Egan Bernal anunció que votará por Federico Gutiérrez en las elecciones presidenciales: “Esto no es de fanatismo”

Luego de que se viralizaron sus marcadas posiciones políticas en días pasados, el ciclista colombiano Egan Bernal volvió a ser tendencia, durante la mañana de este miércoles 18 de mayo, luego de que anunció que en la primera vuelta presidencial de su país votará por el candidato Federico ‘Fico’ Gutiérrez.

Así lo informó el mismo Bernal, a través de su cuenta de Twitter, donde aseguró que le dará su “voto de confianza” a quien hoy está de segundo en intención de voto, según las más recientes encuestas. De acuerdo con el ganador del Giro de Italia 2021, tras un análisis de la situación de Colombia evidenció que Fico, supuestamente, es el aspirante más “sensato”.

“Estoy con el pueblo, vengo de abajo y he escalado muchas montañas para llegar hasta donde estoy. Y les digo una cosa, no puede haber más odio”, aseveró el pedalista zipaquireño.

Para el integrante del equipo INEOS Grenadiers, que recientemente causó polémica por cuestionar a otros candidatos presidenciales, Gutiérrez tiene la capacidad de “unir” a las diferentes clases sociales que hay en el país y por eso exhortó tanto a sus seguidores como a los demás colombianos a que no haya más de ese sentimiento.

“No se puede sembrar más odio entre clases sociales, entre empresa-trabajador, por tener diferente forma de pensar, Fico Gutiérrez tiene la virtud de unir”, señaló, su vez que recordó los duros cuestionamientos que le ha hecho al gobierno de Iván Duque, de quien nuevamente reiteró que ha rechazado “la forma” con la que ha dirigido al país en los últimos cuatro años.

Es más, el también ganador del Tour de Francia 2019 recordó que, tiempo atrás, rechazó la Cruz de Boyacá, el máximo reconocimiento que entrega el Gobierno de Colombia a ciudadanos nacionales o extranjeros que aportan por el desarrollo de la nación.

Con esa infidencia, el ciclista volvió a desmarcarse de cualquiera de los extremos políticos que rigen en el país y aseguró que su apoyo a Federico Gutiérrez no lo declara como su fanático.

“Rechacé una cruz de Boyacá e hice la entrega de la camiseta del tour a Colombia sin el presidente. Así que esto no es de fanatismo. No soy de extrema derecha, ni de extrema izquierda.

Aunque aseguró que no es de ningún extremo, hay que recordar que Gutiérrez representa al partido Conservador, al de La U, al MIRA, y a otros sectores con marcadas posiciones derechistas en la política. Al apoyar al candidato de esas colectividades, Bernal espera que haya un “cambio” en la tierra que lo catapultó a la fama mientras pedaleaba su bicicleta.

“Soy una persona más que cree que nos merecemos un cambio y que esto no puede continuar igual. Pero con sensatez”, anotó el medallista oriundo de Zipaquirá, no sin antes augurarle un eventual triunfo al exalcalde de Medellín en los comicios que definirán al próximo jefe de Estado, que se celebrarán el domingo 29 de mayo.

“Espero que Fico Gutiérrez gane las elecciones y con ayuda de la izquierda pueda haber el avance que todos queremos”, expresó el deportista, quien terminó su hilo en la red social del pájaro azul reiterando que su apoyo irrestricto en las elecciones presidenciales será por el exmandatario antioqueño: “Egan está con Fico”, concluyó.

El pronunciamiento de Egan ya despierta reacciones tanto a favor como en contra en la esfera de la internet. En tan solo instantes, las publicaciones del ciclista ya suman miles de likes y cientos de reacciones como:

“¿Un cambio con Fico? Increíble”; “Hasta pensé que era una cuenta Fake”; “Mucho bruto”; “No, cómo le haces eso al país”; “Buena decisión”; “El cambio es con Fico”; “Dedícate a jugar”, entre otras reacciones.

Por ahora, Gutiérrez retuiteó los mensajes de Bernal en su perfil oficial de Twitter y, con un trino, le agradeció su apoyo para el 29 de mayo: “Gracias Egan Bernal por tu apoyo, no defraudaré la confianza que me das. Me comprometo a hacer una Colombia diferente, justa, en orden y con oportunidades para que muchos jóvenes como tú puedan subir montañas que los lleven a la cima, a cumplir sus sueños. Que orgullo”, trinó Fico.

