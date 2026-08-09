Los eSports debutaron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 con una histórica medalla de oro para Colombia

Colombia ganó su primera medalla de oro en los eSports en el debut del deporte en los Juegos Centroamericanos y del Caribe - crédito Comité Olímpico Colombiano

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Colombia se coronó campeona de League of Legends en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La selección ganó la final por 2-0 ante República Dominicana este viernes 7 de agosto y cerró el torneo invicta.

El oro lo consiguió el quinteto integrado por Jairo Camilo Urbina Orozco, Sergio Steven Bautista Grajales, Juan Pablo Arcila Rendón, Jhon Esteban Guzmán y Víctor Leandro Durango, que compitió en la modalidad MOBA. El podio lo completaron República Dominicana con la plata y Venezuela con el bronce.

El recorrido colombiano empezó en el Grupo B, que compartió con Honduras y Guatemala. Allí terminó primero tras ganar sus dos series, sumar cuatro puntos y avanzar a la siguiente ronda.

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El Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano fue el inmueble que acogió las competencias de eSports durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 - Crédito Santo Domingo 2026

En semifinales, Colombia superó a Venezuela y se clasificó a la definición por la medalla de oro, donde lo esperaba el equipo local. República Dominicana había asegurado su lugar en la final después de vencer a Honduras.

League of Legends es un videojuego competitivo del género MOBA en el que se enfrentan dos equipos de cinco jugadores. El objetivo central es destruir el Nexo del rival, una estructura ubicada en la base contraria, a partir de decisiones estratégicas y coordinación para controlar el mapa, acumular recursos y tomar objetivos.

República Dominicana, la ganadora del primer oro en la historia de los eSports en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Las competencias de eSports en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 tuvieron una gran acogida del público - crédito Santo Domingo 2026

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 marcaron el debut oficial de los eSports en su programa y ese estreno quedó asociado al oro del dominicano Saúl “MenaRD” Mena en Street Fighter 6, un resultado que convirtió a República Dominicana en el primer ganador de esta disciplina en la historia del certamen y reforzó la integración de los deportes electrónicos al mapa deportivo regional.

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La competencia reunió a representantes de 11 países en tres títulos: Street Fighter 6, League of Legends y eFootball 2026. Según el sitio oficial de Santo Domingo 2026, esa primera inclusión también dejó una señal de alcance regional: los eSports lograron instalar una audiencia propia dentro de una cita multideportiva tradicional.

El respaldo del público dominicano fue uno de los rasgos más visibles del estreno. El Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano recibió a una gran cantidad de aficionados durante las jornadas competitivas, en un ambiente atravesado por banderas, ovaciones y un seguimiento constante a los representantes locales.

El dominicano llegó a la cita como uno de los grandes referentes internacionales del juego. Su trayectoria incluye dos títulos de Capcom Cup y triunfos en escenarios competitivos de primer nivel, antecedentes que lo colocaban entre las figuras más reconocidas de los eSports a escala mundial.

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En la fase de grupos, confirmó esa condición con una campaña sin fisuras: terminó primero tras imponerse 3-0 en cada uno de sus enfrentamientos y sin ceder una sola ronda. Después venció al representante de Jamaica en semifinales y superó al competidor de Panamá en la final.

La escena de Colombia en los eSports y League of Legends

Sergio Cotopaco es el jugador de League of Legend más importante en la historia de Colombia - crédito X/Sergio Cotopaco

La escena colombiana de esports, con League of Legends como eje, vivió una transformación en cinco años que comenzó en 2014 con la llegada de Riot y la Copa Latinoamérica, y alcanzó uno de sus puntos de mayor visibilidad en 2019, cuando la final de la liga regional en Bogotá mostró que el país ya no era solo público, sino también parte de la producción y la competencia, según RedBull, que ha sido parte importante en la producción y organización de eventos de eSports en el país.

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Tras ese primer impulso apareció La Grieta, una comunidad de League of Legends en Colombia creada para reunir a seguidores de la escena competitiva internacional. Sus fundadores, Angie Coronado y David Garcia, forman parte de las voces que cuentan esa evolución en el documental.

A partir de esa base comunitaria nació la Liga Regional de Colombia, pensada por completo para organizar eventos presenciales en Bucaramanga, Cali, Medellín y Bogotá. El crecimiento no se limitó al consumo de competencias: también abrió espacio para organizadores, narradores y jugadores que encontraron una estructura propia dentro del país.

Entre esas figuras aparece Jairo Urbina, conocido como Zelt, jugador profesional de League of Legends y ahora medallista de oro centroamericano y del Caribe. La compañía lo presentó como uno de los nombres surgidos de esa expansión y precisa que disputó su primer torneo con 16 años, antes de convertirse en una referencia para la comunidad local.

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El salto de escala tuvo un momento decisivo en Worlds 2018, cuando Colombia consiguió su primera escena destacada en un Mundial de League of Legends. El equipo que representó a Latinoamérica fue Infinity, con el colombiano Cotopaco entre sus jugadores.

El cierre de ese ciclo llegó con la final de 2019 de la Liga de Latinoamérica organizada por Riot en Bogotá. Para RedBull, ese evento puso a Colombia en el mapa del gaming y exhibió una progresión visible en la producción de espectáculos competitivos desde la primera gran cita de 2014.