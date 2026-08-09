Eaab anunció cortes de agua en Bogotá del 11 al 13 de agosto con suspensiones de hasta 27 horas: estas localidades se verán afectadas

Los cortes de agua buscan asegurar la continuidad del suministro y evitar daños mayores en tuberías y accesorios, según la Eaab - crédito Colprensa

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) anunció que desde el 11 hasta el 13 de agosto de 2026 se realizarán cortes temporales de agua en varios sectores de la ciudad, como parte de un plan de reparación y mantenimiento en las redes de distribución.

Los trabajos buscan asegurar la continuidad en el suministro y evitar daños mayores en las tuberías y accesorios, lo que implicará suspensiones programadas del servicio en varias localidades.

Durante los cortes programados del 11 al 13 de agosto de 2026 en Bogotá, la Eaab ejecutará trabajos de empates en las redes de acueducto, mantenimiento preventivo y correctivo, instalación de válvulas y reemplazo de totalizadoras. Las zonas afectadas comprenden barrios de Usaquén, Puente Aranda, Tunjuelito, Soacha, Kennedy, Chapinero, Fontibón, Santa Fe, Ciudad Bolívar, Gachancipá y Bosa.

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Sectores y horarios afectados por los cortes de agua

El martes 11 de agosto los cortes de agua afectarán sectores de Usaquén, Puente Aranda, Tunjuelito, Soacha y Kennedy con suspensiones de 24 y 27 horas - crédito Alcaldía de Bogotá

La Eaab informó que los cortes de agua comenzarán el martes 11 de agosto de 2026, afectando a los barrios Estrella del Norte y Las Orquídeas en Usaquén, en el sector comprendido entre la carrera 15 y la carrera 45, y desde la calle 151 hasta la calle 164. El corte iniciará a las 10:00 a. m. y tendrá una duración de 24 horas, debido a empates en las redes de acueducto.

En Puente Aranda, el barrio Gorgonzola tendrá suspensión desde las 8:00 a. m. por 27 horas, abarcando de la transversal 42 a la avenida carrera 50, entre la avenida Calle 13 y la avenida Calle 6. El motivo también es la ejecución de empates en las redes de acueducto.

Para la localidad de Tunjuelito, los barrios Claret, Samoré, El Carmen, San Vicente Ferrer y Tunal Oriental estarán sin servicio de agua desde las 9:00 a. m. durante 24 horas, en el área de la carrera 33 a la carrera 22, entre la calle 56A sur y la calle 44.

En el municipio de Soacha, el barrio Las Huertas se verá afectado entre la calle 4 sur y la calle 1, de la carrera 17 a la transversal 7, desde las 10:00 a. m. por 24 horas, debido a un cierre a terceros.

En Kennedy, los barrios Boitá, Catalina, Catalina II, Jacqueline, Las Luces, Socorro, Timiza B, Timiza C y Villa Rica tendrán corte desde las 10:00 a. m. por 24 horas, en varios sectores comprendidos entre la carrera 78 y carrera 77G, y desde la calle 41 Bis sur hasta la calle 57C sur. El trabajo corresponde a mantenimiento preventivo en las redes.

Zonas y motivos de suspensión para el miércoles 12 de agosto

El miércoles 12 de agosto la suspensión del servicio de agua se extenderá a barrios de Usaquén, Gachancipá, Chapinero, Fontibón, Santa Fe, Ciudad Bolívar, Soacha y Kennedy - crédito Colprensa

El miércoles 12 de agosto de 2026, los barrios Las Acacias, Villa Magdala, Las Orquídeas, Toberín y Serrezuela en Usaquén tendrán corte desde las 10:00 a. m. durante 24 horas, en el área comprendida entre la calle 150 y la calle 170, entre la avenida Carrera 15 y la Autopista Norte. La causa es un mantenimiento correctivo.

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En Gachancipá, el corte afectará de la carrera 1 a la carrera 6A, entre la calle 3A sur y la calle 8, por 24 horas desde las 10:00 a. m., por instalación de una válvula.

El barrio Cabrera en Chapinero enfrentará un corte de agua desde las 10:00 a. m. por 24 horas, entre la calle 87 y la calle 84C, de la carrera 7 a la carrera 9, por empates en las redes de acueducto.

En Fontibón, Montevideo y Granjas de Techo tendrán suspensión desde las 8:00 a. m. por 27 horas, entre la diagonal 22A y la avenida Calle 13, y desde la avenida Carrera 68 hasta la avenida Carrera 68D, por empates de redes de acueducto.

La localidad de Santa Fe tendrá cortes en los barrios Perseverancia y Macarena desde las 8:00 a. m. por 27 horas, de la calle 26B a la calle 32B, entre la carrera 2 este y la carrera 4A, debido al cambio de una totalizadora.

En Ciudad Bolívar, el barrio Compartir no tendrá servicio desde las 9:00 a. m. por 24 horas, en la diagonal 68C Bis sur y diagonal 64Bis A sur, entre la carrera 18U y la carrera 19C, por mantenimiento preventivo.

En Soacha, el barrio Cazuca será afectado entre la calle 48A y la calle 52, de la carrera 9E a la carrera 22 este, desde las 10:00 a. m. durante 24 horas, por cierre a terceros.

Los barrios de Kennedy como Bellavista, Ciudad de Cali, Ciudad Granada, Dindalito, El Jazmin, El Jazmín, El Paraiso, El Triunfo, Gibraltar, Horizonte Occidente, La Rivera, Las Acacias, Las Acacias Rural, Las Brisas, Los Almendros, Osorio XII, Patio Bonito II, Provivienda Occidental, Quintas de Tierra Buena, Villa Alexandra y Villa Hermosa tendrán suspensión desde las 10:00 a. m. por 24 horas, en el sector de la calle 38 sur a la calle 43 sur, de la carrera 89B a la carrera 110, por mantenimiento preventivo.

Programación del jueves 13 de agosto y recomendaciones para usuarios

El jueves 13 de agosto los cortes de agua de la Eaab impactarán sectores de Puente Aranda, Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa con trabajos de mantenimiento y empates de redes - crédito Colprensa

El jueves 13 de agosto de 2026, en Puente Aranda se suspenderá el servicio en los barrios Tejar, Alcala, Alquería, Ospina Pérez y Ospina Pérez Sur desde las 9:00 a. m. por 24 horas, de la carrera 51 a la avenida carrera 68 y de la avenida calle 26 sur a la avenida calle 45A sur, por empates en las redes.

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En Kennedy, el barrio Tintal será afectado desde las 10:00 a. m. por 24 horas, entre la calle 8 y la calle 10, de la carrera 86 a la carrera 89, por cierre a terceros.

En Ciudad Bolívar, los barrios Santa Viviana, Santo Domingo, Mirador y Corinto tendrán corte desde las 10:00 a. m. por 9 horas, de la calle 67A sur a la calle 75C sur y de la carrera 74C a la carrera 78H, por mantenimiento preventivo.

La localidad de Bosa también tendrá suspensión en Acuarela, Andalucia Bosa, Bosa La Estación (Parcial), Cementerio Jardines del Apogeo, El Motorista, Gualoche, La Estación, desde la calle 65H sur a la calle 52A sur, de la carrera 77G a la carrera 78; de la calle 65F sur a la calle 59 sur, de la carrera 78 a la carrera 79B; de la carrera 79B a la avenida Carrera 80, entre la calle 60 sur y la calle 59 sur; y de la carrera 79B a la carrera 79C, de la calle 63 sur a la calle 65B sur, a partir de las 10:00 a. m. durante 24 horas, por mantenimiento preventivo.

La Eaab a los usuarios llenar el tanque de reserva de su vivienda antes del corte, consumir el agua almacenada en recipientes antes de 24 horas y hacer uso racional del líquido, priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos. Para atención prioritaria, el servicio de carrotanques estará disponible para clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, solicitándolo en la Acualínea 116.

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