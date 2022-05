Récord de Millonarios y mala racha en Nacional: los datos que dejó la última fecha de la Liga Betplay

Daniel Ruiz (Millonarios) y Giovanni Moreno (Atlético Nacional). Foto: cortesía Dimayor

Una vibrante definición se vivió en la última fecha de la fase ‘todos contra todos’ de la Liga Betplay 2022-I. Seis equipos llegaron con un cupo asegurado a los cuadrangulares semifinales: Deportes Tolima, Millonarios, Atlético Nacional, Independiente Medellín, Junior de Barranquilla y Envigado. Sin embargo, entre otras seis escuadras se definirían los dos cupos restantes para sellar el grupo de los ocho.

Luego del ‘caos’ de resultados, victorias y derrotas, ese par de puestos se los quedaron La Equidad y Atlético Bucaramanga, que lograron el umbral de los 29 y 30 puntos, respectivamente. Alianza Petrolera, Santa Fe, Jaguares y Once Caldas, por ejemplo, se quedaron en el camino. Cada club escribió su propia historia, sin embargo, las sensaciones finales fueron muy variadas.

1. Millonarios y un récord por torneos cortos:

Los ‘embajadores’ derrotaron 1-0 a Alianza Petrolera con un gol de Eduardo Sosa (38′) y, tras el empate del Tolima, se hicieron acreedores del primer puesto del campeonato. Los 43 puntos que cosechó el equipo de Alberto Gamero fueron históricos, ya que nunca antes había llegado a tal cifra en torneos cortos, que se juegan en Colombia desde 2002. El mejor registrado había sido bajo la dirección de Jorge Luis Pinto en el primer semestre del 2019: en aquella ocasión se lograron 39 unidades.

“El grupo está contento y feliz. Queríamos ganar hoy y pelear primer lugar pensando en qué hiciera Tolima también. Hace 9 fechas nos mentalizamos en ser primeros o segundos. Gracias a Dios salimos primeros”, expresó Gamero en rueda de prensa.

2. Nacional, en medio de la incertidumbre por la falta de resultados:

El conjunto ‘verdolaga’ aseguró su cupo a falta de cinco fechas, no obstante, las presentaciones más recientes han despertado la preocupación de sus seguidores de cara a las fases decisivas. Primero acumuló tres empates consecutivos y, este domingo, cayó 1-0 como visitante contra La Equidad. Una solitaria anotación de Francisco Chaverra (42′) sentenció la suerte del ‘verde paisa’, que finalizó en la tercera posición con 36 puntos.

Hernán Darío Herrera, director técnico de Nacional, se excusó con los fanáticos en la conferencia de prensa a raíz de los últimos resultados del equipo: “Hoy quiero pedirle disculpas a la hinchada de Nacional, no se jugó un gran partido y eso hay que reconocerlo. De acá en adelante hay que pensar en cómo se replantea para entrar a los cuadrangulares y disputar el título”.

3. El fin de la racha del Junior en Barranquilla:

El equipo ‘tiburón’ culminó la fase regular siendo uno de los mejores locales del certamen, puesto que, bajo tal condición, obtuvo 25 de los 32 puntos. Solo Independiente Medellín tuvo mejores números en su estadio: logró 26 unidades y una diferencia de gol de +14. Sin embargo, Junior perdió la racha en el Metropolitano de Barranquilla, tras sucumbir 4-2 ante Jaguares de Córdoba, al cual no le alcanzó para clasificar a los cuadrangulares.

“Es de esas noches que no sale nada”, afirmó el entrenador de Junior, Juan Cruz Real, en declaraciones a los medios de comunicación: “Cometimos muchos errores, tuvimos muchos infortunios. Pedir disculpas a la afición, porque más allá de estar clasificados en Liga y Copa, obviamente no queríamos que sucediera este partido. A veces pasan estas noches negras. Es mejor tenerla ahora a que nos pase en partidos definitorios, yo me hago responsable del resultado del partido”.

Junior de Barranquilla cayó 4-2 en el Metropolitano contra Jaguares. Foto: cortesía Dimayor

4. Atlético Bucaramanga y una clasificación estelar:

Las esperanza de los ‘leopardos’ no estaban perdidas, pero sí dependían de los resultados de Alianza Petrolera, Santa Fe y Once Caldas, los cuales estaban por encima en la tabla de posiciones. Al final, su goleada 3-0 frente a Deportivo Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas le fue suficiente para desplazar a sus contrincantes, que no pudieron ganar. Los ‘petroleros’ perdieron contra Millonarios; mientras que los ‘cardenales’ y el ‘blanco blanco’ de Manizales igualaron 2-2 en el Palogrande.

Bucaramanga empató con Alianza tanto en puntos (29) como en la diferencia de gol (+2). Sin embargo, el punto de quiebre fue la cantidad de anotaciones a favor. Mientras el equipo santandereano marcó 27, los de Barrancabermeja, 22. Ahí se terminó de desequilibrar la balanza.

Atlético Bucaramanga goleó a Deportivo Pereira y clasificó a los cuadrangulares de la Liga Betplay 2022-I. Foto: cortesía Dimayor

