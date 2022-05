Padre de Luis Díaz aclaró que su hijo no tiene afinidades políticas

Luis Manuel Díaz aclara que su hijo no tiene afinidades políticas. Foto: Federico Gutiérrez

En los últimos días, el candidato presidencial, Federico Gutiérrez, recibió el apoyo de Luis Manuel Díaz y Silenis Marulanda, padres del futbolista colombiano Luis Díaz, de cara a las elecciones presidenciales del próximo 28 de mayor. El exalcalde de Medellín publicó en sus redes sociales algunos de los detalles del encuentro que tuvo con ellos y aseguró que en caso de ser elegido presidente de Colombia, apoyará el deporte.

“Feliz y orgulloso de recibir el apoyo de la familia Luis Díaz. Una familia como muchas en Colombia, luchadora y preocupada por el futuro de los niños y jóvenes del país. Vamos a trabajar como lo hicimos en Medellín: apoyo integral al deporte. Tenemos todo para hacerlo realidad”, afirmó el candidato presidencial en su publicación de Twitter.

Mientras que Luis Manuel Díaz, padre del futbolista del Liverpool, aseguró que, “Yo hoy pongo toda mi confianza en esta persona, porque yo sé que, en él, está el futuro de nuestros deportistas, de La Guajira y de Colombia. Nosotros lo necesitamos y hoy tiene la confianza de nuestra familia, de nuestro pueblo, de Luis Díaz. Los deportistas con usted vamos a salir adelante. En Barranca hay más de 3000 deportistas en estos momentos de 6 a 12 años, tenemos más de 3000 niños que tuvo Luis Díaz de salir adelante, hoy contigo creo que lo vamos a conseguir”.

En declaraciones publicadas por El Tiempo, el padre de Luis Díaz, se refirió a su apoyo por el candidato presidencial del Equipo por Colombia y dejó en claro que esto no tiene nada qué ver con su hijo, ya que él no tiene afinidades políticas. La decisión de la familia Díaz, de apoyar a Federico Gutiérrez, ha generado toca clase de comentarios en las redes sociales, desde los que celebran esta decisión, hasta los que los han criticado por esto.

Luis Manuel Díaz afirmó que, “en cuestiones de política a Luis no lo incluimos, solo hicimos el compromiso mi esposa y yo y el resto de mi familia para brindarle el apoyo al candidato, ahí ‘Lucho’ no tiene nada que ver (...) En eso no nos metemos, lo que queremos es trabajar para que nos vean a nosotros como los padres de Luis Díaz”. Recordemos que las elecciones presidenciales se llevarán a cabo el próximo domingo 28 de mayo.

Los padres de Luis Díaz viven en Barrancas (La Guajira) y allí cuentan con una escuela deportiva que tiene alrededor de 150 niños, pero que podrían pasar a 450 gracias a un proyecto que vienen gestando con el Ministerio del Deporte. Luis Manuel Díaz aseguró que su encuentro con Federico Gutiérrez se pudo realizar debido a la intermediación de Alex Char, quien lo invitó a Riohacha, lugar en el que candidato presidencial estuvo presentando sus propuestas.

En este lugar, el padre de díaz le comentó a Federico Gutiérrez sobre algunas propuestas que tenía con respecto al deporte en La Guajira y que estas serán plasmadas en un documento que será entregado formalmente al candidato para que puedan ser parte de su plan de gobierno.

