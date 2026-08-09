David Bisbal y su familia recorrió Bogotá, disfrutó la gastronomía y visitó la Catedral de Sal en Zipaquirá

La familia Bisbal Zanetti explora la cultura y los sabores colombianos en pleno verano - crédito davidbisbal/Instagram

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El cantante David Bisbal atraviesa una etapa intensa este verano, compaginando su labor como jurado en la recta final de Operación Triunfo USA con momentos de descanso en compañía de su familia.

El artista, actualmente en Colombia, ha recibido la visita de su esposa, Rosanna Zanetti, y sus hijos, Bianca y Matteo, quienes han aprovechado la ocasión para explorar juntos algunos de los lugares más emblemáticos del país sudamericano.

Durante la estancia, la familia Bisbal Zanetti recorrió las calles de La Candelaria, reconocido barrio de Bogotá, donde pudieron disfrutar del ambiente histórico y cultural del centro de la capital.

Según imágenes compartidas por Rosanna y Bisbal en sus redes sociales, la familia se mostró entusiasta al descubrir la ciudad y aprovechar cada jornada al máximo. Además, incursionaron en la gastronomía local, probando platos autóctonos como el ajiaco. “Creo que se ha convertido en mi plato colombiano favorito”, compartió la venezolana en una de sus publicaciones.

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David Bisbal vive un verano en familia entre Operación Triunfo USA y los paisajes de Colombia - crédito davidbisbal/Instagram

El itinerario incluyó también visitas a espacios culturales destacados, como el Museo Botero, donde admiraron parte de la colección del célebre artista colombiano, y un recorrido hasta Zipaquirá para conocer la Catedral de Sal, uno de los principales atractivos turísticos de la región.

La agenda familiar se completó con la participación en la experiencia televisiva de Bisbal, ya que Rosanna y los niños acompañaron al cantante al set de Operación Triunfo USA, asistiendo a una de las galas en directo.

Aunque el eje principal del viaje ha sido el compromiso laboral de Bisbal en el famoso concurso musical, la visita se transformó en una oportunidad para fortalecer los lazos familiares y disfrutar de los encantos que ofrece Colombia. Rosanna Zanetti documentó varios momentos de la escapada, transmitiendo el entusiasmo del grupo por compartir nuevas vivencias lejos de casa.

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Mientras Bisbal se prepara para la culminación de su papel como jurado en el programa, la familia ya proyecta nuevos destinos para continuar sus vacaciones.

“Disfrutando de nuestros últimos días en Bogotá antes de nuestro siguiente destino”, expresó Rosanna en su más reciente publicación de Instagram, sin revelar aún cuál será la próxima parada en su recorrido.

David Bisbal combina su trabajo en Operación Triunfo USA con una escapada familiar en Colombia - crédito davidbisbal/Instagram

Esto dijo David Bisbal sobre su visita a Colombia: “Os quiero mucho”

El cantante David Bisbal compartió un emotivo mensaje tras su paso por Colombia, donde vivió días especiales junto a su familia.

A través de sus redes sociales, el artista español expresó: “Colombia siempre me ha tratado con un cariño inmenso. Pasear por Bogotá, compartir estos momentos con mi familia, volver a sentir el cariño de la gente… me ha recordado por qué siempre me siento tan feliz aquí”.

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Bisbal agradeció la hospitalidad recibida, afirmando: “Gracias por hacerme sentir tan querido una vez más”. El intérprete manifestó su deseo de regresar pronto al país, destacando la conexión especial que mantiene con el público colombiano.

“Con el corazón lleno… y con muchísimas ganas de volver muy pronto para seguir compartiendo música con todos vosotros”, declaró.

En su publicación, el almeriense subrayó la importancia de estos encuentros y el valor que representa para él recibir tanto afecto en cada visita. “Os quiero mucho, Colombia”, concluyó.

David Bisbal agradeció el cariño de Colombia y expresó su deseo de volver pronto - crédito davidbisbal/X

David Bisbal elige el descanso tras los conciertos y dejó atrás las fiestas nocturnas

Lejos del estereotipo del músico que tras un recital prolonga la noche en fiestas, David Bisbal reveló que su rutina actual prioriza el descanso.

Con 47 años y una carrera consolidada, el artista español explicó en el podcast de Oso Trava: “Cuando termino un concierto, me voy a mi habitación y no me quedo tomándome esa cerveza”. Relató que, en ocasiones, asiste brevemente a reuniones tras los shows, pero prefiere retirarse rápido: “Voy, me saco la foto y me vuelvo”.

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David Bisbal destacó el afecto recibido en Bogotá y planeó regresar para compartir más música - crédito davidbisbal/Instagram

Bisbal reconoció que al inicio de su trayectoria vivió a un ritmo vertiginoso, dedicando casi todo su tiempo al trabajo y dejando poco espacio para el descanso o la familia.

Ahora, tras más de dos décadas sobre los escenarios, aprendió que el equilibrio es clave para mantenerse vigente. Su filosofía, centrada en la constancia y el autocuidado, redefine el éxito lejos de los excesos y permite afrontar cada desafío con energía renovada.