicó, será trabajar de manera conjunta con el Ministerio de Salud para encontrar soluciones que permitan fortalecer la atención en todo el país, luego de un periodo que calificó como uno de los más difíciles para el sector sanitario colombiano y que, a su juicio, dejó múltiples desafíos pendientes para la próxima administración nacional.

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