Video: “Ella es la mamá de mis hijos”, Epa Colombia tiene a la novia trabajando en su empresa

Para Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, las redes sociales se han convertido en la herramienta perfecta para promocionar sus productos y dejar evidencia el trabajo al interior de su empresa. Sin embargo, algo que pocos de sus seguidores sabían es que la empresaria tiene laborando a su pareja Karol Samantha como una de las colaboradoras.

Así quedó registrado este 12 de mayo, cuando la bogotana presentó a través de sus ‘InstaStories’ cómo es el proceso de empacado de los productos que entregará a las asistentes a un evento que está organizando en una de sus peluquerías: “mira lo que te voy a dar, un termoprotector y un shampoo”.

De repente, aparece en el fondo la pareja de la empresaria y allí Barrera Rojas le dice: “…¿cierto amor? Ay, vean a la mamá de mis hijos”, concluyendo que espera que sus seguidoras y compradoras asistan al evento.

Las reacciones a la publicación de Epa Colombia no tardaron en aparecer, pues el portal de entretenimiento ‘Rechismes’ se encargó de difundir las imágenes que superan las 260.000 reproducciones y más de 6.200 ‘me gusta’. Algunos de los comentarios de los internautas apuntaron a la desconfianza que les genera la presencia de la pareja de la empresaria y defendieron a Diana Celis.

Otros de los comentarios más destacados son: “déjala que le dé la fórmula y veremos en enero cómo sale una nueva empresaria de keratinas, la Epa Coombia 2.0″; “soy del team Diana Celis amor”; “la vieja con cara de ‘mardita’ me puso a trabajar”; “algo si está claro y es que se está ganando el sueldo y lo que pide”; “la pone a vivir bueno pero le está camellando”; “ay amiga esa cara de la mamá de tus hijos no es de amor, cariño”, entre otros.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que la empresaria se refiere al tema de tener hijos junto a su pareja, pues el pasado 24 de noviembre después que Diana Celis jugó la final del campeonato femenino de fútbol con su equipo Independiente Santa Fe, en medio de la celebración gritó frente al televisor que quería que la futbolista se casara con ella.

Empero, sus seguidores no perdonan lo ocurrido con Diana Celis y le recordaron a la empresaria el momento en el que ella y la deportista revelaron en redes sociales la intención de convertirse en madres.

“Yo le estaba diciendo a Diana que si se quería casar conmigo”, señaló entre risas Daneidy Barrera, mientras sostenía en sus manos el estuche con el anillo de compromiso. Allí, interviene Diana Celis: “Yo también de amo con todo mi corazón amor, tú sabes que yo he estado contigo desde siempre y a mí no me ha importando nunca si tú tienes o no tienes”, señaló la deportista.

Sin embargo, antes de terminar su respuesta a la propuesta de la empresaria, Diana Celis primero le pide que tengan un hijo a través de inseminación artificial.

“Estás loca. Amigas vean, yo estoy realmente enamorada de Diana, Diana está enamorada de mí amiga, entonces nosotras te queremos decir que nosotras queremos tener un hijo”, concluyó ‘Epa Colombia’.

