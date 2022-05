Federico Gutiérrez acusa a Sergio Fajardo de campaña ‘anti Fico’ en Bucaramanga y el candidato de Centro Esperanza le responde

Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo, candidatos a la presidencia 2022. Fotos: Colprensa

Por estos días el candidato Federico Gutiérrez, del Equipo por Colombia, ha estado visitando Santander, en especial la capital, Bucaramanga, donde al parecer no fue bien recibido por un sector de la sociedad, que buscó interrumpirlo. Ante ello, en redes sociales culpó al también aspirante Sergio Fajardo.

“Le pregunto a Sergio Fajardo si es correcto enviar a un encuentro ciudadano nuestro en Bucaramanga, a su gente con la estrategia “Anti Fico”, a provocar violencia. No pues que no todo vale? Desde cuándo todo vale para ustedes? Juego limpio por favor. No más violencia”, publicó Gutiérrez en Twitter.

En Twitter Federico Gutiérrez cuestiona a Sergio Fajardo por lo inconvenientes que presentó en su campaña en Bucaramanga el líder del Equipo por Colombia. Foto: Pantallazo Twitter Federico Gutiérrez.

Sergio Fajardo le respondió a su par aspirante a la presidencia mientras visita su ciudad natal, Medellín, como parte de la campaña que él y su equipo han bautizado como “Así va la remontada”, con la que intenta mejorar los número en las encuestas. Esto le dijo Fajardo a Gutiérrez:

“Federico: nuestra campaña no incita a la violencia, ni a la intolerancia. Acá no hay mandaderos, bodegueros ni hay personas que insultan a los demás. Eso sí, cualquier ciudadano tiene derecho a preguntar sobre algunos de tus aliados que son condenados por corrupción”.

Sergio Fajardo responde a la acusación de 'Fico' Gutiérrez sobre la supuesta campaña "antiFico" en Bucaramanga en Twitter. Pantallazo Twitter Sergio Fajardo.

Por otro lado, el candidato Rodolfo Hernández también se refirió al tema con un tuit hacia Federico Gutiérrez:

“El gavillero de FICO pensó que iba a meterle los dedos en la boca a Bucaramanga. Allá le llegó la muchachada a denunciarle sus alianzas con los clanes corruptos politiqueros que han arruinado a Santander”.

Rodolfo Hernández se refirió a la ciudadanía que se opuso a que Federico Gutiérrez recorriera las calles de Bucaramanga.

Finalmente, Federico volvió a referirse a los hechos acusando también al activista y ahora electo senador de la República, Ariel Ávila, de infiltrarse en las manifestaciones en rechazo a ‘Fico’ con este mensaje en Twitter.

“Fui solidario con Fajardo al ser víctima de guerra sucia de parte de Petro. Pero lo más increíble es que ahora sea el mismo Fajardo, el que me haga la guerra sucia, enviando a Ariel, el “Anti Fico”, a infiltrase en un evento nuestro para provocar a nuestra gente. Juego limpio”. comentó este sábado.

Federico Gutiérrez dice que Ariel Ávila se infiltró en uno de sus eventos públicos.

Además, el antioqueño adicionó el video en el que se ve Ávila saludar a la gente, al parecer, en el evento de campaña de Federico:

Federico Gutiérrez muestra video en el que se ve a Ariel Ávila en uno de sus eventos de campaña en Bucaramanga.

Gutiérrez se acomoda en la segunda posición en la intención de voto de los votos y aún no se acerca lo suficiente a Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico, quien lidera la más reciente encuesta hecha por la firma YanHaas con el 40%, mientras que el paisa suma el 21%.

Entretanto, Rodolfo Hernández es el tercero de los candidatos en las encuestas con el 12%, seguido de Sergio Fajardo con el 7%. Los demás candidatos como Ingrid Betancourt, Enrique Gómez alcanzan el 1% y el 0,3% respectivamente, mientras que los candidatos John Rodríguez no apareció en la encuesta y Luis Pérez, quien recientemente retiró sus aspiraciones presidenciales, es último con menos del 1% de posibilidades de llegar a la presidencia.

Dentro de poco las campañas estarán cerrando sus cronogramas para finalmente concentrarse en las votaciones y sus resultados específicamente. A final de mes se estará conociendo quién será el presidente de Colombia por los siguientes 4 años o bien los candidatos que pasan a segunda vuelta en junio. Las encuestas permiten determinar lo que puede pasar en las votaciones; sin embargo, la realidad puede ser otra el día de las urnas.

