Hugo Rodallega igualó a Omar Pérez en la tabla histórica de goleadores de Independiente Santa Fe

Hugo Rodallega se ha ganado un lugar especial en la historia de Independiente Santa Fe con sus goles y títulos - crédito Catalina Olaya/Colprensa

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Santa Fe venció 2-0 a Boyacá Chicó en El Campín y llegó a cuatro puntos en la Liga, un resultado que alivió el arranque del semestre antes de recibir el miércoles 12 de agosto a River Plate por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, aunque la noche dejó una preocupación inmediata: la lesión de Andrés Marmolejo a cuatro días del cruce con el equipo argentino.

Ante 13.372 espectadores, el equipo de Pablo Repetto consiguió su primera victoria del campeonato local. El triunfo se resolvió en el segundo tiempo, después de una primera mitad en la que el visitante estuvo más cerca de romper el cero. A los 35 minutos, Mera estrelló un remate en el travesaño y, en el rebote, Isaac Camargo no logró definir con precisión frente al arco local.

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Repetto modificó tres piezas al descanso: ingresaron Maximiliano Lovera, Fagúndez y Alexis Zapata por Nahuel Bustos, Kilian Toscano y Omar Fernández. El equipo ganó volumen ofensivo casi de inmediato y empezó a instalarse con más frecuencia cerca del área rival.

Hugo Rodallega marcó su primer gol en el torneo Clausura de Colombia con la camiseta de Independiente Santa Fe - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La preocupación surgió a los 63 minutos, cuando Andrés Marmolejo salió a despejar una pelota y sintió un tirón en el muslo derecho. El arquero tuvo que dejar la cancha y fue reemplazado por Weibmar Asprilla, que luego resolvió sin sobresaltos las pocas llegadas de Boyacá Chicó, incluida una intervención a los 87.

El 1-0 llegó a los 54 minutos tras una acción iniciada por Franco Fagúndez, que avanzó desde mitad de cancha y asistió a Hugo Rodallega para la definición cruzada. El 2-0 se produjo a los 76, cuando un rechazo defectuoso de Chicó terminó en autogol de Juan Sebastián Palma.

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El delantero alcanzó así 77 goles con la camiseta de Santa Fe e igualó la marca de Omar Pérez en la tabla histórica de goleadores del club. Ambos comparten ahora el noveno lugar de una clasificación encabezada por Alfonso Cañón con 155 tantos, seguido por Léider Preciado con 114 y Alberto Perazzo con 105.

La siguiente referencia inmediata para Rodallega es Adolfo Valencia, que suma 78 goles. Más arriba aparece Omar Devanni con 82, de acuerdo con la publicación.

Hugo Rodallega fue asistido por Facundo Fagúndez en el gol que abrió el marcador a favor de Independiente Santa Fe contra Boyacá Chicó - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Tras el partido, el atacante habló en zona mixta sobre el significado del club en su carrera: “Santa Fe es el equipo que se ganó un lugar especial en mi corazón, con el que más goles he marcado en mi carrera. Espero seguir haciendo goles que aporten a sumar puntos, finales y ganar títulos”.

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También se refirió al peso de igualar a una de las figuras históricas de la institución: “Yo respeto la historia de los jugadores que han pasado por Santa Fe y dejaron esa huella gigantesca. Soy un afortunado y estoy muy agradecido con Dios por lo que he conseguido en lo individual”.

El próximo compromiso por Liga será ante Atlético Nacional, el sábado 15 de agosto a las 8:00 p. m. en el estadio Atanasio Girardot, antes de la revancha continental en Argentina programada para el miércoles 19.

Así va Independiente Santa Fe en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay Dimayor II-2026

Santa Fe perdió con Águilas, empató con Once Caldas y ganó ante Boyacá Chicó - crédito Cristian Bayona/Colprensa

América de Cali: 9 puntos / +10 diferencia de gol / 3 partidos jugados. Independiente Medellín: 9 puntos / +3 diferencia de gol / 3 partidos jugados. Deportes Tolima: 9 puntos / +2 diferencia de gol / 4 partidos jugados. Llaneros FC: 7 puntos / +3 diferencia de gol / 3 partidos jugados. Fortaleza FC: 7 puntos / 0 diferencia de gol / 4 partidos jugados. Deportivo Cali: 6 puntos / +3 diferencia de gol / 3 partidos jugados. Millonarios FC: 6 puntos / +2 diferencia de gol / 3 partidos jugados. Águilas Doradas: 6 puntos / +2 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 5 puntos / +1 diferencia de gol / 3 partidos jugados. Once Caldas: 4 puntos / +3 diferencia de gol / 3 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 4 puntos / +1 diferencia de gol / 3 partidos jugados. Atlético Nacional: 3 puntos / +3 diferencia de gol / 1 partido jugado. Internacional de Bogotá: 3 puntos / -2 diferencia de gol / 3 partidos jugados. Deportivo Pereira: 1 punto / -1 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Cúcuta Deportivo: 1 punto / -6 diferencia de gol / 3 partidos jugados. Alianza FC: 0 puntos / -1 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Junior FC: 0 puntos / -2 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Deportivo Pasto: 0 puntos / -4 diferencia de gol / 3 partidos jugados. Jaguares FC: 0 puntos / -5 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Boyacá Chicó: 0 puntos / -9 diferencia de gol / 2 partidos jugados.