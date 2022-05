Enrique Gómez rechazó la propuesta de Federico Gutiérrez de iniciar diálogos con el ELN: “Con delincuentes no se negocia”

El candidato presidencial por Salvación Nacional, Enrique Gómez. Foto: cortesía Asofondos

El anuncio del candidato presidencial Federico Gutiérrez de abrir una mesa de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en caso de ganar la contienda electoral despertó críticas entre algunos sectores de la opinión pública. Las declaraciones del exalcalde de Medellín se produjeron después de que esta guerrilla informara sobre un cese al fuego de cara a la primera vuelta.

La organización al margen de la ley señaló que dicha medida iniciará a las 0:00 horas del próximo miércoles 25 de mayo y se extenderá hasta las 24:00 del viernes 3 de junio. Sin embargo, precisaron que el cese al fuego “solo cubre a las Fuerzas Militares y de Policía del gobierno; nos reservamos el derecho de defendernos en caso de ser atacados”.

“Yo siempre recibo bien todo cese al fuego, porque significa que no existirán muertes, que no asesinarán más soldados, ni más policías, que no secuestrarán, que no extorsionarán como lo han hecho siempre”, manifestó ‘Fico’ en primera instancia. Y agregó que su propuesta consiste en que “dejen ese cese al fuego indefinido y que a penas ganemos la Presidencia, con el cese al fuego de manera unilateral e indefinido, nos sentamos a dialogar hacia dónde va Colombia”.

En contexto: Federico Gutiérrez afirma que “abrirá la puerta al diálogo con el ELN”

La respuesta de Enrique Gómez al anuncio de Federico Gutiérrez:

Este martes, el candidato del Movimiento de Salvación Nacional se pronunció a través de su cuenta de Twitter y criticó la proposición de Gutiérrez: “Una democracia no puede negociar ni los principios ni la ley. Estimado Federico, ese no es el camino. Ya hicimos el peor ejercicio de entrega de la soberanía, la ley y la integridad con la negociación de La Habana. No debemos repertirlo con el ELN, grupo narcoterrorista, asesino, que desprecia la vida y desprecia la ley”.

Captura de pantalla

Seguido de este, Gómez puntualizó que “Colombia lo que necesita es gobernantes afirmativos, convencidos de su deber y de su misión, que es proteger primero al ciudadano de bien y perseguir al asesino y terrorista”.

“Por eso, Salvación Nacional es la verdadera opción del cambio para recuperar la seguridad en nuestros campos, nuestras ciudades, hogares y parques”, agregó el también abogado, invitando, además, a la ciudadanía a que vote por él en las elecciones del próximo 29 de mayo. “Con delincuentes no se negocia estimado @FicoGutierrez”, concluyó.

A través de sus redes sociales, el candidato presidencial Enrique Gómez le respondió a Federico Gutiérrez sobre la posibilidad de abrir diálogos con el ELN. Video: Twitter @Enrique_GomezM

El ELN abrió la puerta a los diálogos con el gobierno que gane las elecciones:

Otro de los anuncios que hizo el grupo armado ilegal en el comunicado fue la importancia de “buscar alternativas” al conflicto por el bien del pueblo colombiano. “La paz no se trata de esas componendas entre la oligarquía, sino buscar alternativas para todos los colombianos. Que se abra un diálogo donde se permita que las mayorías sean escuchadas, se atiendan las reivindicaciones negadas; se analicen las necesarias transformaciones que pueden hacen de Colombia un país verdaderamente democrático”.

“Un proceso de paz con el ELN es la mejor oportunidad de abordar asuntos prioritarios para el país como lo son: la corrupción, los asesinatos de dirigentes sociales y el narcotráfico”, apuntó la organización al margen de la ley.

Por otro lado, el ELN señaló que tiene una “propuesta integral” para identificar a los grandes capos del narcotráfico en Colombia, razón por la que consideran conveniente que “se conforme la Comisión Internacional para que realice dicha verificación empezando con el ELN, para que constate si estamos involucrados o no; y en dicho proceso formulemos salidas de fondo; soluciones, no pretextos para seguir encubriendo este negocio tan lucrativo, como necesario para el Estado”.

SEGUIR LEYENDO: