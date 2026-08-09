Abelardo de la Espriella se comprometió con los deportistas colombianos luego del récord de medallas de oro en Santo Domingo 2026: “No están solos”

Abelardo de la Espriella aseguró que trabajará para que los deportistas colombianos tengan más oportunidades - crédito Comité Olímpico Colombiano y Reuters

Guardar

Colombia cerró en segundo lugar los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo con 266 medallas, su segunda mejor cosecha histórica, un resultado que refuerza el recambio generacional del deporte del país y proyecta el siguiente tramo del ciclo olímpico hacia los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 y Los Ángeles 2028.

La delegación colombiana terminó con 91 oros, 98 platas y 77 bronces, por encima de lo hecho en San Salvador hace tres años, cuando había sumado 87 títulos y 244 preseas. La marca de Santo Domingo quedó solo por detrás de Barranquilla 2018, cuando alcanzó 270 medallas, y también fue la segunda mejor colección de oros, cerca de los 100 obtenidos en Mayagüez 2010.

PUBLICIDAD

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en sus redes sociales felicitó a los 468 deportistas que participaron bajo la bandera tricolor en las justas deportivas que hacen parte del ciclo olímpico. Además reiteró su compromiso con el deporte colombiano:

Post de Abelardo de la Espriella sobre los logros de Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 - crédito X

“¡Orgullo colombiano! 🇨🇴 A nuestros 468 deportistas que representaron la bandera en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: ¡GRACIAS! Regresan a casa con 266 medallas: 91 de oro, 98 de plata y 77 de bronce, y con el segundo lugar del medallero general. Un resultado extraordinario que demuestra el inmenso talento, la disciplina y la grandeza de nuestros deportistas.

PUBLICIDAD

Cada vez que nuestro Himno sonó y nuestra bandera subió a lo más alto, hicieron vibrar a todo un país. Como Presidente, mi compromiso es trabajar para que el talento colombiano tenga más oportunidades, preparación y respaldo. Nuestros deportistas no están solos. Felicitaciones a cada atleta, entrenador, familia y miembro de la delegación que hizo posible esto. ¡Gracias por hacer grande a Colombia! ¡Firme por la Patria! (A.D.L.E.) 🇨🇴 🐅"

Fue además la sexta edición consecutiva en la que Colombia superó las 200 medallas totales, una secuencia que se mantiene desde Cartagena 2006. El país consiguió ese subtítulo regional pese a competir con 468 atletas, la sexta delegación más numerosa entre las participantes.

PUBLICIDAD

Colombia superó lo hecho en San Salvador en cantidad de oros y cantidad de medallas conseguidas - crédito Comité Olímpico Colombiano

“Estamos muy satisfechos con los resultados de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde Colombia superó la actuación de San Salvador. En aquella oportunidad obtuvimos 87 medallas de oro y ahora llegamos a 91. También superamos de manera importante el número de medallas de plata y de bronce”, dijo Ciro Solano presidente del Comité Olímpico Colombiano.

En el medallero general, Colombia quedó detrás de México, que finalizó con 167 oros, 125 platas y 115 bronces. Delante volvió a quedar Cuba, tercera con 51 oros, 48 platas y 56 bronces; Venezuela fue cuarta con 49 títulos y República Dominicana quinta con 46.

PUBLICIDAD

El dato adquiere más peso por el tamaño de las delegaciones. República Dominicana presentó 702 atletas, México 691, Venezuela 543, Cuba 497 y Guatemala 476, mientras Colombia compitió con 468 deportistas debido a lesiones y retiros que impidieron la participación de los 475 inscritos.

Colombia ganó la clasificación por deporte en ajedrez, bowling, ciclismo, esquí náutico, golf, levantamiento de pesas, patinaje, rugby, squash y voleibol. El patinaje fue la disciplina más ganadora con 15 oros en artístico, velocidad y skateboarding, seguido por el levantamiento de pesas con 13.

Colombia terminó como subcampeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe - crédito Ministerio del Deporte

En cantidad total de medallas, natación lideró con 41 preseas entre clavados, artística, carreras y polo acuático. Después se ubicaron patinaje con 24, ciclismo y levantamiento de pesas con 20 cada una, y gimnasia con 18.

PUBLICIDAD

En los deportes de conjunto, el mayor dominio correspondió al rugby. Desde que el rugby 7 entró al programa en Veracruz 2014, Colombia ganó las ocho medallas de oro disputadas entre las ramas masculina y femenina.

También hubo dos conquistas inéditas. El polo acuático femenino rompió la tendencia regional al eliminar a Puerto Rico en semifinales y vencer a México en la final para conseguir por primera vez la medalla de oro.

El voleibol masculino alcanzó otra de las notas más altas de la delegación al remontar su camino hasta la final y coronarse campeón frente a Puerto Rico. En la rama femenina, Colombia fue plata al perder la final ante República Dominicana, que extendió a siete su racha de títulos consecutivos en la región.

PUBLICIDAD