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Karol G afirmó que usa menos las redes sociales y mandó mensaje a sus seguidores: “Desconéctate, te va a cambiar la vida”

La cantante colombiana compartió su experiencia personal alejándose de las redes sociales y animó a sus fanáticos a sumarse a una campaña de interacción positiva

Karol G: “Regálate salirte de las redes unos días”, el mensaje de la cantante sobre salud mental - crédito seregalandudas/TikTok

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La cantante de música urbana Karol G compartió en el pódcast Se regalan dudas una reflexión sobre el impacto del consumo de redes sociales en la salud mental.

Durante la entrevista, la artista subrayó la importancia de desconectarse temporalmente del entorno digital y recuperar el control sobre el tiempo y la atención.

“Hágase el regalo de salirse de las redes sociales unos días”, recomendó la intérprete de Si antes te hubiera conocido, quien describió cómo esta práctica puede transformar la percepción de la rutina diaria.

La artista, reconocida internacionalmente por su trayectoria en la música urbana, relató su experiencia personal con las pausas digitales. “Yo he hecho detox de un mes. Cada vez uso menos las redes sociales, como que abro, posteo lo que tengo que postear y me voy”, afirmó Karol G.

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Según la cantante, este alejamiento contribuye a una vida más plena, a pesar de la desconexión de la actualidad informativa. “Uno se pierde de noticias del día a día, pues como que casi que te tienen que contar qué está pasando en el mundo, porque pues no lo estás viendo día a día, pero estás viviendo tu vida”, expresó.

Karol G recomienda desconectarse de las redes y transformar la convivencia digital - crédito Mario Anzuoni/REUTERS
Karol G recomienda desconectarse de las redes y transformar la convivencia digital - crédito Mario Anzuoni/REUTERS

Durante el diálogo con las anfitrionas del pódcast, Karol G destacó que la sobreexposición y la interacción constante generan un ambiente donde predomina la crítica y la opinión negativa.

“Estamos demasiado pegados de las redes sociales”, manifestó la artista, quien advirtió que la normalización de los comentarios adversos afecta la convivencia digital.

Frente a este escenario, propuso una iniciativa para transformar la dinámica en las plataformas: “Vamos a hacer una campaña en este pódcast, que habemos un montón de gente que sentimos bonito y que tenemos muchas cosas muy bonitas que decir de muchas cosas que veamos en el día, nos vamos a comprometer a dejar un comentario bonito. Por lo menos cinco, cinco comentarios bonitos por día”.

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La propuesta de Karol G apunta a modificar el tono que impera en los espacios virtuales y fomentar una narrativa más positiva. La artista invitó a la audiencia a sumarse a este reto y contribuir al bienestar colectivo desde la interacción digital.

“A ver si dejamos y a ver si empezamos a cambiar la narrativa y empezamos a ver cosas bonitas. Yo en realidad hago esa invitación”, concluyó la cantante.

La reflexión de Karol G sobre el uso de redes sociales: menos tiempo online, más bienestar - crédito karolg/Instagram
La reflexión de Karol G sobre el uso de redes sociales: menos tiempo online, más bienestar - crédito karolg/Instagram

Karol G reveló cómo un retiro en Hawái transformó su visión sobre el autocuidado

La cantante Karol G compartió en el mismo pódcast cómo un retiro en Hawái la ayudó a reconectar consigo misma tras un periodo de intenso trabajo.

Durante la entrevista, la artista reveló que, después de los premios Grammy, tomó la decisión de cancelar todos sus compromisos y priorizar su bienestar personal. “Me voy sola, necesito—literal, quiero estar sola”, expresó la intérprete a su equipo, según relató en la conversación.

Karol G explicó que vivió un mes en la isla acompañada únicamente por su asistente y amiga. “La primera vez en mi vida que hago esto, pero necesito que cancelen todo lo que tengo porque me tengo que ir”, recordó la cantante sobre el momento en que comunicó su determinación.

La artista subrayó que la experiencia le permitió descubrir aspectos de su vida que no había explorado por completo debido a su dedicación constante a la música desde la adolescencia. “Desde los 14 años estoy entregada a mi carrera, a mi música, a crecer, a estudiar, aprender”, destacó.

Karol G priorizó su bienestar tras los Grammy y pausó su carrera para reconectar - crédito karolg/Instagram
Karol G priorizó su bienestar tras los Grammy y pausó su carrera para reconectar - crédito karolg/Instagram

Durante su estancia en Hawái, la intérprete encontró satisfacción en actividades fuera del entorno profesional. “Sentí que yo disfruto mucho hacer otras cosas”, afirmó, resaltando la importancia de equilibrar la vida personal y laboral.

La reflexión surgió como parte de una charla centrada en el autocuidado y la necesidad de espacios para el descanso mental.

Sus declaraciones en el pódcast Se regalan dudas evidenciaron el impacto positivo que puede tener una pausa en la rutina y la importancia de escuchar las necesidades personales, incluso en medio de una carrera artística exigente.

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