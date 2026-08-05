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‘Paula Pera y El Fin de los Tiempos’ revela los secretos del concierto ‘Noquieroquemequieras’: “A veces soy tan práctica que sale la canción y ya no me gusta”

Infobae Colombia habló con Paula Pedraza, la mente detrás de uno de los proyectos más intrigantes de la escena alternativa colombiana, antes de sus apariciones en el Teatro Libre de Chapinero y el Festival Cordillera

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Paula Pera y el Fin de los Tiempos presentará 'noquieroquemequieras' en el Teatro Libre de Bogotá el 13 de agosto de 2026 - crédito @paulaperayelfindelostiempos/Instagram
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‘Paula Pera y el Fin de los Tiempos’ llega al Teatro Libre de Bogotá — Sala Chapinero el 13 de agosto de 2026 con el concierto de lanzamiento de noquieroquemequieras, su segundo álbum de estudio, un trabajo de diez canciones que transita entre el desamor y el enamoramiento con la misma naturalidad con que la artista bogotana Paula Pedraza describe su proceso creativo: sin perfeccionismo paralizante y con la banda como brújula.

El disco, disponible desde el 22 de mayo de 2026, nació, según la propia Pedraza, de las conversaciones nocturnas con sus amigas. “Este disco nace de las conversaciones nocturnas con mis amigas y de mis propias historias. Es, en esencia, el intento de ponerle música a todo lo que nos sucede cuando nos rompen el corazón y cuando volvemos a enamorarnos”, le dijo a Infobae Colombia durante la realización del BIME Bogotá.

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La estructura del álbum refleja esa dualidad: cinco canciones de desamor y cinco de amor, no solo romántico, sino de distintas clases.

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'Noquieroquemequieras', el segundo álbum de Paula Pera y El Fin de los Tiempos, reúne diez canciones sobre el desamor y el enamoramiento- crédito @paulaperayelfindelostiempos/Instagram

El sencillo Azul, uno de los adelantos del álbum, ilustra bien esa sensibilidad. “Es un amor muy azul, que viene como desde una nostalgia, que viene como cuando tú te imaginas qué pasaría si una persona que amas mucho ya no estuviera”, explicó Pedraza. La artista lo define como una “nostalgia futura”: la herida de una ausencia que todavía no existe.

La propuesta pop/indie del proyecto tiene un correlato en vivo que sorprende a quienes solo conocen a Paula Pera a través de sus grabaciones. “Soy muy dulce en mis redes sociales, mis canciones son muy dulces, son muy cursis. Pero yo también soy una persona políticamente incorrecta, me gustan los chistes, tengo un sentido del humor muy específico. Entonces, digamos que todo eso está en escena”, advirtió.

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El show en vivo, dijo, eleva la energía de canciones que en casa pueden acompañar un domingo tranquilo o un paseo en bicicleta.

“Yo vengo mucho del rock, a mí me gusta mucho el rock. Como no hago rock, trato de que los shows sean un poco más arriba”, afirmó.

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El show en vivo de Paula Pera y el Fin de los Tiempos lleva el pop indie del álbum a una puesta en vivo con mayor energía e influencia del rock - crédito @paulaperayelfindelostiempos/Instagram

El concierto del Teatro Libre inicia a las 8:00 p. m., y la boletería está disponible en los canales oficiales del teatro y en los puntos autorizados.

“Me da miedo no llenarlo, obviamente, pero va a suceder eso”, expresó en la charla.

Esa misma honestidad atraviesa el disco, que le tomó un año producir y que llegó con los masters casi encima. “Es un disco muy lleno de amor, es muy divertido, es nostálgico y todavía tiene esa esencia más folky, más dream pop de Paula Pedraza, pero llevándolo un poco más hacia el pop”, explicó.

El álbum incluye una bachata, Mala Hierba, detalle que la artista anticipa con humor como la canción que, advirtió “va a sorprender a muchos”. La pieza, aunque nació más desde la producción que desde la guitarra acústica, pasó igualmente por ese filtro que Pedraza aplica a todo su trabajo: “Una canción funciona cuando te sientas guitarra y voz y hay un gran tema ahí”.

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Paula Pera y el Fin de los Tiempos también tocará en el Festival Cordillera 2026 y confirmó que viene preparando un disco colaborativo con Juan Pablo Vega y Duplat - crédito @paulaperayelfindelostiempos/Instagram

La presencia de ‘Paula Pera y el Fin de los Tiempos’ en el circuito de grandes escenarios no se agota en el Teatro Libre. El sábado 12 de septiembre, el proyecto se suma al cartel del Festival Cordillera 2026, la quinta edición del festival que reúne a más de 40 artistas en el Parque Simón Bolívar bajo el concepto “El Futuro Es Latino”. Ese día, la jornada estará encabezada por Andrés Calamaro, Beéle y Sean Paul, y contará también con Grupo Niche, Ed Maverick, Cultura Profética y Lido Pimienta, entre otros.

La trayectoria de Pedraza tiene otro hito reciente: su canción Amigos por Montón, del álbum debut FIN DE LOS TIEMPOS (2024), forma parte de la banda sonora de Lejos Aquí, película del director y actor Alejandro Aguilar. “Hacer cine es un acto de resistencia, así como hacer música y más en un país como Colombia”, reflexionó la artista tras ver la preproyección. La colaboración llegó a través de Aguilar, quien buscaba la canción para un momento de nostalgia dentro del filme.

El resto de 2026 tiene otro proyecto en el horizonte: un disco colaborativo junto a Juan Pablo Vega y Duplat, que los tres llevan dos años construyendo desde la amistad y la afinidad sonora, con lanzamiento previsto para finales de año.

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