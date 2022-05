Bogotá desea saldar la deuda: se confirma segunda fecha de Guns N’ Roses en El Campin

La última vez que los 'Gunners' visitaron Colombia fue en 2016 | Foto: Instagram @gunsnroses

Los Guns N’ Roses, la mítica banda de hard rock que se presentará en el estadio Nemesio Camacho El Campin de Bogotá el 11 de octubre, tendrá una nueva fecha para hacer vibrar a los habitantes de la capital. Así lo anunció el cofundador de Páramo Presenta, empresa encargada de traer a los ‘Gunners’ al país.

Sergio Pabón indicó que, debido a la masiva respuesta que tuvo la fanaticada de los Guns N’ Roses a la hora de adquirir los boletos para el concierto de 11 de octubre, se habilitó una nueva fecha, el 12 de octubre, para que la banda mundialmente reconocida deleite a los asistentes con sus más grandes éxitos.

“La agrupación estaba emocionada cuando les contamos y les propusimos el siguiente día. No podían creer lo rápido que se vendió todo”, indicó a el diario El Tiempo Pabón, cofundador de Páramo Presenta. Aproximadamente, serán al rededor de unas 80.000 personas las que asistan entre el 11 y 12 para ver a la banda que contará con la participación del histórico vocalista Axl Rose, el guitarrista rítmico Richard Fortus, los tecladistas Dizzy Reed y Melissa Reese, el baterista Frank Ferrer, el bajista Duff McKagan y el guitarrista líder Slash.

En un comienzo, estaba programado para que los Guns N’ Roses hubiesen asistido al Festival Estéreo Picnic a finales de 2020, pero debido a los inconvenientes generados por el covid-19 y las restricciones de pandemia se tuvo que reprogramar para casi después de dos años. Sin embargo, la espera valió la pena porque ahora tendrán dos días, dos noches, dos oportunidades para oír al legendario grupo de rock.

Las fechas habilitadas para el concierto en El Campin serán el 11 y 12 de octubre.

“Ellos nos confirmaron venir en diciembre de 2020. Sin embargo, no se pudo y en ese momento no había claridad cuándo iban a volver los espectáculos masivos. Entonces, el contrato se canceló. Después les dimos posibles fechas para el festival de este año, pero ellos ya no podían por compromisos. Ahí comenzó la conversación para la gira en Suramérica que estaban planeando para octubre y logramos negociar”, indicó Sergio Pabón.

Para adquirir las entradas se habilitó la preventa para el martes 17 de mayo exclusivamente para los usuarios del Grupo Aval, para público en general se podrán adquirir las entradas desde las 9 de la mañana del 19 de mayo.

Se espera que la productora realice un montaje que deje a los espectadores del concierto descrestados. “Nosotros nos hemos caracterizado por dar experiencias inolvidables y eso es lo que hace que todo sea diferente. Vamos a agregar algunas sorpresas e intentar cambiar un poco la forma como se han hecho tradicionalmente los conciertos en el estadio”, señaló Pabón.

La última vez que los ‘Gunners’ planearon una doble fecha para la capital de la república, las cosas no salieron como se tenían previstas. Debido a un intento de golpe de Estado en Venezuela, donde se presentaron los Guns N’ Roses antes de venir a Bogotá, se atrasaron las cosas, corriendo las fechas del 27 y 28 de noviembre de 1992 a el mítico 29 de noviembre: un día recordado por el concierto que brindó la banda, pero también por los inconvenientes y disturbios que ocurrieron.

“Ese concierto fue legendario, pero complejo. Desde ahí, ha habido una historia inconclusa y algo accidentada de la banda con la ciudad. Esta es la oportunidad para mejorarla o cambiarla. Decidimos apostarle a eso”, concluyó el cofundador de Páramo Presenta.

