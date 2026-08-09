Carlos Suárez arremetió contra María Jimena Duzán por críticas al inicio del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “Mucha amargura”

El estratega de Abelardo de la Espriella, Carlos Suárez, le salió al paso a las críticas de la periodista María Jimena Duzán sobre el inicio de la administración actual - crédito suministrada a Infobae Colombia

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El inicio de la administración del presidente Abelardo de la Espriella causó, como era de esperarse, un fuerte debate en las redes sociales, por la manera en que se adelantó la ceremonia de posesión del entrante mandatario y algunos aspectos que, a juicio de la periodista María Jimena Duzán, merecerían un análisis detallado. Esto ameritó una fuerte respuesta en sus redes del estratega del jefe de Estado, Carlos Suárez.

La polémica surgió tras la publicación de una columna de Duzán en El País de España, en la que cuestionó la falta de propuestas del nuevo gobernante y, desde su óptica, el enfoque mediático de la campaña que llevó al poder a De la Espriella. En respuesta, Suárez rechazó las críticas y defendió el modelo político y la imagen pública del mandatario, lo que causó una discusión sobre la naturaleza del nuevo liderazgo en Colombia.

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En sus redes sociales, la periodista María Jimena Duzán compartió la columna de opinión que causó una dura respuesta del estratega Carlos Suárez - crédito @MJDuzan/X

Duzán reconoció “todavía es muy temprano para saber cómo va a ser el gobierno de De la Espriella”, sobre todo después de que Suárez “aceptó que en esa campaña no hubo propuestas”. Y señaló que, en palabras del propio estratega, la aspiración que llevó al “Tigre” a la Casa de Nariño fue “ante todo un espectáculo de marketing político” y que el éxito del método fue que “sacó a la gente a votar con el corazón o con el hígado”.

Frente a esto, el abogado que acompañó al presidente en su camino hacia el poder respondió en sus redes sociales y sugirió que Duzán pudo haber consultado el programa de gobierno en la página web de la campaña. “Habrías conocido el mejor plan programático que se propuso en campaña; claro, eso si en realidad tu preocupación hubiese sido lo que tú llamas ‘propuestas’ y no, atizar desde una falsa intelectualidad el odio”.

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El ‘rifirrafe’ entre María Jimena Duzán y Carlos Suárez en torno al inicio de gobierno de Abelardo de la Espriella

La discusión tomó un giro referirse a la marca de ropa Arturo Calle, utilizada por el presidente durante la campaña y la ceremonia de posesión. Duzán indicó que el De la Espriella Style representa una “nueva estética del poder que asocia el concepto tanto a la moda como a la estrategia política del presidente y proyecta esa imagen con el ”éxito económico, la fama y el reconocimiento" y la exclusividad que eso otorga.

Con esta publicación en la red social X, el estratega Carlos Suárez respondió a las críticas de la periodista María Jimena Duzán - crédito @carlossuarezr/X

En contraste, Suárez defendió el uso de prendas de la marca mencionada. “¿Crees que el país considera que el ‘lujo’ de los trajes de Arturo Calle significa clasismo? Orgullo y pujanza colombiana es lo que simbolizan, además de elegancia y cariño: gracias a Arturo Calle, millones de colombianos podemos celebrar, conmemorar, o departir, vestidos de ‘lujo’ con los mejores precios”, remarcó el estratega, que reaccionó a estos apuntes.

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De hecho, el abogado fue más allá en su réplica hacia la periodista. “¿Has sentido esperanza, alegría, fervor popular? … Esas emociones son las que genera el tigre. Hay otras, el odio, la división de clases y mucha amargura … Esas brotan de tus escritos”, enfatizó este personaje, que en otro de los apartes añadió que el famoso style “también se podría predicar como un estado del alma, ojalá algún día llegue a la tuya”.

Carlos Suárez fue el hombre detrás del éxito de la campaña que llevó a Abelardo de la Espriella a la presidencia - crédito @carlossuarezrojas/Instagram

En su columna en El País, Duzán también cuestionó el manejo mediático del presidente, al precisar que la primera rueda de prensa tras la victoria electoral consistió en “la proyección de un video en el que De la Espriella le enviaba un mensaje a los medios de comunicación, advirtiéndoles que en su gobierno iba a respetar la libertad de prensa, pero solo si los periodistas decíamos la verdad”. Aspecto que también dio de qué hablar.

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En su defensa, Suárez reiteró que “no es momento de más divisiones, es momento de las emociones positivas ¿cuántos años llevas destilando tristeza, no preferirías lo contrario?”. En su publicación, el asesor del presidente apeló a la unidad nacional y al optimismo generado por la nueva administración, mientras el contrapunteo sobre las propuestas del Gobierno y su relación con los medios continúa.