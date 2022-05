Actriz Marcela Valencia sufrió un grave accidente y denunció que no recibió atención médica

Foto: Instagram @marcelavalenciar

Tensas horas ha vivido la actriz de cine, teatro y televisión Marcela Valencia tras sufrir un accidente casero que la obligó a ir por urgencias la madrugada de este 12 de mayo a la Clínica Colombia en la capital de la República. El hecho fue registrado por la misma artista a través de un trino donde publicó una fotografía en la que se aprecia con una cortada en la cara a la altura de la nariz bajo el ojo; por lo que se puede apreciar en la fotografía no es una simple herida superficial.

Imagen tomada del Twitter oficial de Marcela Carvajal

La actriz de ‘Las muñecas de la mafia’, ‘El man es German’ y ‘Colmenares’ entre otras producciones no reveló mayores detalles de la manera en que se produjo la cortada en el rostro, lo que sí señaló fue que en el centro hospitalario no había personal profesional para atender la urgencia por la que se había dirigido a la clínica.

En el mensaje de su trino indicó que le dieron un trato básico a su herida, sin observar lo delicado debido a que dicha herida esta en el rostro de la artista afectada: ”Tuve un accidente casero. Tengo EPS SANITAS Y MEDICINA PREPAGADA. Llegué a urgencias de la Clínica Colombia a las 430 am, lavaron la herida, deben coger puntos, después de 3 horas no me ha atendido cirujano plástico, porque no tienen. Estoy asustada. Es mi cara”.

Los trinos y quejas de la actriz no quedaron allí, porque volvió a compartir su descontento por el trato recibido en el servicio de salud: “Es inaudito, ni con prepagada se mueven y no pasa nada. Para mí esto es una urgencia”.

Por último concluyó las quejas hacía el servicio de urgencias del centro hospitalario señalando que un centro médico de esas condiciones deberían tener profesionales capacitados las 24 horas. “En toda una clínica de este nivel, no hay urgencias nocturnas con cirugía plástica. Y que no pueden llamar a ningún doctor a despertarlo. Hay que esperar a que lleguen, atiendan procedimientos y después las urgencias. Ese es el nivel. Ah y sólo tienen 1 en el día”.

Aunque ahí terminaron las denuncias hacía la Clínica Colombia, no terminaron las interacciones de la actriz con la red social, Marcela señaló un par de comentarios de usuarios que se burlaban de la actriz por sus posturas políticas y su accidente sufrido. “Nuestro ADN está dañado, este es el tipo de comentarios y otros peores de las hordas uribistas ante un accidente”, trino la actriz compartiendo la respuesta “A usted le gusta vivir sabroso! Imagínese si así es ahora que estamos medio bien, cómo será cuando viva sabroso… la invito a reflexionar! Espere su turno”.

“Sin palabras. Las hordas uribistas”, trinó la actriz evidenciando como se burlaron algunos malintencionados usuarios de la red social.

La actriz es recordada porque hace algunos días salió en un vídeo publicado en la cuenta de la Colombia Humana en la que algunos artistas reconocidos de la farándula nacional expresaban su apoyo al candidato Gustavo Petro.

El video fue difundido por el partido Colombia Humana, el de Petro, así como en las cuentas oficiales de Twitter de varios de los artistas más famosos del país como Julián Román. “Vence el miedo. Vota por el cambio”, se lee en el texto con el que el intérprete difundió el video. En las imágenes también aparecen Carolina Ramírez, la reconocida intérprete que protagoniza la exitosa serie de ‘La reina del flow’. Además, están Fabio Rubiano, Adriana Romero, Carmenza Gómez, y Marcela Valencia, todos con amplias y nutridas carreras en las artes escénicas y que no dudaron en evidenciar su apoyo a quien hoy lidera la intención de voto a la Presidencia de Colombia.

Durante la pieza publicitaria, Marcela Valencia aseguró que las noticias falsas han querido nublar la campaña política de Petro y por eso rememoró uno de los supuestos mitos más comunes con los que han cuestionado al también exalcalde de Bogotá: “‘Nos vamos a convertir como Venezuela’ fue el eslogan con el que subió este gobierno”, dijo la actriz en el epílogo.

