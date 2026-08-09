Karina García contó cómo nació su vínculo con Kris R y reveló datos de su bebé: “No hubo tanto protocolo”

La historia de Karina García y Kris R, del encuentro casual al anuncio de un embarazo poco común - crédito karinagarciaoficiall/Instagram

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La influencer y empresaria Karina García sorprendió al público al narrar el inicio de su relación sentimental con el cantante urbano Kris R y la reciente noticia de que ambos esperan un hijo con características poco comunes.

En una entrevista concedida al programa La Red de Caracol Televisión, García relató detalles íntimos sobre cómo surgió el vínculo y la forma en que enfrentaron la llegada inesperada de un embarazo que, según los médicos, podría derivar en el nacimiento de un “macrobebé”.

Según explicó García, la primera coincidencia con Kris R se dio durante la grabación de un video musical. “Estuve invitada en el video de él: Ganas. Un día coincidimos en lugares y, simplemente, surgió la oportunidad”, afirmó.

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El acercamiento fue paulatino y natural, sin planificaciones previas ni rituales formales. “El amor fue fluyendo de una manera supernatural, superorgánica, nada fue planeado y se dio”, resaltó.

Karina García compartió detalles del inicio de su relación con Kris R - crédito karinagarciaoficiall/Instagram

La conexión entre ambos se consolidó rápidamente. En palabras de García, “literalmente, él y yo nos hicimos pareja, novios, esposos, marido y mujer, así de un momento a otro”. La convivencia comenzó casi sin que ambos lo notaran, y la relación avanzó a pasos acelerados.

“No hubo tanto protocolo. Terminamos durmiendo juntos, viviendo juntos. No sé ni en qué momento, porque fue de una manera muy inesperada, con una persona que tampoco me lo esperé”, confesó la empresaria.

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Al poco tiempo de iniciar la relación, surgió el embarazo. La exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia subrayó la improbabilidad estadística del hecho, destacando que la posibilidad de concebir en los primeros encuentros suele ser baja.

“Un embarazo para las personas que no saben, entre una pareja, la posibilidad de embarazarse cuando una mujer está ovulando es del 20%”, señaló García. La empresaria calificó la noticia como un “milagro de Dios”.

El anuncio de la gestación trajo consigo una serie de emociones encontradas. García reconoció haber sentido temor y dudas. “La insegura en el momento en que nos enteramos del embarazo era yo. Yo fui la que me sentí con muchísimo temor, yo fui la que lloré, yo fui la que tuve miles de dudas mucho tiempo”, admitió. En contraste, Kris R mostró seguridad y confianza desde el primer momento. “Él desde el principio, superseguro”, afirmó la influencer.

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De la grabación de un videoclip al embarazo: Karina García y Kris R esperan un “macrobebé” - crédito karinagarciaoficiall/Instagram

El curso del embarazo no ha estado exento de complicaciones. García precisó que ha experimentado síntomas inéditos en comparación con sus anteriores gestaciones. “Me ha dado duro este embarazo, he tenido muchos síntomas. Los síntomas que no tuve en los embarazos anteriores los estoy teniendo con este embarazo”, explicó.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la entrevista fue la revelación médica que recibió la empresaria. De acuerdo con el diagnóstico de su ginecólogo, el bebé presenta un tamaño superior al promedio.

“Está grande, está muy grande y yo soy pequeña en contextura”, explicó. El especialista le advirtió que, en las semanas 36 o 37, se determinará si el parto será natural o por cesárea debido al tamaño del bebé.

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El término “macrobebé” fue utilizado por el médico encargado del seguimiento prenatal. “El ginecólogo me dijo: ‘¿Macrobebé? Vas a tener un macrobebé’. Y yo: ‘Ay, Dios mío, ¿cómo así?’”, relató García.

Karina García sorprendió al confesar cómo surgió el amor con Kris R y anticipó el nacimiento de un bebé de gran tamaño - crédito karinagarciaoficiall/Instagram

El concepto se aplica a los bebés cuyo peso al nacer supera los 4.500 gramos, por encima del rango habitual de los recién nacidos, que suele situarse alrededor de los 2.500 gramos. “Estoy superpreparada para tener mi macrobebé”, enfatizó la empresaria.

Más allá de la experiencia actual, García se refirió a su historia familiar y a sus expectativas de futuro. La empresaria manifestó que nunca tuvo el ejemplo de un matrimonio tradicional en su hogar, ya que creció con su madre en una familia que describió como disfuncional pero feliz.

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“Nunca vi ese ejemplo en mi casa, como que hay un matrimonio, no. Pero últimamente me está entrando el deseo de casarme, porque estoy construyendo una familia muy bonita con un buen hombre”, confesó en la entrevista.

Kris R ha acompañado a la influencer durante todo el proceso, mostrando apoyo incondicional. “Me siento superestable, me siento más madura, siento que ya quemé muchísimas etapas de mi vida. Entonces sí, ya en este momento siento que sí”, concluyó García, quien se declara lista para asumir el nuevo desafío familiar.