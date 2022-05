Video: Paola Jara y Jessi Uribe, conozca los detalles de su matrimonio

Jessi Uribe y Paola Jara, se conocen más detalles del matrimonio de la pareja de artistas. Foto: Instagram @jessiuribe3

Desde que se conoció que Jessi Uribe y Paola Jara iniciaron una relación, la pareja ha estado viviendo su idilio de amor, tanto así que algunos de sus seguidores celebran que los artistas hayan decidido llegar al altar. En una reciente publicación de un portal de chismes se filtró la posible fecha en que se llevaría a cabo la ceremonia, que sería este fin de semana en Llano Grande, en inmediaciones de Medellín.

Recientemente, los rumores siguieron creciendo cuando se le vio a la artista en sus redes sociales celebrando lo que al parecer sería su despedida de soltera, incluso, su hermana compartió algunas imágenes de Paola Jara muy sonriente junto a otras mujeres en la comodidad de su lujosa casa, destacando que en la decoración se podía leer la frase: “Futura novia”.

Al igual que lo publicó la cuenta ‘Rechismes’, la periodista Graciela Torres, mejor conocida como ‘La Negra Candela’, se pronunció a través de su cuenta de Instagram para hablar del matrimonio de los artistas, pues una de sus fuentes les confirmó que el lugar sería a las afueras de Medellín y se realizaría a partir de las 3:00 p. m., pero lo que pocos conocían es que la pareja tendría los planes de llegar al altar por la iglesia católica.

“Obviamente, lo van a registrar en la notaría, como corresponde el matrimonio civil”, además, la periodista reveló que la pareja se iría de luna de miel a Dubái.

Aquí el contenido completo de Graciela Torres :

La periodista reveló que la pareja se va de luna de miel para Dubai

Otro de los temas que llamó la atención fue que la astróloga y vidente Juliana Suaza, del programa ‘Lo Sé Todo’, reveló lo que le espera a la pareja en un futuro cercano. Aclaró que Paola Jara no fue la encargada de alejar a Jessi Uribe de Sandra Barrios, pues el matrimonio del cantante con su expareja ya presentaba problemas mucho antes de que los artistas se conocieran.

“Paola no se metió a romper el jarrón, ese jarrón ya estaba roto desde hacía mucho tiempo”, puntualizó en el programa de Canal 1. Además, desmintió los rumores de que la ceremonia se celebre este fin de semana, como algunos medios de comunicación estarían informando, si no que se llevaría a cabo dentro de los próximos ocho o quince días.

Finalmente, la astróloga habló de la maternidad de la artista, que ya había desmentido el 10 de noviembre de 2021 cuando publicó una fotografía en bikini, pero Suaza confirmó que si se convertirán en padres: “sí van a tener un bebé porque para ella la familia es fundamental. Paola es muy emocional, amorosa y protectora con los suyos”, concluyó la vidente.

En ese momento, a través de una historia de Paola Jara, se reveló que hasta ese momento no había fecha y desconocía si sería realizada este año. “Todavía no tenemos la fecha”, dijo la intérprete paisa. “Tenemos la intención”, bromeó el bumangués.

En otra historia, Jara respondió de forma más clara. “Ese es el proyecto, pero todavía no tenemos fecha. Así que no les puedo decir cuándo, porque no hemos definido qué fecha, o si el otro año”.

