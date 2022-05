Video: “Me sentía gorda, estaba maluquita”, el motivo por el que Andrea Valdiri no tuvo intimidad con Saruma

Andrea Valdiri y Felipe Saruma se casaron el 16 de abril en las instalaciones del Hotel El Prado de Barranquilla. Tomada de Instagram @andreavaldirisos

La relación que sostienen Andrea Valdiri y Felipe Saruma es una de las más admiradas por los seguidores de la pareja, pues aunque rumores iban y venían, siempre trataron de mantenerla oculto por aproximadamente diez meses, hasta el instante en el que se filtraron las primeras imágenes de los preparativos del matrimonio, así como el momento en el que Epa Colombia hizo mención de la ceremonia.

Recientemente, la bailarina concedió una entrevista para Semana junto a Vicky Dávila y allí contó un detalle de su relación con su ahora esposo, que sonrojó a los periodistas, pues en medio del diálogo la bailarina reveló que Saruma llevaba esperando desde hace algún tiempo la ‘pruebita de amor’.

Según lo expresado por la bailarina, no tuvo intimidad con el productor audiovisual hasta después de contraer matrimonio, pues cuando se conocieron le pidió que la dejara mejorar un poco su apariencia después de haber dado a luz a Adhara, además, se sentía mal porque él presenció todo el parto natural.

“Tu parida, me sentía gorda, mis partes del cuerpo caídas, estaba maluquita. A mí me daba pena, ese hombre me ve pariendo natural, ¿te imaginas?, para mí era una vergüenza”, expresó La Valdiri en entrevista con Semana.

Agregó que le gustaría que la dejara sentirse más conforme con su cuerpo, motivo por el que decidió someterse a una cirugía plástica con la que disminuyó el tamaño de sus piernas y caderas, aumentó el tamaño del busto, eliminó la flacidez de su abdomen y logró la marcación de esta zona del cuerpo.

Aclaró que lo que más incomodidad le generó en el momento era verse con sobrepeso, por lo que Felipe Saruma le subía el autoestima con buenos comentarios, lo que hizo que recuperara su confianza y terminó enamorándose del joven.

Le puede interesar: Fedefútbol concluyó investigación por acusaciones de violencia sexual que salpican al árbitro Ímer Machado

“Yo le decía espera me pongo bonita, estoy muy gorda, y él igual me coqueteaba, me decía cosas bellas, me trataba muy lindo, cada que podía me decía que estaba hermosa y yo siento que sin duda él me levantó rápido la autoestima”, concluyó la influenciadora.

Aquí el contenido completo de Andrea Valdiri :

La creadora de contenido reveló que se sentía mal con su cuerpo, por lo que le pidió a su pareja que esperara que mejorara un poco

Cabe mencionar que el creador de contenido reveló cuáles fueron las razones por las cuales prefirió mantener oculta la relación con su ahora esposa, pese a que compartían cada evento al que asistían.

“En las redes sociales siempre mostramos lo que nos pasa en nuestras vidas, pero esta vez quisimos guardárnosla hasta el momento adecuado, vivir lo bonito, conocernos, enamorarnos del otro, de sus cosas hermosas, de sus virtudes y también de sus debilidades y defectos”, afirmó Saruma en el video, que no pasó desapercibido en esta plataforma, al punto de que varias cuentas de entretenimiento lo repostearon.

También detalló que el primer destino de su luna de miel será, ni más ni menos, que el desierto de Marrakech, una de las ciudades más importantes de Marruecos, al norte de África. Mismo lugar en el que otras celebridades, como Shakira, Cristiano Ronaldo y hasta Lionel Messi, han decidido pasar sus vacaciones en algún momento.

Después, la pareja de recién casados partirá hacia Dubái, Emiratos Árabes Unidos, caracterizada por su costoso estilo de vida, así como por los lujosos rascacielos y las excentricidades de sus habitantes.

SEGUIR LEYENDO: