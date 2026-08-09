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Mamá de Epa Colombia pidió consideración a De la Espriella tras el traslado de su hija a la cárcel de Ibagué: “No es posible tanta maldad”

El cambio de la influenciadora a una prisión de máxima seguridad en otra ciudad puso otra vez bajo la lupa la condena a la que fue sometida por los hechos de 2019, mientras que su familia insistió en que la sanción resultó excesiva

La mamá de la empresaria envió un mensaje recién posesionado presidente - crédito martha.c.rojas6
La mamá de la empresaria envió un mensaje recién posesionado presidente - crédito martha.c.rojas6
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La mamá de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, cuestionó la continuidad de su encarcelamiento tras el traslado al Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Ibagué (Coiba), conocido como la cárcel de Picaleña, y pidió su libertad al presidente Abelardo de la Espriella.

En su mensaje público, Martha Cecilia Rojas recordó que su hija dejó la guarnición militar donde estaba recluida y fue enviada a un centro penitenciario convencional, mientras cumple una condena de más de cinco años por los actos vandálicos cometidos contra una estación de Transmilenio en 2019 durante las protestas del paro nacional.

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La madre de la empresaria planteó una comparación directa con la calificación penal del expediente: “Ella no ha matado, no ha puesto bombas, no es terrorista... los verdaderos están libres haciendo maldad”.

El pronunciamiento fue publicado en sus redes sociales el 9 de agosto de 2026, después de confirmarse el traslado.

Cabe mencionar que la Corte Suprema de Justicia determinó que Barrera no podía retractarse tras allanarse a los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación, por lo que se le han negado mecanismos como la suspensión condicional de la ejecución de la pena o la prisión domiciliaria.

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Epa Colombia reapareció y sorprendió con la apariencia de su rostro, confirmando así que sí se habría hecho un procedimiento estético - crédito @wendy_herrera_lawyer/IG

La familia denunció una sanción desproporcionada tras el envío a una cárcel de máxima seguridad

La madre de la joven difundió su reclamo en redes sociales después de que se conociera que su hija estaba recluida en la cárcel de Ibagué. Allí formuló una petición dirigida al jefe de Estado: “Señor poderoso Rey dale pronta libertad a tu hija Daneidy Barrera Rojas. No es posible tanta maldad; toca corazones como el del presidente, tenga misericordia de ayudarnos a que le den la libertad”.

El mensaje continuó: “Ya lleva 19 meses que la tienen privada de su libertad, ella es una mujer empresaria, madre que no merece tanta maldad”.

Martha Cecilia Rojas dijo que su hija ya pagó por los daños causados y que la permanencia en prisión, ahora en una cárcel de máxima seguridad, agrava la sensación de injusticia que denuncia la familia.

La publicación se viralizó en las diferentes redes sociales - crédito martha.c.rojas6
La publicación se viralizó en las diferentes redes sociales - crédito martha.c.rojas6

La tipificación por terrorismo sostiene la condena

La madre de Barrera cuestionó la severidad de la respuesta penal a partir del hecho que originó el caso: “Ella que hace 6 años rompió unos vidrios que los ha triplicado pagando con plata y cárcel, ¿se siga mereciendo estar todavía privada de su libertad?”.

Ese argumento familiar contrasta con el fundamento que mantiene firme la condena en contra de la creadora de contenido, debido a que las decisiones judiciales se sostienen en que la sentencia ratificó un delito que no puede ser excarcelable: instigación a delinquir con fines terroristas.

Cabe mencionar que aunque el expresidente Gustavo Petro solicitó a sus ministros de Justicia que ayudaran a que recuperara la libertad, la calificación penal y el trámite ya surtido en tribunales impidieron cambiar su situación.

Hay temor por la seguridad de Barrera lejos de su entorno

En el tramo final de su publicación, Rojas indicó: “Ahora está en un sitio de cárcel que no se sabe quién sigue con esa maldad, solo sé que hay una justicia divina”.

Y es que la joven ahora estará lejos de su familia, su pareja y su hija, lo que consideran innecesario, teniendo en cuenta el largo proceso que ha tenido, además sus seres queridos aseguran que podría verse afectada su seguridad.

Hija de Epa Colombia celebró 2 años de edad y recibió un regalo de su madre desde prisión - crédito @epa_colombia/ Instagram
Hija de Epa Colombia celebró 2 años de edad y recibió un regalo de su madre desde prisión - crédito @epa_colombia/ Instagram

Cabe mencionar que Epa Colombia tiene una sólida relación con Karol Samantha, su pareja desde principios de 2022, con la que formó un hogar y tuvo a su hija Daphne Samara, por lo que la joven también ha pedido en varias oportunidades apoyo de los gobiernos y las autoridades para que Daneidy no esté lejos de su pequeña.

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