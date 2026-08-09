Conmebol pronostica que la final de la Copa Sudamericana 2026 en Barranquilla será “la mejor de la historia”: así avanzan las obras

Representantes de la entidad, así como de la Federación Colombiana de Fútbol, visitaron las obras del escenario, que debe estar listo en octubre - crédito @AlejandroChar/X

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La Conmebol, la Federación Colombiana de Fútbol y la Alcaldía de Barranquilla dieron por aprobados los avances del estadio Metropolitano Roberto Meléndez para la final de la Copa Sudamericana 2026, prevista para el 21 de noviembre, una revisión que además dejó observaciones técnicas para que el escenario cumpla con los estándares de operación, seguridad e infraestructura exigidos para el partido.

La inspección abarcó 11 áreas funcionales del estadio, desde la transmisión televisiva hasta la atención médica de emergencias. La visita fue la tercera revisión técnica al escenario y se concentró tanto en las obras de remodelación y ampliación como en la preparación operativa del evento.

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El recorrido incluyó la cancha, los camerinos, la unidad médica, las zonas de prensa, las áreas logísticas, los accesos, las rutas de evacuación y los espacios destinados a la llegada de jugadores, autoridades y personal operativo. También fueron revisados los sectores de hospitalidad, palcos VIP, patrocinadores y activaciones comerciales.

El gerente de Operaciones de la Conmebol, Ícaro Noguera, sostuvo que las obras muestran avances frente a las inspecciones anteriores. “Ahora, viendo esto, viendo que avanzó mucho la parte de camerinos, drop-off, el edificio VIP, mirando ahora las gradas, la zona de prenda, las áreas logísticas y las rutas de evacuación, y yo creo que vamos por un buen camino”.

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El estadio de Barranquilla al igual que el estadio de Bogotá y el estadio de Cali pasará a tener grama híbrida para dar mayor resistencia - crédito Alcaldía de Barranquilla

Noguera añadió que la ciudad “va a albergar la mejor final Conmebol Sudamericana en la historia”, de acuerdo con declaraciones en un video publicado por la Alcaldía de Barranquilla. El directivo también señaló que la remodelación dejará un legado para la infraestructura deportiva y para la proyección internacional de Barranquilla y del fútbol colombiano.

El alcalde Alejandro Char enmarcó la visita como parte de la fase final de preparación del llamado Supermetro. “La cuenta regresiva del Supermetro ya empezó. Recibimos la tercera visita técnica de la Conmebol y la Federación Colombiana de Fútbol para seguir revisando los avances de las obras del estadio y toda la preparación para recibir la final de la Copa Sudamericana 2026”.

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El mandatario agregó que “cada paso nos acerca más a este gran evento internacional del 21 de noviembre y confirma que Barranquilla está preparada para seguir siendo la casa de los grandes eventos y la capital del deporte”.

La verificación no se limitó a la obra física. Representantes de Broadcast revisaron los espacios para los equipos de transmisión televisiva, mientras el área de Competiciones inspeccionó el terreno de juego, los camerinos de jugadores y árbitros y las zonas operativas del partido.

Así avanza la gramilla del nuevo estadio Metropolitano de Barranquilla - crédito Junior A Un Click

La comisión de seguridad evaluó accesos, rutas de evacuación y puntos para el dispositivo que deberá desplegarse dentro y alrededor del estadio. Prensa comprobó la ubicación de la sala de prensa, las zonas mixtas y los espacios para la cobertura periodística, y Ticketing revisó los accesos y los sistemas previstos para controlar el ingreso del público.

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Transportes inspeccionó las zonas de circulación y llegada de delegaciones, autoridades y personal operativo. La Unidad Médica verificó los espacios destinados a emergencias y los recorridos para una eventual evacuación sanitaria, mientras el área Comercial recorrió las zonas de hospitalidad, palcos y experiencias VIP.

El secretario de Recreación y Deportes de Barranquilla, Daniel Trujillo, explicó que cada dependencia hizo la evaluación según sus requerimientos operativos. El área jurídica, además, hizo seguimiento a los aspectos normativos y contractuales vinculados con la realización de la final.

La Federación Colombiana de Fútbol visitó las obras del estadio Metropolitano de Barranquilla, casa de la Selección nacional - crédito FCF

El secretario general de la Federación Colombiana de Fútbol, Andrés Tamayo, respaldó el diagnóstico tras el recorrido: “Revisamos espacios, la cancha, las nuevas obras y, realmente, el avance que hemos visto es notable”.

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Tamayo afirmó que la remodelación tendrá efectos más allá del partido de noviembre. Según el comunicado de prensa de la Alcaldía de Barranquilla, el legado de la nueva infraestructura representará un paso para la proyección internacional de Barranquilla y del fútbol colombiano.

La visita también permitió formular observaciones técnicas que deberán ser atendidas en la fase final de las obras para alcanzar las condiciones organizativas, operativas y de infraestructura requeridas por la Conmebol. La próxima revisión medirá el cumplimiento de esos ajustes y el nivel de preparación del Metropolitano para recibir la final de la Copa Sudamericana 2026.